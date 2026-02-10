オーガイホールディングス株式会社と株式会社電通沖縄、沖縄県における「歯科医療MaaS」事業の包括的業務提携契約を締結

オーガイホールディングス株式会社

オーガイホールディングス株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：野田 真一、以下「オーガイホールディングス」）と、株式会社電通沖縄（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：林 剛、以下「電通沖縄」）は、このたび、沖縄県内における「歯科医療MaaS（Mobility as a Service）」を軸とした歯科健診・歯科治療事業の推進に向け、包括的な業務提携契約を締結いたしました。

株式会社電通沖縄／オーガイホールディングス株式会社

本提携により、沖縄県が抱える「虫歯・口腔課題の改善」および「離島・へき地における医療アクセス格差の解消」といった社会課題に対し、両社の強みを持ち寄り、持続可能な歯科医療提供モデルの構築を目指してまいります。

■提携の背景

沖縄県では、県民の口腔健康に関する課題が全国的な動向の中でも特に顕著であることに加え、離島・へき地を含む地理的な制約によって生じる歯科医療アクセスの不均衡が構造的な課題となっています。

この課題を解決すべく、予防啓発・健診・治療・医療インフラ整備を一体的に地域へ届ける仕組みが必要とされており、移動型の歯科医療サービスを核とした「歯科医療MaaS」の実用化により、居住地域に関わらず質の高い医療サービスを享受できる体制の確立が期待されています。

歯科医療MaaS車両「O-Gai～オーガイ」車内での歯科健診および口腔内スキャンの様子■提携の目的

両社は、沖縄県内における歯科医療MaaSの企画・推進・展開の基本事項を定め、強固な協働体制を構築してまいります。

本取組を通じ、離島やへき地を含む沖縄県全域において歯科健診および歯科治療の機会を拡大することで、医療アクセスの格差解消に貢献し、県民の口腔健康の維持・向上と予防啓発の定着を実現してまいります。

あわせて、地域の関係機関や企業等と連携した持続可能な運営モデルを確立し、実証段階から定常運用への確実な移行を推進します。

将来的には、これらの知見をもとに、全国の医療アクセス課題を抱える地域への展開も視野に入れた標準モデル化を目指してまいります。

■役割分担

本事業においては、両社がそれぞれ以下の役割を担い、共同で推進いたします。

電通沖縄

歯科医療MaaSに関するプロモーションの企画・実行を担うとともに、沖縄県内の自治体、企業、医療関連機関との連携基盤を構築し、パートナーシップの推進・調整を図ります。

また、実施拠点の選定や運用調整、事務局機能の遂行に加え、共同提案や実証推進における総合プロデュースを広く担当いたします。

オーガイホールディングス

歯科健診および診療行為を含む歯科医療サービスの提供・運営を担います。

医療サービスの品質向上と安全性の確保、法令遵守のための体制を整備し、医療従事者の適正な配置や教育、円滑な運営、地域医療機関との強固な連携体制を確立します。

あわせて、地域医療を支えるための高度な医療オペレーションの構築や、必要となる関連インフラの検討・整備を担い、本事業を推進してまいります。

■今後の取り組み（予定）

両社は、県内の関係機関・企業等と連携しながら、多角的な取り組みを段階的に進めてまいります。

具体的には、離島・へき地における歯科健診の実施と疾患予防の啓発活動を推進するとともに、本島地域での歯科健診の定常的な運用を確立します。そのために、沖縄専用の歯科医療MaaS車両の配備をしております。

直近では、2026年2月13日・14日にて開催のスマートシティに関連する体験型展示イベントである「TSUNAGU CITY 2026 in NAGO」におきまして、連携予定の歯科医療MaaSの展示及び歯科健診や義歯制作の実演を行います。

また、沖縄の特性に根差した協賛・参加型の歯科啓発イベントを企画する他、歯科医療提供を支えるモビリティや関連インフラの整備についても検討を深めてまいります。

さらに、公的事業と民間からの協賛や地域連携を組み合わせることで、一過性に終わらない持続可能な運営基盤の構築を目指してまいります。

■会社概要

オーガイホールディングス株式会社（O-Gai Holdings Inc.）

設立：2025年5月19日

所在地 本社：大阪府堺市堺区大町西3丁3-15

未来医療国際拠点：大阪府大阪市北区中之島4-3-51 Nakanoshima Qross 3F

代表者：野田真一、長縄拓哉

事業内容：歯科医療・ヘルスケア関連事業、医療サービス開発 ほか

URL：https://o-gai.co.jp/

株式会社電通沖縄

所在地：沖縄県那覇市久茂地3-21-1 國場ビル

代表者：代表取締役社長 林 剛

事業内容：広告・コミュニケーション全般、地域振興支援、新規事業開発 ほか

■本件に関するお問い合わせ先

オーガイホールディングス株式会社 担当：南・片山・高村

TEL：072-225-4385 MAIL：info@o-gai.co.jp

株式会社電通沖縄 ビジネスプロデュース本部 担当：山里

TEL：098-862-0014 MAIL：ichiro.yamazato@doj.dentsu.co.jp