不動産を“保有・売買”から“事業として評価できる資産”へ

株式会社リアテクス

不動産はこれまで、「保有する」「売買する」という視点で語られることが一般的でした。一方で近年、不動産は単体の資産としてだけでなく、事業として設計し、キャッシュフローと将来の出口までを含めて評価される存在へと変化しつつあります。しかし実際の現場では、事業として成立しているにもかかわらず、構造化されないまま運営され、正しく評価されないケースが少なくありません。

株式会社リアテクスは、不動産・テクノロジー領域において、不動産事業の構造設計や新規事業化、M&Aを含む成長戦略の支援に携わってきました。その中で特に課題として認識してきたのが、宿泊・民泊といった不動産を基盤とする事業が、運営実態に対して事業価値として十分に整理・評価されていないという点です。

宿泊・民泊事業は、不動産価値と事業価値の両方を内包する一方で、属人的な判断や経験則に依存した運営が多く、将来的な承継やM&Aを見据えた設計がなされないまま進められるケースが少なくありません。その結果、事業としてのポテンシャルがあっても、第三者から見て評価可能な形にならず、出口が描けないという課題が生じています。

こうした構造的課題に対する一つの解として、リアテクスは、民泊・宿泊事業を初期設計の段階から事業として成立させ、最終的な承継やM&Aまでを視野に入れて支援する枠組みに本格的に取り組むことを決定しました。その具体的な取り組みが、伴走型支援会社 株式会社みんサポ への参画です。

みんサポは、民泊・宿泊事業の現場実務に強みを持つ ゆめゆめ株式会社 と、リアテクスがそれぞれの専門性を持ち寄り設立された会社です。



リアテクスは、不動産事業の構造設計、事業計画・収支設計、事業価値の整理、将来的な承継・M&Aを見据えた出口設計といった領域を担い、宿泊・民泊事業を「評価可能な事業」として成立させる役割を果たします。

一方で、ゆめゆめ株式会社は、不動産の視点から旅館業・民泊事業の立ち上げ、運営、事業売却を数多く支援してきた実務経験を有しており、現場に即した判断と運用の知見を提供します。両社の役割は明確に分かれており、事業設計と運営実務を分断せず、一本の線としてつなぐことが、みんサポの支援体制の特徴です。

リアテクスが本取り組みに参画する最大の理由は、「出口を知らないまま始める事業は、事業として成立しない」という問題意識にあります。事業譲渡やM&Aは、最後に考えるものではなく、物件選定や法規制判断、運営設計の段階から前提条件として織り込まれるべきものです。リアテクスはこれまでのM&A支援の経験を通じて、その重要性を強く認識してきました。

みんサポを通じてリアテクスが目指すのは、民泊・宿泊事業を「一時的な収益モデル」ではなく、第三者から見て評価可能で、承継・売却が成立する事業資産として社会に定着させることです。不動産と事業の価値を切り分けず、両者を統合した新しい不動産事業のスタンダードを構築していきます。

リアテクスは今後も、不動産×事業×M&Aの視点から、事業として成立する不動産活用の在り方を追求し、市場に新たな選択肢を提供してまいります。

会社概要（リアテクス）

会社名：株式会社リアテクス

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前2階

役員：

代表取締役 藤山 大二郎

取締役 薩摩 賢幸

執行役員 鶴野博之

設立：2022年4月12日

事業内容：

■不動産買取再販/売買仲介事業

■プラットフォーム事業

・不動産業開業/成長支援プログラム「リアサポ」運営

・訳あり物件紹介コミュニティ「アウトレット不動産サロン」運営

・高利回り戸建投資の会員制物件紹介サービス「利回り100％戸建クラブ」

URL：https://reatex.co.jp/