「【専門講座】『弁護士が解説！ 税理士が気をつけたいトラブル事例』出版記念セミナー（全三回）」Webセミナーを開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2026年2月19日（木）より3か月連続の全三回にて「【専門講座】『弁護士が解説！ 税理士が気をつけたいトラブル事例』出版記念セミナー」を開催いたします。

深刻な人手不足と権利意識の高まりを背景に、税理士事務所における労働問題や独立トラブルへの対策は、今や避けて通れない課題です。 また、役員就任など活躍の場が広がる一方で、多額の損害賠償リスクも増大しており、税理士を被告とした新たな裁判例も出てきています。本セミナーでは、これらの実務上の落とし穴と回避策について、弁護士が経験を踏まえて詳しく解説します。

第一回は2月、労働問題・独立に伴うトラブル問題について、第二回は3月、税理士及び事務所の業務拡大に伴うトラブル対応を、第三回は4月、税理士の損害賠償責任について説明します。

【専門講座】『弁護士が解説！ 税理士が気をつけたいトラブル事例』出版記念セミナー（全三回）詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260219?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：【専門講座】『弁護士が解説！ 税理士が気をつけたいトラブル事例』出版記念セミナー（全三回）

■開催日（期間）：

＜第一回＞2026年2月19日（木）11時30分 ～ 2月26日（木）17時00分

＜第二回＞2026年3月19日（木）11時30分 ～ 3月26日（木）17時00分

＜第三回＞2026年4月16日（木）11時30分 ～ 4月22日（水）17時00分

※講演時間は各回 約60分

■開催方法：Webセミナー

■費用：全三回：10,000円（税込） ※書籍は1冊

■定員：なし

■講演トピック：

【第一回】労働問題、独立に伴うトラブル編

【第二回】税理士及び事務所の業務拡大に伴うトラブル対応編

【第三回】税理士の損害賠償責任編

■備考：

事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は各講座約60分となります）。

お申し込みいただいた方に、請求書と「お振り込みのご案内」をご登録いただいたメールアドレスへ送付いたします。受講方法等を記載したご案内メールは、視聴期間初日にお送りいたします。

書籍は郵送にてお届けします。お申し込み日によって開催後に届く可能性がございますのでご了承ください。

本セミナーは辻・本郷 税理士法人、株式会社清文社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

会計事務所向けサービス「NEXTA プレミアム」（月額2,200円／1名様）会員の方は、NEXTAプレミアム内の「セミナー動画」にて無料でご視聴いただけます。（※書籍の贈呈はございません）会計事務所の方は、ぜひNEXTAプレミアムにご登録ください。

■主催：辻・本郷 税理士法人／株式会社清文社（共催）

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260219?k3ad=prt申込期限：2026年2月17日（火）17時までセミナー講師紹介高橋 康夫（たかはし やすお）先生TH総合法律事務所／弁護士高橋 康夫（たかはし やすお）先生

2012年から2014年まで、東京法務局訟務部において税務訴訟を含む行政訴訟の国側の代理人を務め、2014年から2017年までは、国税不服審判所において審判官を務める。

2017年より弁護士業務に復帰してからは、相続事件、労働事件、欠陥住宅問題他、税務調査が入った場合の助言、税理士に対する損害賠償請求事件（依頼者側及び税理士側）等を担当している。

書籍紹介弁護士が解説！税理士が気をつけたいトラブル事例

税理士事務所・税理士法人の労働問題や税理士の独立、損害賠償責任、懲戒処分などトラブルに備える法律知識を裁判例を引用してわかりやすく解説。近年問題となっている労働問題などのトラブルに関しても収録。

■目次

第１章 税理士事務所の労働問題

第２章 税理士の独立

第３章 税理士の監査役・取締役への就任

第４章 税理士の損害賠償責任

第５章 その他のトラブル

■書籍情報

出版社：清文社

著者 ：弁護士 高橋 康夫

価格 ：2,420円(本体円+税)

発売日：2025年10月06日

ISBN ：978-4-433-74145-7

体裁 ：A5判／160ページ

弁護士が解説！税理士が気をつけたいトラブル事例法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数19,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/