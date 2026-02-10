【FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜沖縄＞】話題のジャングリア沖縄、運営会社トップによる特別セミナー追加開催決定！～沖縄から日本の″未来″をつくる。構想から開業、課題克服への挑戦を語る～

株式会社イノベント

FOOD STYLE Okinawa 実行委員会（所在地：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年2月25日（水）・26日（木）に沖縄コンベンションセンターにて開催する「FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜沖縄＞」において、2025年7月に開業し大きな話題を呼んだ沖縄北部の大型テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の運営会社による特別セミナーの開催が決定いたしました。

■セミナー概要

2026年2月25日（水）11:50～12:40

沖縄から日本の"未来"をつくるジャングリア沖縄の挑戦

株式会社ジャパンエンターテイメント 取締役副社長 事業開発本部長 佐藤 大介 氏

◆セミナー内容

沖縄北部・やんばるの地に誕生した大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」。本講演では、構想から開業までの歩みに加え、開業後に見えてきた課題やその改善の取り組みを通じて、沖縄が日本の観光課題解決のフロントランナーとして挑戦し続ける姿を紹介します。交通対策や地域連携、人材育成、地元産業との共創など、実装と検証を重ねながら進化する現場のリアルとは何か。マーケティングとエンターテインメントの力で地域の価値を「消費者価値」へ転換し、沖縄から日本の未来をどう切り拓いていくのかを考えます。

◆聴講対象

観光・飲食業界関係者、自治体・DMO関係者、テーマパーク・エンターテイメント業界関係者 など

◆参加費

無料 （来場事前登録または招待券持参が必要です。）

登壇者プロフィール

株式会社ジャパンエンターテイメント

取締役副社長 事業開発本部長

佐藤 大介 氏

1999年三井物産入社後、人事部や交通プロジェクト部、ニューヨーク駐在を経て、2004年に星野リゾートへ転職。青森の温泉旅館（現：星野リゾート青森屋・奥入瀬渓流ホテル）の再生を主導し、短期間でV字回復を達成。2010年から星野リゾート トマムの責任者としてプロダクト改革やインバウンド強化を推進し、北海道を代表するリゾートへ成長させる。2015年取締役就任後、マーケティングや海外運営を統括。（株）刀の代表森岡毅の志と刀の組織風土に強く共感し2019年より刀の一員に加わる。（株）ジャパンエンターテイメントにおいてJUNGLIA OKINAWAの開業に向けて地元地域や自治体、パートナー企業、教育機関らとの連携を推進。

JUNGLIA OKINAWAとは

沖縄本島北部に広がるやんばるの森の真っただ中に、圧倒的なスケールで新たに誕生する大自然没入型のテーマパーク。それがJUNGLIA OKINAWAです。沖縄ならではの自然の恵みと独自の文化を背景に、ジャングリア沖縄はその魅力をさらに引き出し、新たな価値を生み出します。最新鋭のアトラクション、家族で楽しめるエンターテイメント、地元食材を活かしたフードなど、かつてない沖縄体験があなたを待っています。

■その他のセミナーラインナップ

本展示会では、地域ビジネスの成長戦略からDX実践のヒントなど、多様な専門家が集い、実体験に基づく最新トレンドと実務ノウハウが満載のセミナーを開催します。

【2月25日（水）】

■ 13：10～14：00

リアル体験談！40歳クレープ屋社長が選んだ、M&Aという成長戦略

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 企業情報部 主任 佐倉 省吾 氏

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 広報室 武田 彩佳 氏

株式会社セブンズ 顧問（元代表取締役） 原田 裕次郎 氏

■14：30～15：20

「ハイテクな話は不要です」怖くないDXの考え方！～すぐに持ち帰れる小技7個ついてます～

株式会社アプリラボ 代表取締役 菅野 壮紀 氏

【2月26日（木）】

■11：50～12：40

＜食のミライを考える沖縄テロワール＞

藻がつなぐ“海と食”新時代のサステナブルな食への挑戦

株式会社信濃屋食品 営業本部 商品部部長 岩崎 忠之 氏

株式会社AlgaleX 代表取締役 高田 大地 氏

■13：10～14：00

空港という玄関口から探る飲食ビジネスの可能性-地域・人材・DXで描く飲食店の成長モデル-

一般社団法人これからの時代の・飲食店マネジメント協会 代表理事 山川 博史 氏

空港ターミナルサービス株式会社 代表取締役 上地 登志郎 氏

■14：30～15：20

“稼ぐ力”をどう鍛えるか？ 世界一幸せな島「沖縄」を目指して！アジアへの橋頭堡しての沖縄の可能性を考える

ブルームーンパートナーズ株式会社 代表取締役 伊波 貢 氏

セミナーの詳細はこちら :https://foodstyle.jp/okinawa/seminar.php

FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜沖縄＞ 開催概要

会期 ：2026年2月25日（水）・26日（木）

10：00～17：00（最終日は16：00まで）

会場 ：沖縄コンベンションセンター

▼交通アクセスはこちら▼

https://www.oki-conven.jp/access/

来場方法：来場事前登録制または招待券持参制

https://foodstyle.jp/okinawa/attendance.php

招待券ダウンロード：https://foodstyle.jp/okinawa/download/invitation_2026.pdf

（印刷し、裏面の「入場登録欄」に必須項目をご記入の上、

名刺2枚を添えて展示会場受付にご提出ください。）

公式ホームページ：FOOD STYLE JAPAN 2026 ＜沖縄＞

https://foodstyle.jp/okinawa/