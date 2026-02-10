システムサービスよりTVアニメ『正反対な君と僕』のプライズが2月から連続登場決定！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ 『正反対な君と僕』のプライズ商品を2026年2月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆TVアニメ『正反対な君と僕』 ぷれちゃすぬいぐるみ

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】TVアニメ『正反対な君と僕』 ぷれちゃすぬいぐるみ

【種類】全4種

【登場時期】2026年2月3週より順次登場予定

【導入店情報】fans.co.jp/event/2602_shkb_SS16574

※無くなり次第終了となります。

◆TVアニメ『正反対な君と僕』 ぷれちゃすぬいぐるみ Part2

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】TVアニメ『正反対な君と僕』 ぷれちゃすぬいぐるみ Part2

【種類】全4種

【登場時期】2026年2月3週より順次登場予定

【導入店情報】fans.co.jp/event/2602_shkb_SS16575

※無くなり次第終了となります。

◆TVアニメ『正反対な君と僕』 ぬいぐるみBIG イエティ

【アミューズメント専用景品】

約25cmサイズのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】TVアニメ『正反対な君と僕』 ぬいぐるみBIG イエティ

【種類】全3種

【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

リポストキャンペーン

プライズ登場を記念して、リポストキャンペーンを実施いたします。

・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス公式（@FANSCLUB_SS）」の該当ポストをリポスト

抽選で1名様に2月登場「TVアニメ『正反対な君と僕』 ぷれちゃすぬいぐるみ、ぷれちゃすぬいぐるみ Part2」を全種セットでプレゼント。

・キャンペーン期間

2月10日～2月15日23時59分まで

■著作権表記

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

TVアニメ「正反対な君と僕」とは

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マガデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。

MBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時～放送中！

ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分～最速配信中！

■正反対な君と僕 公式

https://x.com/seihantai_x

■TVアニメ「正反対な君と僕」公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。