【JAF富山】ご家族やご友人と一緒に「KUROBEアクアフェアリーズ富山」ホームゲームを観戦にいこう！

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）富山支部（支部長 笹山 泰治）は、2月21日（土）および22日（日）に富山県西部体育センター（富山県砺波市）で開催される「KUROBEアクアフェアリーズ富山 vs PFUブルーキャッツ石川かほく」にてJAF会員向け優待サービスを実施します。

JAFでは、全国約44,000カ所のさまざまな施設と連携し、JAF会員向けに優待サービスを展開しています。このたび当支部が実施する企画は、JAFスマートフォンアプリクーポン（以下、JAFアプリクーポン※）提示で試合観戦チケット代が割引となるサービスです。JAF富山支部では、スポーツを通じた地域貢献活動を目的に2026年から一般社団法人KUROBEアクアフェアリーズとのパートナー契約を締結しており、本企画を通じてファミリーやグループを含む多くの方にバレーボール観戦を楽しんでいただくことにより、地域活性化に寄与したいと考えております。会場では選手たちの迫力あるプレーや戦術的な駆け引き、そして絶妙な連携など間近でご覧いただけます。ご家族やご友人と一緒に会場まで足をお運びいただき、熱いご声援をどうぞよろしくお願いいたします。

※JAFアプリクーポンとは、JAFスマートフォンアプリ内に配信される会員向けの特典や割引を受けることができるデジタルクーポンです。JAFアプリクーポンのご利用にはJAFスマートフォンアプリのダウンロードとログインが必要です。ログインには会員番号が必要になります。

JAFスマートフォンアプリ詳細 :https://office.jaf.or.jp/jpn/common/app

1．優待サービス内容

大同生命SV.LEAGUE「KUROBEアクアフェアリーズ富山 vs PFUブルーキャッツ石川かほく」試合観戦チケット代・2階自由席 2,500円→1,000円

対象：会員含む1グループ

※中学生以下は無料

2．優待期間

GAME1：2026年2月21日（土）14時5分開始

GAME2：2026年2月22日（日）14時5分開始

※GAME1・GAME2ともに当日観戦チケットの販売は11時45分開始です。

3．利用方法

当日券売場にてチケット購入時にJAFアプリクーポン画面をご提示ください。

4．試合会場：富山県西部体育センター（富山県砺波市柳瀬241）

5．サービス提供：一般社団法人KUROBEアクアフェアリーズ

KUROBEアクアフェアリーズ富山

詳細を見る :https://area.jaf.or.jp/area/2026/02/chubu/toyama/special-benefits/kurobeaqua?utm_campaign=16prtimes&utm_source=2025-034&utm_medium=referral

KUROBEアクアフェアリーズ富山は、富山県黒部市を拠点とする女子バレーボールチームです。現在は、国内最高峰の大同生命SV.LEAGUEに所属しています。チームには日本代表選手も在籍しており、2025年10月に開幕した2025-26シーズンでは、レギュラーシーズン上位8チームのみが進出できる「チャンピオンシップ」への出場を目指しています。2026年1月25日現在、戦績は13勝13敗でリーグ9位につけており、悲願のプレーオフ進出に向けて熱戦を続けています。ぜひ、皆様の温かいご声援をよろしくお願いします。

KUROBEアクアフェアリーズ富山 ピックアッププレイヤー

浦山 絢妃 選手

浦山 絢妃（うらやま あやみ）選手は、チームの守備の要であるリベロを務めています。 相手チームの強力なサーブやスパイクを次々と拾い上げる守備力が魅力です。2026年1月25日現在、大同生命SV.LEAGUE女子の並み居る選手たちの中で、サーブレシーブ成功率は今節開始時から1位をキープしており、まさにKUROBEアクアフェアリーズ富山の「守護神」と呼ぶにふさわしい活躍を見せています。

稲田 心蕗 選手

稲田 心蕗（いなだ こころ）選手は、KUROBEアクアフェアリーズ富山において唯一の地元・富山県出身の選手です。ポジションはセッターで、アタッカー陣がその威力を最大限に発揮できるよう、精度の高いトスで攻撃を組み立てます。

まだキャリアは浅いものの、これからのチームの中核を担う存在として、さらなる飛躍と成長が期待される注目のプレーヤーです。

KUROBEアクアフェアリーズ富山 :https://kurobe-aqua.jp/