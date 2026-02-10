【あつあつ、ぐつぐつ】「鍋焼きカツ煮定食」かつやに新登場。ロースカツに海老フライ、〆のうどんまで全部のせ！

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、とんかつ専門店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代田区/代表：大内 勇一)は、国内「かつや」にて「鍋焼きカツ煮定食」「鍋焼き風カツ丼」を2026年2月13日(金)より期間限定で販売を開始いたします。

かつや公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/

あつあつ、ぐつぐつ。鉄鍋で楽しむ鍋焼きカツ

暦の上では春を迎えましたが、まだまだ冷え込みが続くこの時期。かつやが期間限定で販売するのは、熱々の鉄鍋で提供する『鍋焼きカツ煮定食』です。

ほんのり甘い白だしつゆにロースカツ・海老フライ・白菜・かまぼこ、そしてうどんを合わせ、食べ応え抜群の定食に仕上げました。衣に白だしの旨みがじゅわっと染み込み、ひと口ごとにやさしい味わいが広がる、ご飯が止まらない一品です。

定食はおとし玉子で仕上げており、とろりとした玉子をロースカツや海老フライを絡めることで、よりまろやかな味わいへと変化します。

■ 味変も、〆も。最後まで楽しめる一杯

うどんを合い盛りにすることで、かつやらしいボリューム感もしっかり確保しました。白だしが染みたうどんは、最後にとっておいて「〆(しめ)」にするのもよし、うどんをおかずにご飯をかきこむのもよし。自分好みのスタイルで楽しめます。

さらに、別添えの「柚子胡椒ダレ」を途中で加えれば、白だしのやさしい味わいに爽やかな辛みが加わり、引き締まった味わいへの味変も堪能できます。

■気分で選べる「定食」と「丼」

鉄鍋で楽しむ定食のほかに、『鍋焼き風カツ丼』もご用意しました。丼は具材を玉子とじにしてご飯に盛り付け、定食とは異なる仕立てで提供します。

おとし玉子を絡めて食べる定食か、玉子とじをご飯と一緒に頬張る丼か、その日の気分に合わせてお選びいただけます。

なお、『鍋焼き風カツ丼』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンでご利用いただけます。

商品概要

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

【店内メニュー】

■鍋焼きカツ煮定食

通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円

■鍋焼き風カツ丼

通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円

【テイクアウトメニュー】

■鍋焼き風カツ丼弁当

通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円

■その他メニュー

かつやアプリについて

■かつやアプリなら、100円割引券がいつでもお手元のスマートフォンに

「かつやアプリ」では、店舗で使えるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能をご用意しております。

アプリ内では、毎月店舗で配布している100円割引券と同様の100円引きクーポンを配布しています。紙の割引券を忘れたり期限切れになった場合でも、お手元のスマートフォンから100円引きクーポンをいつでもご利用いただけます。

また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文を利用すると、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるうえ、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されます。

App Store

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6473354781

Google Play

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja)

※アプリの各種機能は予告なく変更になる場合があります。

販売概要

販売期間 2026年1月16日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了いたします。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「かつや」※一部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01

とんかつ専門店「かつや」について

とんかつ専門店「かつや」は1998年8月、神奈川県相模原市に１号店を開店いたしました。

創業からのこだわりとして、「とんかつ」に使用している北米（カナダ・アメリカ）産の豚肉は、加工工場から店舗に到着するまで、約4週間熟成されたチルド状態で納品され、店舗で1枚ずつ丁寧に⾐付けしております。

定番メニューの「カツ丼(梅)80gロース」は620円(税込682円)。定食メニューで人気の、サクサクな⾐とやわらかなお肉を味わえる「ロースカツ定食 120gロース」は830円(税込913円)と、お手頃価格で「とんかつ」を楽しめます。

なお、「かつや」では、店内でのお食事だけでなくお持ち帰りのお弁当やとん汁、おかずのみでもご利用可能です。

ご自宅でゆっくりとお食事されたい時や、今日のおかずにもう一品！という時にはぜひ、お気軽にレジにてご注文ください。ネット注文やお電話でのご予約で、店舗での待ち時間を短縮しお持ち帰りできます。

これからも、とんかつ専門店「かつや」は、お客さまにご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/katsuya__corp

●Instagram

https://www.instagram.com/katsuya__corp/

●facebook

https://www.facebook.com/katsuyaofficial/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/