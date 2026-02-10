¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¿ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®°ð¼èÈ¯¾Í¡Ö¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¡×¤ò¾þ¤Ã¤¿¡È¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç³«ºÅ
¡Á´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡õ¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¢¤â¼Â»Ü¡Á
¡¡¶ÌÀî¹âÅç²°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê±¿±Ä¡§Åì¿À³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¿°Ê²¼¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¡Ë¤Ç¤Ï¡¢3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ËÜ´Û£±F GRAND PATIO Library & Art¤ÈÆî´Û6F ¥Û¥ï¥¤¥È¥â¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤ëÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®°ð¼è¤¬È¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡È¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤è¤êÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®°ð¼è¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¡×¤Ï¡¢¿÷ÃÊ¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¿Í·Á¤ò¾þ¤ëÉ÷½¬¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®Ì¾»º¡Ö¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¦¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®»º¤Î¤Ï¤ë¤Ò¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡×¤È¹È¤Û¤Ã¤Ú¡Ö¹È¤Îµ±¤¡×¤ò»È¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡õ¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¢¤ò¥ì¥¹¥È¥é¥óÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿À¾´Û£±F¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È P.¤ÎMini Massif¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¤Ï¤ë¤Ò¡×¤È¥Ö¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º¡Ù¡Ø¡Ö¤Ï¤ë¤Ò¡×¤Î¥·¥å¥é¥Ö ¡Ù¡Ø¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡Ù¤Î3ÉÊ¤ä¡¢Æî´Û9F¤ÎÊÉ¤Î·ê¤Ç¤Ï¡Ø¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¥Õ¥ë¥Ã¥¿ ¡Á¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤È¡Ö¤Ï¤ë¤Ò¡×¡Á¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬15Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥2026Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¡õ¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¢¤Î°ìÎã(¥¤¥á¡¼¥¸)
¡¡ËÜ´Û3F¤Ë¤Ï¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¶ÌÀî¹âÅç²°S.C. ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¡¢ÁÏ¶È80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÁõ¤¤¤ò°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÌÀî¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ë¤Ï¡¢2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êËÜ´Û¥¿¥«¥·¥Þ¥ä£²F ¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´Û¥¿¥«¥·¥Þ¥ä3F¤Ë¥¨¥È¥ì¥ê¡¼¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢µÞî±¡¢±Ä¶È¤ÎµÙ»ß¤Þ¤¿¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÅù¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÁ´´ÛµÙ¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¡¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ú¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¡×
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤ë¡¢ÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®°ð¼è¤¬È¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Áõ¾þ¤¬´ÛÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤è¤êÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®°ð¼è¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¡×¤Ï¡¢¿÷ÃÊ¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¿Í·Á¤ò¾þ¤ëÉ÷½¬¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾þ¤ê¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿´¤ò¹þ¤á¡¢Êì¤«¤éÌ¼¤Ø¡¢Ì¼¤«¤éÂ¹¤Ø¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤È·ò¹¯¤òµ§¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û¡Á3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÀßÃÖ¾ì½ê¡ÛËÜ´Û1F GRAND PATIO Library & Art
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æî´Û6F ¥Û¥ï¥¤¥È¥â¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¶¨ÎÏ¡ÛÅì°ËÆ¦Ä®¡¦°ð¼è²¹ÀôÎ¹´Û¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥2026Ç¯¡Ö¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³²ñ¡¿¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡À×¸«³Ø±à½÷»ÒÂç³Ø¡¿°ÉÎÓÂç³Ø
¡Ú¾ÜºÙ¡Ûhttps://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event/?id=6715
¡úÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®Ì¾»º¡Ö¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Èþ¤·¤µ¤ÈÆü»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅì°ËÆ¦Ä®Ì¾»º¤Î¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢³ÆÆüÀèÃå1,000 Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û³ÆÆü10:00¡Á¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÇÛÉÛ¾ì½ê¡ÛËÜ´Û1F GRAND PATIO Library & Art
¡ÚÇÛÉÛËÜ¿ô¡Û³ÆÆü1,000ËÜ¸ÂÄê¡¡
¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ°ìËÜ¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢¨Å·¸õ±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥óÍ¢Á÷º¤Æñ¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡úÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®Ì¾»º¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¡¢ÀèÃå¤ÇÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åì°ËÆ¦Ä®¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û10:00¡Á¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÇÛÉÛ¾ì½ê¡ÛÆî´Û6F ¥Û¥ï¥¤¥È¥â¡¼¥ë
¡Ú¶¨ÎÏ¡ÛJA¤Õ¤¸°ËÆ¦ ¤Ï¤ë¤ÒÉô²ñ
¢¨Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡×Í¢Á÷º¤Æñ¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ú¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´ë²è¡ªÅì°ËÆ¦Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´ë²è¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åì°ËÆ¦Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥Ý¡¼¥é¤Ë¤è¤ëSDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅì°ËÆ¦Ä®Ì¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦ÃÓË·²ÚÆ»Éô¡Ë¡¦À×¸«³Ø±à½÷»ÒÂç³Ø¡¦°ÉÎÓÂç³Ø¡¦¶¦Î©½÷»ÒÂç³Ø¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³²ñ¡¦Åì°ËÆ¦Ä®¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¡¼¥é¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³¨¤Î¶ñ¤ä¥é¥ß¥Í¡¼¥È¥·¡¼¥È¤Ç¤ª¿÷ÍÍ¤äÅì°ËÆ¦Ä®È¯¾Í¤Î¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª
³¨¤Î¶ñ¤ä¥é¥ß¥Í¡¼¥È¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¿÷ÍÍ¤äÅì°ËÆ¦Ä®È¯¾Í¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡Ö¿÷¤Î¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¡×¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¿§¤ä·Á¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û³ÆÆü11:00¡Á16:00¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï½ªÎ»¤Î15Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡ÛÆî´Û6F ¥Û¥ï¥¤¥È¥â¡¼¥ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡Û3ºÐ°Ê¾å¤Î¤ª»ÒÍÍ
¢¨ÅöÆü¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤ªÉÕ¤Åº¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨³¨¤Î¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¾¤¤·Êª¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¥ºÄó¶¡ À¤³¦½é¤ÎÀÄ¤¤¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥à¡¼¥ó¥À¥¹¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿²ÖÂ«ºî¤ê
2·î14Æü(ÅÚ)¸ÂÄê¤Ç¡¢Åì°ËÆ¦Ä®ÆÃ»º¤Î¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÀÄ¤¤¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥à¡¼¥ó¥À¥¹¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿²ÖÂ«ºî¤ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û11:00¡Á16:00¡¡¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï½ªÎ»¤Î15Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡ÛÆî´Û6F ¥Û¥ï¥¤¥È¥â¡¼¥ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ú¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡õ¹È¤Û¤Ã¤Ú¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú»²²ÃÅ¹¡Û°Ê²¼°ìÉôÈ´¿è¡¡¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/seasonpickup/?id=511
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹
¡¦Mini Massif ¡ÊÀ¾´Û£±F¡Ò¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È P.¡Ó¡Ë
¡¡Ö¤Ï¤ë¤Ò¡×¤È¥Ö¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º 1,100±ß
¢¡Ö¤Ï¤ë¤Ò¡×¤Î¥·¥å¥é¥Ö 1,000±ß
£¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥§ 850±ß
Ç»Ì©¤Ê´Û»³¿ÜÆ£ËÒ¾ì¤Î¥Ö¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º¤Ë¡È¤Ï¤ë¤Ò¡É¤ÎÁÖ²÷¤Ê´Å¤ß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¤È¡¢¡È¤Ï¤ë¤Ò¡É¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡£¿¼¤¤´ÅÌ£¤Î¡È¹È¤Û¤Ã¤Ú¡É¤ò¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥í¡¼¥º¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤«¤»¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤ÇÊñ¤ó¤À¥Ñ¥Õ¥§¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥í¥ó¥Ï¡¼¥Þ¥ó ¥«¥Õ¥§¡Ê¥¢¥¤¥Ó¡¼¥º¥×¥ì¥¤¥¹3F¡Ë
¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥ 850±ß
´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È¹È¤Û¤Ã¤Ú¡É¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÊñ¤ó¤À¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¦ÊÉ¤Î·ê¡ÊÆî´Û9F¡Ë
¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¥Õ¥ë¥Ã¥¿ ¡Á¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤È¡Ö¤Ï¤ë¤Ò¡×¡Á
1,650±ß(³ÆÆü¸ÂÄê8¿©)¡¡
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¡È¹È¤Û¤Ã¤Ú¡É¤È¡È¤Ï¤ë¤Ò¡É¤òºÌ¤ê»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Å¤ÂÙì´¡ÊÆî´Û9F¡Ë
¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×Æþ¤ê¾®äÆÊñ¡Ê4¸ÄÆþ¡Ë800±ß¡¡
¡È¹È¤Û¤Ã¤Ú¡É¤È³ê¤é¤«¤Ê¤³¤·¤¢¤ó¤ò¶ËÇö¤ÎÈé¤ËÊñ¤ß¡¢Ç®¡¹¤Ë¾ø¤·¤¢¤²¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¾®äÆÊñ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¬¥ë¥í¡¦¥Í¥í¡ÊÆî´Û£¶F¡Ë
¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤È¡Ö¤Ï¤ë¤Ò¡×¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ 600±ß
¤ä¤µ¤·¤¤´ÅÌ£¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¤È¡¢¡È¹È¤Û¤Ã¤Ú¡É¤È¡È¤Ï¤ë¤Ò¡É¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¹á¤ê¤¬ÁêÀÈ´·²¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¡¦¥«¥Õ¥§¥Õ¡¼¥± (ËÜ´Û£±F)
¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡×¥½¡¼¥¹¤Î¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡¡
1,080±ß(³ÆÆü¸ÂÄê6¿©)
´Å¤¤¡È¹È¤Û¤Ã¤Ú¡É¤È¡¢¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¡È¤Ï¤ë¤Ò¡É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤»¤¿¥Á¥ç¥³¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ËÜ´Û3F¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¾ðÊó
¡ú¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
¡¦Å¹ÊÞ¾Ò²ð¡§
1946Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¡¢ÁÏ¶È80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ä¤±¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Í¤Î¿´¤Þ¤Ç¤âµ±¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¡Ê½Õ¤Î¿·ºî¡Ë¡§
¡ÚBLOOMING STAR¡Û¤Þ¤ë¤Ç¾®¤µ¤ÊÀ±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æºé¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤Î²Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£À±¤Î¥Ö¡¼¥±¤Î¤è¤¦¤Ëºé¤¯²Ö¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÃû¤·¤ò½Å¤Í¤¿¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¬Ê¡¤Ê°¦¡×¡Ö¿®¤¸¹ç¤¦¿´¡×¤ò²Ö¸ÀÍÕ¤Ë»ý¤Ä¡È¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤ÇÌ¤Íè¤Ë¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤¹¤á¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ô¥¢¥¹¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¡¢¥Ô¥¢¥¹¥«¥Õ¡¢¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¤ÈËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦K10YG¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¡58,300±ß
¡¡¥Ô¥¢¥¹¡¡¡Ê¾å¡Ë42,900±ß¡¡(²¼)27,500±ß¡Ê1¥Ô¡¼¥¹²Á³Ê¡Ë
¡¡¥ê¥ó¥°¡¡¡Ê¾å¡Ë77,000±ß ¡Ê²¼¡Ë52,800±ß
¢¡¶ÌÀî¥¿¥«¥·¥Þ¥ä(É´²ßÅ¹)¿·Å¹¾ðÊó
¡ú¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯
¡¦¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¾ì½ê¡§ËÜ´Û¥¿¥«¥·¥Þ¥ä£²F
¡¦Å¹ÊÞ¾Ò²ð¡§1978Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÇÁÏ¶È¡£¾å¼Á¤Ç¹ª¤ß¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤ÎÊâ¤ß¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ú¥¨¥È¥ì¥ê¡¼
¡¦¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¾ì½ê¡§ËÜ´Û¥¿¥«¥·¥Þ¥ä3F
¡¦Å¹ÊÞ¾Ò²ð¡§º£¤Þ¤Ç¤Î»ä¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¡¡¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ëÉþ¡¡¡¡¡¡
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¡¡¡
º£¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤½÷À¤Ø¡¡
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Ê¤ëº£¤È¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¡¡¡
È´¤±´¶¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò³Ú¤·¤àÍÎÉþ¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
03-3709-2222¡ÊÂåÉ½¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡È¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event/?id=6715
¡Ö¤¤¤º¤Î¤Ï¤ë¡õ¹È¤Û¤Ã¤Ú¥Õ¥§¥¢¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/seasonpickup/?id=511
