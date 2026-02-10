鎌倉山 春の応援ギフトセット - Spring With You Seasonal Gift Set -
日常に寄り添う、鎌倉山の味わい。
2月から春にかけては、暮らしが静かに切り替わる季節です。
進学や就職、引っ越し、単身赴任など、新しい生活が始まる一方で、
食事はどうしても後回しになりがちになります。
ローストビーフの店 鎌倉山がこの春に提案するのは、
華やかな記念日のためのごちそうではなく、毎日の食卓に自然に溶け込む応援ギフトです。
本商品は、精肉のプロと共同開発した特製カレー2種と、
鎌倉山で長く親しまれてきたハンバーグを詰め合わせた、冷蔵タイプの惣菜セット。
温めるだけで食事が整い、忙しい日でも無理なく取り入れられる構成にしています。
精肉のプロと仕立てた、鎌倉山の特製カレー。
長年愛され続ける味わい、鎌倉山のハンバーグ。
カレーは、名店クオリティのビーフをたっぷり使用した濃厚な味わい。
甘口・辛口の2種を各2個ずつご用意し、気分やシーンに合わせて楽しめます。
ハンバーグは、鎌倉山ならではの上質な味わいを生かしたレギュラー4個をお届けします。
このセットは、イベントギフトを想定したものではありません。
母親が一人暮らしを始めた息子へ。
家族が単身赴任中のご主人へ。
あるいは、新生活で慌ただしい自分自身のために。
「健やかに過ごしてほしい」
「慌ただしい毎日に、ひと息つける時間を」
そのような気持ちを、言葉ではなく食事で届ける。
― Spring With You Seasonal Gift Set ― は、
鎌倉山 春の応援ギフトセット
日常の中のささやかな気遣いを形にした、春の提案です。
冷蔵でのお届けのため、受け取ったその日からすぐに使えることも特長のひとつ。
冷凍庫の空きを気にする必要がなく、日々の生活リズムを崩さず取り入れていただけます。
毎日の食卓に、鎌倉山の味を。
特別じゃない日を、特別に。
新しい季節のはじまりに寄り添うギフトとしてお届けします。
【商品概要】
商品名
― Spring With You Seasonal Gift Set ―
（鎌倉山 春の応援ギフトセット）
販売ページ
鎌倉山 公式オンラインストア ▶︎こちらより(https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/)
セット内容
◆ 鎌倉山ブラックカレー ×2
◆ 鎌倉山ゴールドカレー ×2
◆ 鎌倉だよりハンバーグ レギュラー ×4
価格
7,560円（税込・送料込）
※通常価格 9,126円相当
配送方法
冷蔵便
販売期間
2026年1月下旬より（数量限定）
販売場所
ローストビーフの店 鎌倉山 公式オンラインストア
ご購入は、こちらより :
https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/GS-26-FEB.html
