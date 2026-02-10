株式会社レストラン鎌倉山日常に寄り添う、鎌倉山の味わい。

2月から春にかけては、暮らしが静かに切り替わる季節です。

進学や就職、引っ越し、単身赴任など、新しい生活が始まる一方で、

食事はどうしても後回しになりがちになります。



ローストビーフの店 鎌倉山がこの春に提案するのは、

華やかな記念日のためのごちそうではなく、毎日の食卓に自然に溶け込む応援ギフトです。

本商品は、精肉のプロと共同開発した特製カレー2種と、

鎌倉山で長く親しまれてきたハンバーグを詰め合わせた、冷蔵タイプの惣菜セット。

温めるだけで食事が整い、忙しい日でも無理なく取り入れられる構成にしています。

精肉のプロと仕立てた、鎌倉山の特製カレー。長年愛され続ける味わい、鎌倉山のハンバーグ。

カレーは、名店クオリティのビーフをたっぷり使用した濃厚な味わい。

甘口・辛口の2種を各2個ずつご用意し、気分やシーンに合わせて楽しめます。

ハンバーグは、鎌倉山ならではの上質な味わいを生かしたレギュラー4個をお届けします。

このセットは、イベントギフトを想定したものではありません。

母親が一人暮らしを始めた息子へ。

家族が単身赴任中のご主人へ。

あるいは、新生活で慌ただしい自分自身のために。

「健やかに過ごしてほしい」

「慌ただしい毎日に、ひと息つける時間を」

そのような気持ちを、言葉ではなく食事で届ける。

― Spring With You Seasonal Gift Set ― は、

鎌倉山 春の応援ギフトセット

日常の中のささやかな気遣いを形にした、春の提案です。

冷蔵でのお届けのため、受け取ったその日からすぐに使えることも特長のひとつ。

冷凍庫の空きを気にする必要がなく、日々の生活リズムを崩さず取り入れていただけます。

毎日の食卓に、鎌倉山の味を。

特別じゃない日を、特別に。

新しい季節のはじまりに寄り添うギフトとしてお届けします。

【商品概要】

商品名

― Spring With You Seasonal Gift Set ―

（鎌倉山 春の応援ギフトセット）

販売ページ

鎌倉山 公式オンラインストア ▶︎こちらより(https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/)

セット内容

◆ 鎌倉山ブラックカレー ×2

◆ 鎌倉山ゴールドカレー ×2

◆ 鎌倉だよりハンバーグ レギュラー ×4

価格

7,560円（税込・送料込）

※通常価格 9,126円相当

配送方法

冷蔵便

販売期間

2026年1月下旬より（数量限定）

販売場所

ローストビーフの店 鎌倉山 公式オンラインストア

【 ローストビーフの店 鎌倉山 本店 】

ご購入は、こちらより :https://www.roastbeef-kamakurayama.co.jp/SHOP/GS-26-FEB.html

創業 1971年 - 鎌倉の自然に抱かれた美食の迎賓館 -

厳選黒毛和牛ローストビーフと出会える鎌倉の名門レストラン

▶︎ 公式サイト : https://roastbeef.jp/

▶︎ インスタグラム : https://www.instagram.com/roastbeef.jp/

【 ローストビーフの店 鎌倉山 横浜スカイビル店 】

― 洗練された技と上質な粋、四季の風情が優美に息づく鎌倉山 ―

レストランフロア最上階・29階からの眺望を独占する特等席。

広々とした、ゆとりある空間でお迎えします。

▶︎ URL : https://roastbeef.jp/tenpo/yokohama/

▶︎ インスタグラム : https://www.instagram.com/roastbeef.jp/

【 鎌倉山ブライダル 】

横浜の美しい眺望、空に浮かぶロマンチックディナー

鎌倉・湘南で叶える、格式高いレストランウェディング。

自然美と美食に包まれた、特別な一日を。

▶︎ 公式サイト : https://roastbeef.jp/bridal/

― 緑に抱かれたモダンクラシックな空間で 美食ガーデンウェディング ―

