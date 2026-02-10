スンドゥブなのに赤くない!?イカスミ仕立ての「漆黒スンドゥブ定食」中山豆腐店に新登場

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、スンドゥブ定食専門店「スンドゥブ 中山豆腐店」にて、期間限定メニュ「漆黒スンドゥブ定食」を2026年2月12日(木)より販売開始いたします。




イカスミのコクと魚介の旨み『漆黒スンドゥブ』



スンドゥブといえば、唐辛子の効いた「赤」をイメージされる方が多いのではないでしょうか。今回スンドゥブ定食専門店「中山豆腐店」が期間限定で販売するのは、イカスミを合わせることでインパクトのあるビジュアルと、魚介の濃厚な旨みとコクを引き出した『漆黒スンドゥブ定食』です。


■漆黒のスープが生む、コクのある味わい

こだわりは、特製スンドゥブスープにイカスミを合わせた漆黒のスープです。


中山豆腐店では、唐辛子をベースに、牛・豚・鶏と魚醤の旨みを効かせ、にんにくや生姜などの薬味を加えた「タテギ」に、ペースト状にした野菜を合わせた特製スンドゥブスープを毎日店内で仕込んでいます。ここにイカスミを加えることで、魚介の風味が広がりコク深い味わいに仕上げました。


具材には、アサリやタコ、そして彩りと爽やかな酸味を添えるミニトマトを使用。海鮮の歯ごたえと、ミニトマトのほどよい酸味が濃厚なスープのアクセントになります。


また、毎日店舗で手作りしている国産大豆「トヨマサリ」を使用した自家製豆腐は、スープと一緒に味わうことで、トヨマサリ特有の上品な味わいがより一層引き立ちます。



・漆黒スンドゥブ定食　1,190円(税込1,309円)




■その他メニュー




販売概要



■販売開始日


2026年2月12日(木)



■販売店舗
スンドゥブ 中山豆腐店 高田馬場
所在地 東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル1F
営業時間　10:30～23:00（ラストオーダー22:30）
電話番号 03‐5291‐7155
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=676



スンドゥブ 中山豆腐店 秋葉原
東京都千代田区外神田4-2-6 AKIBA426ビル1F
営業時間　10:00～23:00（ラストオーダー22:30）
電話番号 03-5298-5311
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2002


中山豆腐店について





1号店は2020年5月に高田馬場、2号店は2021年9月に秋葉原にオープンしました。日本でも親しみのあるスンドゥブは、ビジネスパーソンや学生さんのランチやディナーとしておひとりさまでも気軽に食事できる定食スタイルで提供しています。白を基調としたシンプルな外観に、カウンター席をメインに設置することでおひとりでも入りやすい店舗に。



■スンドゥブ 中山豆腐店のこだわり


【こだわりの自家製豆腐】


国産大豆の代表銘柄「トヨマサリ」。風味がよく甘みもあることから、"大豆の横綱"とも呼ばれています。トヨマサリで作る豆腐は糖度が高く油脂分が少ないため柔らかく仕上がります。ほんのり甘く上品な味わいの豆腐は、毎日お店で手作りしています。


【スンドゥブスープ】


唐辛子をベースに、牛、豚、鶏と魚醤の旨みをしっかり効かせ、にんにくや生姜などの薬味を加えた韓国の万能調味料「タテギ」。中山豆腐店オリジナルのタテギと野菜をペースト状にした特製スンドゥブスープを毎日店内で仕込んでいます。



会社概要





「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」
他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客さまを「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。

株式会社トビラダイニング
代表者　代表取締役社長 布施 裕康
所在地　東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日　2022年9月1日
業務内容　中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営
URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16


アークランドサービスホールディングス株式会社について





アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。



商号　アークランドサービスホールディングス株式会社


代表者　代表取締役社長 坂本守孝


所在地　東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階


創業　1993年3月2日


事業内容　外食事業


資本金　1,932百万円


URL　https://www.arclandservice.co.jp/