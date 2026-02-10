株式会社グッドリレーションズ、「大阪市を代表する企業100選」に選出

株式会社グッドリレーションズ

株式会社グッドリレーションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山村 諭）は、

「大阪市を代表する企業100選」 に選出されました。

本企画は、大阪市に本社または主要拠点を置く企業を対象に、一定の審査基準に基づいて選定・紹介されるものです。

「大阪市を代表する企業100選」について

「大阪市を代表する企業100選」は、大阪市を拠点に事業活動を行う企業の中から、

公開されている審査基準をもとに選定される企画です。

本企画では、公開されている審査基準に基づき、事業内容や社会的な取り組み、独自性、将来性など、複数の観点から総合的に評価が行われています。

審査基準

本企画では、以下の審査基準が掲げられています。

A 地域コミュニティに積極的に参加するなど、社会活動に会社を挙げて取り組んでいる

B 地元の名産や地場産業と言われるビジネスに携わっている

C 若手の育成に力を入れている

D 他社にはない独自の技術やビジネルモデルを持っている

E 成長マーケットで事業をしている

F 地域平均よりも高い給与水準を実現している

選出を受けて

このたび「大阪市を代表する企業100選」に選出されましたことを、

株式会社グッドリレーションズ一同、誠に光栄に存じます。

当社は創業以来、企業にとって電話は外部とのコミュニケーション窓口となる重要なインフラであると捉え、事業に取り組んでまいりました。

電話の役割や使われ方を見直し、技術の進化を取り入れることで、企業の業務や働き方の変化にも対応できる新しいコミュニケーションインフラを提供することを目指し、クラウドPBXサービス「GoodLine」を展開しています。

今回の選出を励みに、今後も企業活動を支える基盤としての電話の価値を追求し、社会にとって必要とされる通信インフラの提供に責任を持って取り組んでまいります。

弊社の強み・これからの展望

株式会社グッドリレーションズでは、企業活動に欠かせない電話を、場所や働き方の変化に左右されにくい形で利用できるよう、クラウド型の電話環境の提供に取り組んできました。

クラウドPBX「GoodLine」は、オフィス・拠点・在宅勤務・外出先など、

利用環境が異なっても同じ会社の電話として扱える点を大切にし、日々の業務の中で簡単に運用できることを重視して設計されています。

代表電話・内線・転送といった基本機能に加え、IVR、通話録音、通話履歴管理、分析などの機能を標準で備え、業務に必要な機能が一通り揃った状態で利用できる点も特長の一つです。

こうした取り組みの積み重ねの結果として、運用実績は10年以上、導入社数は9,000社を超え、

実際の利用者レビューでの受賞や第三者評価にもつながってきたものと受け止めています。

今後は、これまで培ってきた電話基盤を活かしながら、通話データや運用情報をもとに、

電話業務の状況を分かりやすく捉え、改善に役立てるためのAI技術との連携についても進めてまいります。

企業活動を支えるインフラの一つとして、電話の価値を見つめ直しながら、社会や企業の変化に寄り添ったサービス提供を続けていく考えです。

