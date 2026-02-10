「これ、どう思った？」から始まる物語─ 童話がつくる、親子の対話の時間

株式会社リリパット

問いを残す童話は、親子や世代をつなぐコミュニケーションの入口になり得る。

答えが明示されない物語では、読後に自然と「自分はどう感じたか」「相手はどう受け取ったか」という話題が生まれる。そこには正解も不正解もなく、感じ方の違いそのものが価値になる。



親子で同じ物語を読んだ場合、子どもは感情や出来事に注目し、大人は背景や選択の意味を考えることが多い。その違いを言葉にすることで、互いの視点に気づき、新しい理解が生まれる。



〈現代版イソップ童話〉は、こうした対話のきっかけを意図的に設計している。物語が終わったあとに会話が続くことで、読む体験は一過性の娯楽ではなく、思考や関係性を育てる時間へと広がっていく。

📚 書誌情報

シリーズ名：現代版イソップ童話

著者：ひらかわゆうき（Yuki Hirakawa）

刊行形態：電子書籍（Amazon Kindle）

既刊：Vol.1～2０ 発売中

新刊：Vol.27 2月10日配信スタート

ジャンル：寓話／思考・教育／世代を越えて読まれる物語

👤プロフィール

ひらかわゆうき

幼児教育・英語教育に長年携わる教育者・作家。保育現場での実体験をもとに、子どもにも大人にも「考える余白」を届ける物語作品を多数発表。〈現代版イソップ童話〉は日本語・英語で継続刊行中。

