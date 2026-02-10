冬が終わり、春が息づきはじめるこの季節。自分を取り戻す、静かな一杯。上島珈琲店で『関山桜のミルク珈琲』と『苺ミルク』を2月12日に期間限定で販売開始

ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社

UCCグループで外食事業を担当するユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社（本社／兵庫県神戸市、代表取締役社長／川野浩司）は主力のカフェ業態「上島珈琲店」にて、春限定のドリンクメニュー『関山桜のミルク珈琲』と『苺ミルク』を、2月12日（木）に期間限定で発売します。

日常の中で心をほどき、自分自身を取り戻すひとときを提案する上島珈琲店のコンセプト 「EVERYDAY RETREAT」のもと、春の定番のドリンクメニュー2種を発売いたします。季節の移ろいに心を重ねながら、春ならではの穏やかなひとときをぜひお楽しみください。

関山桜のミルク珈琲

染井吉野の余韻が静かに去ったあと、ひときわ艶やかに咲き誇る関山桜。

その深くやわらかな美しさに、日常からそっと心を解き放つひとときを重ねていただきたい思いから本メニューを開発し、上島珈琲店の春の定番として愛され続けています。

上島珈琲店自慢のミルク珈琲に、関山桜のシロップと和三蜜糖を丁寧に重ねることで、甘味と香りが調和した、まるで上質な和菓子のような味わいに仕上げています。

なめらかなホイップクリームと、桜の花びらから生まれた繊細な「桜クランチ」を添え、口の中に静かな春の余韻を描きます。慌ただしい日常から一歩離れ、本来の自分へと還る EVERYDAY RETREATのひとときを。春の情景とともに、心ほどける静かな時間をお楽しみください。

◆ 販売期間：2月12日（木）～4月中旬

※ 数量限定につき、なくなり次第終了となります。

◆ 取り扱い店舗：全国の上島珈琲店（一部店舗を除く）

◆ 販売価格（税込）：R 760円、L 880円

※ 一部店舗で価格が異なります。

※ アイスは＋20円です。

苺ミルク

昔喫茶店で親しまれてきた、フレッシュな苺ジュース。その懐かしさを、大人の感性で静かに磨き上げ、濃厚で上質な「苺ミルク」として現代に昇華しました。

国産苺と苺シロップを丁寧にミキシングし、まろやかなミルクと重ねることで、口いっぱいに広がる深い甘みと、果実そのものを感じるつぶつぶとした食感をお楽しみいただけます。

バニラアイスを添えた苺ミルクフロート（＋210円）へのアップグレードもおすすめです。

ほどよい贅沢が、自分をいたわるご褒美となり、春のやわらかな時間をより豊かに彩ります。

◆ 販売期間：2月12日（木）～4月中旬

※ 数量限定につき、なくなり次第終了となります。

◆ 取り扱い店舗：全国の上島珈琲店（一部店舗を除く）

◆ 販売価格（税込）：R 760円、L 880円

※ 一部店舗で価格が異なります。

「上島珈琲店」とは

2003年6月、東京・神田神保町に本格的な『ネルドリップコーヒー』をセルフスタイルで提供する珈琲店として１号店をオープン。日本の喫茶文化を大切にしながら、おいしいコーヒーと、街に合わせて設計した心地よい空間を提供してきました。

ネルドリップコーヒーを進化させた『ダブルネルドリップコーヒー』を使用した自慢の『ミルク珈琲』やこだわりのサンドウィッチも展開。

「EVERYDAY RETREAT（毎日の中で自分らしさを取り戻す心の休息地）」という想いを込めて、一人ひとりのお客さまへ豊かなひとときをお届けいたします。

上島珈琲店HP：https://www.ueshima-coffee-ten.jp/

＊上島珈琲店のホスピタリティ：上島珈琲店では、2020年春から独自の人財育成プログラム『for You（フォーユー）プログラム』を展開し、スタッフ育成を強化しています。上島珈琲店は、従来のマニュアル通りのサービスではなく、ひとりひとりのお客さまに寄り添ったホスピタリティを体現し、プロフェッショナルとしてお客さまとともに豊かなひととき、一生を共創していくことを約束します。

上島珈琲店自慢の「ミルク珈琲」とは

フランネルという布のフィルターを使って抽出したネルドリップコーヒーを、さらに新しい粉が入ったネルフィルターで再度抽出した濃厚な「ダブルネルドリップコーヒー」と、ミルクを黄金比率であわせた上島珈琲店でしか味わえない独自の「ミルク珈琲」です。

しっかりとしたコーヒーのコクと、ミルクのまろやかさをバランスよく感じられる味わいを実現しています。

▶ダブルネルドリップとは(https://www.ueshima-coffee-ten.jp/ueshima-story/vol-02/)

▶ミルク珈琲について(https://www.ueshima-coffee-ten.jp/ueshima-story/vol-03/)

上島珈琲店のサステナビリティについて

上島珈琲店の「ネルドリップブレンドコーヒー」や「ミルク珈琲」には、より良い地球環境、より良い生産者の生活に繋がるよう、UCCの「サステナブルなコーヒー調達」基準に基づいて調達されたコーヒー豆を50％以上使用しています。環境にも優しいサステナブルな体験をコーヒー1杯から体感いただけます。

▶UCCの「サステナブルなコーヒー調達」基準(https://www.ucc.co.jp/company/sustainability/people/coffee/)

▶その他の取り組み一例(https://www.ueshima-coffee-ten.jp/about/sustainability/)