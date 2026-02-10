ネットプロテクションズの後払い決済「NP後払い」ロッピング公式通販サイトに導入！

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「当社」）は、株式会社ロッピングライフ(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村雪浩、以下:「ロッピングライフ」) 運営する通信販売サイトに、当社が提供する「NP後払い」が導入されました。本導入は、ロッピング公式通販サイトにて2026年2月8日より開始しており、オンライン注文および電話注文の両方に対応しています。

導入背景

従来より後払い決済サービスを運用されているなか、更なるお客様対応の品質向上に向けた検討を進める過程において、後払い決済事業者として20年以上の実績がある当社「NP後払い」の、高い水準でお客様対応が実現できるという点に魅力を感じていただき、導入をご決定いただきました。

「NP後払い」について

「NP後払い」は、通販利用者向けの後払い決済サービスです。購入者は商品が届いた後に代金を支払うことができ、会員登録やクレジットカード情報の入力も不要で、すぐに利用可能となります。一方、NP後払いを導入した通販事業者は、取引成立直前に購入者が離脱してしまう「カゴ落ち」を防止でき、売り上げロスの減少につながります。請求業務についても、与信から請求書発行、代金回収までの全てを当社が代行し、未回収リスクも保証するため、本来業務へより集中できます。

「ロッピング」について

テレビ朝日「じゅん散歩」をはじめとした、テレビ朝日系列での各通販番組やECにて商品を販売。商品に込められた作り手のストーリーを発見し、品質を見極め“お客様の生活が豊かになる”、“心から満足していただける”付加価値の高い商品を厳選してご紹介している通販番組・通販サイトです。

ロッピング公式サイト：https://ropping.jp/

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階

株式会社ロッピングライフ 会社概要

商号 ：株式会社ロッピングライフ

代表者 ：代表取締役社長 中村 雪浩

URL ：https://www.roppinglife.co.jp/

事業内容 ：・テレビ、カタログ、インターネット等による通信販売事業

・テレビ通販番組の企画及び制作

・テレビ朝日の番組関連グッズの販売

・商品の企画開発

創業 ：1985年3月

所在地 ：東京都港区西麻布1-2-9 EXタワー5階