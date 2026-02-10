【星野リゾート】青森での運営開始20周年　青森県出身・王林さん出演の記念動画を公開

星野リゾート

「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案する星野リゾートは、2025年11月に青森県での運営開始から20周年を迎え、青森屋、奥入瀬渓流ホテル、界 津軽の3施設にて特別企画(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001848.000033064.html)を実施しています。各施設の取り組みや青森愛があふれるインタビュー記事を掲載する特設サイト(https://hoshinoresorts.com/jp/sp/aomori20th/)も公開中です。このたび、20周年を記念し、星野リゾートの20年の歩みを青森県出身タレント・王林さんがナビゲートする記念動画を2026年2月10日より公開します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=olwTbYKt69A ]テーマ「愛あふれる、青森旅へ！」でひもとく、地域とともに歩んだ20年

本動画は、星野リゾートが青森に根を下ろし、地域の方々とともに20年にわたり育んできた旅のかたちを、王林さんの視点を通して描いた記念動画です。

「愛あふれる、青森旅へ！」をテーマに、青森をこよなく愛する一人として、生産者や地域の方の声に耳を傾け、実際に体験する中で感じたことを自身の言葉で語ります。お客様と同じ目線に立ちながら、青森の魅力をひもとき、視聴者に届けます。

動画では、三沢市にある青森屋と十和田市にある奥入瀬渓流ホテルを訪れ、自然、食、文化を巡る旅を通じて、施設のおもてなしやアクティビティだけでなく、その背景にある作り手や地域の人々の想いに触れます。

1 苔と向き合い見えてくる、奥入瀬渓流の自然への想い

王林さんが奥入瀬渓流の大自然で出会ったのは、長い時間をかけて育まれてきた苔の風景です。苔を知ることは、奥入瀬渓流の自然を知ること。苔を愛することは、この土地を愛することにつながります。何気ない存在に思える苔に目を向けることで、この地の自然の奥深さが見えてきます。自然にとことん向き合いながら、苔の魅力を映し出した客室やスイーツなど、奥入瀬渓流ホテルが伝え続けてきた想いとともに、奥入瀬渓流の自然とその魅力を届けます。

2 青森の風土や生産者の想いを伝える、フレンチレストラン「Sonore」

奥入瀬渓流ホテル内のフレンチレストラン「Sonore（ソノール）」は、生産者と向き合い、その想いを料理で表現しています。シェフの簑原より、青森の食材や生産者への想いを聞きながら、冷前菜「サーモン クレソン」を味わいます。青森の風土が育んだ食材と、その背景にある歴史や作り手のこだわりをフランス料理の技法で表現する一皿です。王林さんはこの一皿を通じ、青森の風土が育む食材の魅力とその背景にある食文化、そしてそれを支える人々のストーリーに触れます。

3 職人とともに受け継ぐ、うちに秘めた祭り愛

青森の文化を目一杯堪能できる温泉宿「青森屋」では、7代目ねぶた名人・竹浪比呂夫（たけなみ ひろお）氏と青森屋スタッフとともに、20年間にわたり、ねぶたと向き合い続けてきた取り組みや、ねぶたそのものに対する想いを振り返ります。

クライマックスでは、あふれる熱気と躍動感の中、青森屋スタッフによる祭囃子の生演奏が行われる「みちのく祭りや」の様子も映し出され、青森の祭り文化が今も息づき、それを未来へ受け継ぐ人々の姿が描かれます。

今後に向けて

星野リゾートにとって20周年は、これまでの歩みを振り返る節目であると同時に、これからも地域のみなさまとともに歩み続けていくための通過点です。旅のスタイルやおもてなしの形が変化しても、「青森らしさ」を変わらぬ価値として未来へつなぐことを使命に、地域とともに新たな物語を紡ぎながら、青森の魅力を国内外へ届けてまいります。

記念動画 概要

公開日：2026年2月10日

出演 ：王林さん、地域の方々

内容 ：王林さんと地域の方々の視点を通じて、青森屋、奥入瀬渓流ホテルで体験できる自然・

食・文化のシグネチャーストーリーを描く記念映像。

公開先：20周年特設サイト、青森屋・奥入瀬渓流ホテル公式SNS ほか

URL ：https://hoshinoresorts.com/jp/sp/aomori20th/

20周年記念企画特設サイトに新たなインタビュー記事を公開

20周年を記念した特設サイトでは、各施設で実施する企画情報をはじめ、青森への愛を胸に地域と関わるスタッフや地元の方々の想いを紹介するインタビュー記事などを掲載。2月に新たに下記の記事が公開されました。

＜奥入瀬渓流ホテル＞

・苔愛あふれるスタッフが挑む、奥入瀬渓流ホテルの苔ブランディング

・“不純な動機”から“奥入瀬の主”へ。ガイドが挑む100年後の森づくり

・青森の風土や生産者の想いを伝える、フレンチレストランの料理長

＜青森屋＞

・ねぶた師の北村麻子さんを応援。夏は祭りに全力投球する青森屋

・土壌づくりから編むまで。泥臭く伝統を繋ぐ「きみがらプロジェクト」

・青森屋の魅力は“人”だ！ のれそれ青森 ～ひとものがたり～

20周年記念特設サイト：https://hoshinoresorts.com/jp/sp/aomori20th/

青森の四季を楽しめる20周年特別企画 3施設にて実施中

20周年を記念し、青森屋、奥入瀬渓流ホテル、界 津軽では、1年を通して青森各地域の四季の魅力を体験できる特別企画を実施します。祭りや食、自然、文化など、青森の多彩な魅力を楽しめる内容を用意しています。

【関連リリース】

青森での運営開始から20年！青森屋、奥入瀬渓流ホテル、界 津軽で記念イベントを実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001848.000033064.html)

