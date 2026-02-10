ヴィーガンや宗教配慮が必要なゲストの食事、どこに頼めばいい？--手配の悩みをまるごと解決するケータリング「WE TABLE BOX」β版を提供開始

株式会社ポック

ヴィーガンや宗教的配慮、アレルギーなど--食の要件が異なるゲストを迎えるとき、「どこに頼めばいいか分からない」「対応できても美味しいか不安」という声は少なくありません。WE TABLE BOXは、要件整理から東京の実力店によるメニュー設計までを専任コンシェルジュが一括で担い、手配の負担を解消しながら、味も見栄えも妥協しない食体験を届けるサービスです。

さらに、提供プロセスを通じて得られる原材料情報や調理工程を構造化データとして蓄積し、AI時代に求められる「食の信頼データインフラ WE TABLE」の基盤づくりにもつなげていきます。

■ サービス概要：WE TABLE BOXとは

「WE TABLE BOX」は、多様な背景を持つメンバーが集まる企業やチームのための、オーダーメイド型ケータリングサービスです。

一括コンシェルジュ設計

ヴィーガン、宗教上の配慮、アレルゲン配慮など、複雑になりがちな食の多様性の要件を専任コンシェルジュが整理し、全体設計として無理のないメニュー構成を行います。

東京の実力店と連携

食の多様性対応に精通した東京の実力派レストラン・シェフと連携し、「制限があるから仕方ない」ではない、満足度の高い食体験を提供します。

アラスカ ツヴァイ / 東京都目黒区東山2-5-7Alaska zwei

中目黒の住宅街に佇む、完全ヴィーガンカフェ「Alaska zwei」。動物性素材を一切使わず、自然栽培や有機の野菜を中心に、世界各地のエッセンスを取り入れた料理を独自のスタイルで仕立てています。

https://box.wetable.jp/AlaskaZwei

お店からのコメント「私たちの店は豊富な通常メニューに加えて、世界の料理をプラントベースで表現した月替わりメニューを提供しています。WE TABLE BOXも、9マスでAlaska zwei流の味覚の世界旅行を体験していただきたけるよう構成しています。ひと口ごとに違う、美味しい冒険をお楽しみください」。

プラスヴィーガニック自由が丘 / 東京都目黒区自由が丘 1-19-23Plus Veganique JIYUGAOKA

自由が丘の静かな一軒家で営まれる、オーガニック＆ヴィーガンレストラン「Plus Veganique JIYUGAOKA」。卵・乳製品・白砂糖は使わず、契約農家から届く有機野菜の“素”の旨みを丁寧に引き出します。

https://box.wetable.jp/PlusVeganique

お店からのコメント「お店のコース料理のような体験を、時間をかけてゆっくり味わってほしい--そんな想いで作っています。９マスのBOXには、その季節に仕入れられる美味しい野菜や果物をぎゅっと詰め込みました。ひと口ごとに違う味や食感、香りとの出会いがあります。開けた瞬間のワクワクから、食べ終わるまでの余韻まで、自然の恵みをまるごと感じてもらえるようにしています。」

食データの構造化

提供を通じて得られる原材料情報、調理工程、提供条件といった情報を構造化し、将来的にAIが参照可能な「検証プロセス付きの食データ」として蓄積していきます。

■ 利用シーン：食で伝える、企業のおもてなし

ビジネスのあらゆる場面で、「誰かのために」という配慮が必要なとき、おもてなしの心と喜びが自然に伝わる食事体験をお届けします。

■ なぜ今、日本に「WE TABLE」が必要なのか

- グローバルビジネス・国際会議：外資系企業やホテルでのレセプションに。ヴィーガンや宗教的配慮のある最高水準のホスピタリティを実現します。- ブランド発表会・イベント：展示会やインフルエンサーイベントに。洗練されたBOX構成とロゴ入りクッキーなどの個別演出で、ブランドの世界観をより記憶に残る体験へ変えます。- 社内イベント・ウェルビーイング：歓迎ランチや研修に。全員が同じテーブルで安心して食事を楽しめる設計を通じて、企業のダイバーシティに対する姿勢を社員へ自然に伝えます。ゲストに合わせたオーダーメイドでお作りする、色鮮やかなケータリングBOX企業のブランドロゴを配したオリジナルヴィーガンクッキーなどの制作も可能【B2Bインバウンド】新しいおもてなしの基準

ビジネス目的で訪日する外国人（B2Bインバウンド客）の1人あたり旅行支出額は、2024年に約25万円と過去最高水準に達しました（出典：JNTO「訪日外国人消費動向調査」）。政府も観光政策を「量」から「付加価値重視」へと転換する中、受入側のホスピタリティの質がこれまで以上に問われています。

しかし、食事の場面では課題が残ります。宗教上の配慮、アレルギー、ヴィーガンといった食の多様性への対応は、多くの企業にとって属人的で負担の大きい業務です。一方で、食の選択は「制限」ではなく、自身の価値観や健康を表現する前向きな意思表示として、グローバルなビジネスシーンではすでに当たり前になっています。つまり、多様な食の背景に応えることは、特別な配慮ではなく、これからのビジネスにおける基本的なホスピタリティです。

WE TABLE BOXは、こうした食の設計を仕組みとして提供することで、主催企業の負担を減らしながら、誰もが同じテーブルを囲める体験を実現します。さらに、提供を通じて得られる原材料情報や調理工程を構造化データとして蓄積し、AI時代に求められる信頼性のある食データの基盤づくりにもつなげていきます。

■ 導入実績：テスト導入企業からの評価

正式ローンチに先立ち、異なる食領域をリードする企業にてテスト導入を実施しました。

【国内大手ヘルスケアフード企業（連結売上高3,600億円超／従業員数 約7万人規模）】

・評価スコア（7点満点）_10人で利用

味：5.6 ／ メニュー構成：5.6 ／ 総合満足度：5.2

「原材料情報の整理が非常に丁寧で、判断に必要な情報が揃っている点に安心感があった」

「制限の有無に関係なく、全員が同じものを美味しく食べられたのが印象的だった」

【都内ウェルビーイング系スタートアップ】

「料理店の厨房に乗り込み、アレルゲンはじめありとあらゆる情報をチェックしている。本当に信じられる、安心できる、しかもうまい！」

「 海外からのお客様や、食にダイバシティが求められる企業様にはかなり喜ばれるのではないか。お味も見栄えもかなり満足」

※4人で利用：定量スコアは設けず、導入時の所感を中心にヒアリングしています。

■ 開発背景

WE TABLEの原点は、代表・小林の息子の食物アレルギーでした。

外食のたびに繰り返される確認と、「同じテーブルを囲めない」という体験。

この個人的な痛みを、分断を生まない食卓を設計するための問いとして捉え直し、制限を対立ではなく相互理解の入口に変えるためにWE TABLEは生まれました。

■ サービス仕様（WE TABLE BOX β版）

食の多様性への配慮とデザイン性を両立させた、法人・団体向けのオーダーメイド・ケータリングBOX。

■ 会社概要

- 参考価格：1BOX 5,000円（税抜）～※コーディネート費、配送料が別途かかります。- 最小注文数：4個～- 主な配送エリア：東京都 渋谷区・港区・新宿区・目黒区・品川区・千代田区・中央区※上記以外のエリアについても、条件により対応可能な場合がございます。お気軽にお問い合わせください。- リードタイム：ご利用の2～3週間前（目安）- 主な配慮項目：ヴィーガン、ムスリムフレンドリー、五葷抜き、食物アレルギー等※個別の要望に基づき、専任コンシェルジュが最適化されたメニューを設計します。※本サービスはβ版のため、提供条件は事前の予告なく変更される場合があります

会社名：株式会社ポック（POC inc.）

代表者：代表取締役 小林 大樹

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-3-201

資本金：4,100万円

設立：2022年8月

サービスサイト：https://box.wetable.jp/

WE TABLE：https://wetable.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/wetable_jp/