【JAF静岡】「花咲く！夢咲く！御前崎早春BBQウォーク」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

あらさわふる里公園 展望台からの眺望

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）静岡支部 支部長（小野田剛久）は、3月14日（土）御前崎市観光協会（会長：川口正洋）、有限会社グランパークあらさわ（代表取締役社長：櫻井直巳）と共催で「花咲く！夢咲く！御前崎早春BBQウォーク」を開催します。

当イベントは、ご家族やご友人など、グループ参加でお楽しみいただけるイベントです。御前崎市には、会場である「あらさわふる里公園」（静岡県御前崎市下朝比奈）をはじめ多くのライダーに親しまれるスポットが点在しており、ツーリングの目的地としてイベントに参加いただくこともおすすめしています。

健康志向の高まりを受け、身近なウォーキングを通じて心身をリフレッシュし、普段触れることの少ない自然や地域の魅力を味わっていただくことで開催地の地域活性を目指しています。

「あらさわふる里公園」は、御前崎の野山や遠州灘を一望できる展望台をはじめ、大人から子どもまで楽しめる芝スキー場や、自然あふれるビオトープエリアなど、見どころが満載の公園です。

当日は、御前崎にまつわるクイズラリーを開催し、広大な園内をウォーキングしながら楽しむことができます。また、当日限定で園内をテーマにしたフォトコンテストも実施します。

梅・さくら、遠州夢咲牛を満喫！

梅桜まつり（イメージ）BBQ食材（イメージ）

ウォーキングのあとは、BBQ会場にて「御前崎ブランド認定品：遠州夢咲牛」をご堪能ください。さらに、御前崎産のお茶や青パパイヤのPRコーナーも設けており、地域の特産品に触れていただけます。

イメージ遠州夢咲牛とは

御前崎ブランド認定品のひとつ。

徹底した飼育管理により育てられた黒毛和牛で、上質な脂の甘みと、柔らかくコクと深みのある味が楽しめます。

内閣総理大臣、農林水産大臣賞の受賞を誇る最高級銘柄です。

参加者限定イベント

タイムスケジュール

- 園内クイズラリー公園内を散策しながら、クイズに挑戦しよう。- 公園フォトコンテスト四季折々の景色を見せてくれる、あらさわふる里公園の景色を撮影しよう。御前崎市観光協会でベストショットを決定！選ばれた方には、後日記念品を贈呈します。

10:00～12:00 公園内をウォーキングしながらのクイズラリー

12:00～14:30 遠州夢咲牛BBQ

～15:00 イベント終了・解散

参加者プレゼント

ノベルティグッズ（イメージ）

・御前崎海鮮なぶら市場で使えるクーポン券

・御前崎市観光協会よりノベルティグッズ

・あらさわふる里公園内 味工房「わらび」で使えるソフトクリーム50円キャッシュバック券

あらさわふる里公園 オススメスポット

フクロウ展望台芝スキー場梅・さくらまつりの様子棚池（ビオトープエリア）

イベント詳細- イベント名「花咲く！夢咲く！御前崎早春BBQウォーク」- 開催日時2026年3月14日（土）10:00～15:00※受付時間 10:00～10:30- 集合場所あらさわふる里公園駐車場（無料）（静岡県御前崎市下朝比奈158-7）詳細は、下記のリンクボタンよりご確認ください。- 定員14組（1組3名～5名）※お申し込みは、3名様からとなっております。あらかじめご了承ください。※応募多数の場合は抽選- 参加費用1人 3,300円（小学生以上）含まれるもの：BBQセット（食材・施設使用料・炭）イベント参加特典、保険代※未就学児はご参加いただけません。小学生のお子様は、保護者の方の同伴を必須といたします。- その他少雨決行、荒天・自然災害の場合は開催を中止する場合がございます。申込方法- 申込方法：下記のリンクボタンからアクセスし、専用フォームからお申し込みください。※申込多数の場合は抽選となります。結果は後日メールにて通知いたします。- 申込期間：2026年1月14日（水）～2026年2月23日（月・祝）23:59までお申し込み・詳細は、こちらから :https://jaf.link/49UakE6