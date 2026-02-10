【焼肉きんぐ】「沖縄フェア」の特設サイトがオープン！２月25日(水)より“きんぐの大抽選会”を開催

株式会社物語コーポレーション

全国で363店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、「沖縄フェア」の開催を記念して、2026年２月25日(水)より特設サイトをオープンいたします。豪華景品が当たる「～沖縄フェア開催記念！～きんぐの大抽選会」や、本フェアがきっかけで実現した沖縄県出身のミュージシャン「キヨサクfrom MONGOL800 / UKULELE GYPSY」による『焼肉きんぐ』への書き下ろし楽曲提供のほか、商品情報やコンテンツが盛りだくさん！ご来店前に特設サイトをチェックして、「沖縄フェア」をご堪能ください。

「沖縄フェア」特設サイト：https://www.yakiniku-king.jp/cp/fair_okinawa2026/

「～沖縄フェア開催記念！～きんぐの大抽選会」について

税込5,000円のお会計ごとに、抽選券１枚を公式アプリ上で配布いたします。期間中のお会計ごとに付与される券をお持ちの方の中から、抽選で豪華景品が当たります。

■抽選券配布期間

2026年２月25日(水)～2026年４月21日(火)

■抽選券配布対象

『焼肉きんぐ』公式アプリ会員証をご提示いただいたお客様を対象に、税込5,000円のお会計ごとに、公式アプリ上にて抽選券を１枚配布いたします。

※会計前に『焼肉きんぐ』公式アプリをダウンロードし、会員登録で参加可能

※例)税込10,000円会計のお客様には抽選券２枚を公式アプリにて配布

■当選内容

１等 旅行券10万円分：８名様

２等 『焼肉きんぐ』オリジナルパッケージ ハイサイソース：80名様

３等 『焼肉きんぐ』オリジナルソング ミュージックキーホルダー：800名様

特別賞 800円引きアプリクーポン：800名様

■当選発表日

2026年５月11日(月)

■当選発表方法

『焼肉きんぐ』公式ホームページにて、当選者番号を掲載いたします。また、お客様のアプリからでも当落のご確認ができます。ご当選者様には、応募時に使用されたアプリアカウントへプッシュ配信でご連絡いたします。

■お客様情報入力期間

2026年５月11日(月)～2026年５月29日(金)

※ご当選者様へご連絡するプッシュ配信に記載の専用フォームへお客様情報の入力後、申込いただき次第、順次配送をさせていただきます

■注意事項：

・期間終了後、キャンペーン事務局にて厳正なる抽選をおこない、当選者を選出させていただきます。

・本キャンペーン内容や賞品は予告なく変更となる場合がございます

・次の場合には当選が無効となるため、ご注意ください

ーー期日までに入力フォーム内に必要項目が入力されなかった場合

ーーその他運営が不適切と判断した場合

※諸事情により日程の変更がある可能性があります

キヨサクfrom MONGOL800 / UKULELE GYPSYについて

キヨサクfrom MONGOL800 / UKULELE GYPSYのVo & BASS、作詞・曲を担当。ソロ活動では他アーティストとのコラボレーションや楽曲提供、プロデュースなども手掛けている。2013年よりUKULELE GYPSYとして日本各地を旅しながら、枠にとらわれない柔軟なスタンスで、さらなる音楽活動に広がりをみせている。

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞https://bit.ly/2XsY1cu

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の３つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上の方)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。 「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式Facebook：https://facebook.com/yakiniku.king.official/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年６月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内784店舗(うち直営525店舗、FC259店舗)、海外93店舗(2025年12月31日現在)



企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/