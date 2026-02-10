国内外47店舗を展開する飲食企業、「StockMAMORU」導入により利用1カ月で備品管理を一元化。備品管理の完全アウトソーシングで業務効率化へ

株式会社日本パープル

株式会社日本パープル（本社：東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル5階、代表取締役社長：林 壮之介）が提供する法人専用物品保管サービス「Stock MAMORU（ストックマモル）」が、国内外で47店舗を展開する飲食企業・株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区）に導入され、多店舗・多拠点展開に伴い顕在化していた備品管理の煩雑化および保管スペース不足の課題解決に寄与したことをお知らせいたします。

備品の「見える化」と迅速な出し入れを実現することで、業務効率の向上と社内負担の軽減を両立しています。

■ 導入の背景：店舗数拡大とオフィス移転を契機に顕在化した、備品増加と管理負担の課題

株式会社HUGE様は、国内外で飲食店舗を展開し、常に新しい食体験と空間づくりに挑戦し続けている企業です。店舗数の拡大に伴い、什器や店舗備品、販促物などの物量が年々増加していました。

加えて、オフィス移転や店舗改装といったタイミングでは、一時的に使用しない備品が発生するものの、社内や各拠点での保管には限界があり、

「どこに何が保管されているのか把握しづらい」

「必要な備品を探すのに時間がかかる」

といった管理面での課題が顕在化していました。

多拠点に分散した備品を効率的に管理し、業務負担を軽減する手段として、外部の物品保管サービス導入を検討されました。

■「Stock MAMORU」が選ばれた理由：費用の分かりやすさとスピーディーな対応、そして備品管理の“見える化”

数ある物品保管サービスの中から「StockMAMORU」を選定いただいた理由は、主に以下の点にあります。

【明確な料金体系とコストバランス】

保管内容や物量に応じた分かりやすい料金設計により、無理のない形で導入できる点が評価されました。

【スピード感のある柔軟な対応】

オフィス移転や店舗スケジュールの変更など急な依頼にも柔軟に対応し、情シス機器など扱いに注意が必要な備品も、依頼から3日で集荷する迅速な対応が高く評価され、導入の決め手となりました。

【備品管理の“見える化”を実現する管理画面】

預けた備品をオンライン上で一覧管理でき、誰でも状況を把握できる仕組みにより、属人化しがちだった備品管理の負担軽減につながると判断されました。

■ 導入効果：備品管理の効率化により、社内の確認作業とストレスを軽減

Stock MAMORU導入後は、使用頻度の低い備品を外部倉庫に集約し、必要なタイミングで取り寄せる運用が実現されました。

これにより、

- 備品の所在確認にかかる時間の削減- 管理業務の属人化解消- オフィスおよび拠点スペースの有効活用

といった効果が生まれ、日常業務の効率化と社内の負担軽減を実感いただいています。

■ 今後の展望：多店舗・多拠点展開を支える備品管理インフラとして継続活用へ

今後も店舗展開や改装、拠点の増減が想定される中、株式会社HUGE様では、Stock MAMORUを多拠点運営を支えるインフラの一つとして、今後も継続して活用する方針を示していただいています。

＜サービス概要：Stock MAMORU（ストックマモル）について＞

法人専用の物品保管サービス。

Web上で出し入れを指示でき、写真付きの在庫管理機能により、備品や什器、販促物などを“見える化”して管理可能。

多店舗・多拠点展開企業の備品管理課題を解決します。

＜株式会社HUGE様について＞

国内外で47店舗を展開する飲食企業。

「街の資産」「百年品質レストラン」を掲げ、レストラン事業を中心に、空間づくりと食の価値創出を追求しています。

＜会社概要＞

株式会社日本パープルは、1972年に創業し、これまで情報セキュリティ事業を中心に、企業の文書管理や情報資産の安全な活用を支援しています。長年にわたり培ってきた経験と実績を基に、お客様に最適なソリューションを提供し続けています。

会社名：株式会社日本パープル

代表者：代表取締役社長 林壮之介

設立：1972年5月12日

所在地：東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル5階

事業内容：情報セキュリティ事業、デジタルアーカイブ事業、ストレージテック事業

URL：https://www.mamoru-kun.com/(https://www.mamoru-kun.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

