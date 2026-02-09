【三重・しだれ梅】樹齢100年を超える『天の龍』『地の龍』をはじめ約200本の梅の名木が立ち並ぶ「鈴鹿の森庭園」を2月21日から公開。夜間ライトアップも実施。

株式会社赤塚植物園

株式会社赤塚植物園（本社：三重県津市高野尾町・代表取締役社長：赤塚耕一）は、三重県鈴鹿市にある研究栽培農園「鈴鹿の森庭園」を2026年2月21日（土）より期間限定で一般公開します。

園内にはしだれ梅の代表品種である「呉服（くれは）しだれ」を中心に、手入れの行き届いた約200本の梅の名木が植栽されています。中でも、樹齢100年を超える名木「天の龍」「地の龍」は本庭園を象徴する存在で、開花の時期には園内全体が華やかな春色に包まれます。

昼間は鈴鹿山脈を借景にした雄大な景観を、夜間には幻想的なライトアップを楽しめるのも魅力のひとつです。春の訪れを告げる感動の風景をお楽しみください。

見頃は例年、3月上旬ごろを予想しており、開園後はホームページやSNSで開花状況を毎日更新する予定です。（開花時期は天候等により前後する場合があります）。3月下旬ごろに花が散ると本年の公開を終了します。

鈴鹿の森庭園の見どころ

樹齢百年を超える名木「天の龍」「地の龍」

見晴らし台から展望。鈴鹿山脈を背景にしだれ梅の名木が立ち並びます龍が天へ昇るような力強い樹形の名木「天の龍」地を這うようなどっしりとした樹形の名木「地の龍」

鈴鹿の森庭園を象徴する、樹齢百年を超える名木「天の龍」「地の龍」は、高さ約7メートルを誇り、国内最大級の呉服しだれと考えられています。力強く広がる枝ぶりと、滝のように垂れ下がる花姿は、長い年月を重ねてきた梅の生命力を感じさせ、多くの来園者を魅了します。

伝統を受け継ぐ、匠の仕立て技術

しだれ梅の代表品種「呉服しだれ」。匠の技により多くの花をつけます職人による剪定作業の実演。開花が終わった直後から始まります

本庭園は、日本伝統のしだれ梅の剪定技術である「仕立て技術」の存続と継承を目的としており、職人が一本一本の樹形と成長を見極めながら丁寧に手入れを行っています。園内に植栽された約200本の名木すべてが、こうした匠の技によって仕立てられています。（見頃終盤には職人による剪定の実演も予定しています）

昼と夜で表情が変わる、幻想的なライトアップ

鈴鹿山脈の稜線と空が美しいライトアップ点灯直後の様子漆黒の闇に浮かび上がる名木

夜間には、しだれ梅をやさしく照らすライトアップを実施予定です。黄昏時には鈴鹿山脈の稜線と紺碧の空を背景にしだれ梅が静かに浮かび上がり、やがて漆黒の闇の中でシャンデリアのように照らし出された花々が幽玄な世界を演出します。

撮影が楽しくなる演出とフォトコンテスト

本庭園では、スイセンやクリスマスローズなど梅の足元を彩る植栽や、幻想的なミスト（霧）を発生させるエリアなど、撮影を楽しんでいただく演出を行っています。また、インスタグラムでのフォトコンテストは今年が8回目となり、毎年素晴らしい作品が披露されています。雨の後の水たまりを反射させた撮影や、花びらが散ってピンクの絨毯のように敷き詰められた様子などの写真が人気を集めています。

より快適に楽しめる、来園者向けの取り組み

ミスト（霧）による演出（2025年フォトコン入賞作品 @riemi4760 様）梅の名木の足元を彩るクリスマスローズ（2025年フォトコンテスト入賞作品 @cameragram1481 様雨の後は水たまりを使ったリフレクション撮影ができるチャンス（2024年フォトコンテスト入賞作品 @etsuyo623様）花びらが散ってからもピンクの絨毯が観賞できる（2024年フォトコンテスト入賞作品 @fcmasamasa様）- 2026年も三重交通によるJR四日市駅発・近鉄四日市駅経由のシャトルバスの運行が決定いたしました（運行日：2月21日～3月15日）。- 昨年に続き、チケット売り場にて並ぶことなく入園できるWEBチケットを、株式会社グッドフェローズJTBによる発券システムWebketにて販売します。- 本年より、入園料や園内のお買物にクレジットカードやコード決済などのお支払い方法が加わり、より便利になります。園内のご紹介動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XL-3gZtadqI ]

【場所・開催日】

名称：研究栽培農園「鈴鹿の森庭園」

場所：三重県鈴鹿市山本町151-2

電話：059-371-1777

URL： https://www.akatsuka.gr.jp/group/suzuka/

運営会社：株式会社赤塚植物園

開園日程：2026年2月21日（土）～ 3月下旬予定（期間中は無休）

営業時間：9：00～20：30

※ライトアップを行わない日は16：00にて営業終了

※最終入園は営業終了時刻の30分前まで

※ライトアップは18：00頃に点灯

【入園料】

入園料：700円～2,000円

※開花状況によって変動。小学生は半額、未就学児は無料

※現金、クレジットカード決済、コード決済に対応

WEBチケット：Webketにて販売予定

※入園日の前日19:00～当日19:00まで購入可能（ライトアップ期間外は当日の14:30まで）

※販売サイトへのリンクは、購入可能時期になると当園HP内に表示されます

【アクセス】

自動車でお越しの場合：

東名阪自動車道「鈴鹿IC」より約3km（約5分）／新名神高速道路「鈴鹿PA スマートIC（※ETC専用）」より約3km（約5分）／駐車場：約200台（無料）

電車でお越しの場合：

近鉄四日市駅（近鉄名古屋線）、JR四日市駅（JR関西線）から約20km／近鉄菰野駅（近鉄湯の山線）から約10km

臨時シャトルバス：JR四日市駅発着、近鉄四日市駅経由の直通バスが三重交通より、2/21～3/15の期間限定で運行

アクセスの詳細：

https://www.akatsuka.gr.jp/group/suzuka/access.html

【参考データ】

庭園の広さ：約2万平方メートル

梅の品種、本数：「呉服しだれ」を中心に「白滝しだれ」「難波しだれ」「鹿児島紅」「白加賀」など。しだれ梅と立ち性の梅をあわせて30品種以上、約200本

樹齢、高さ：樹齢100年以上の「天の龍」「地の龍」は高さ約7メートル。呉服しだれとしては国内最古と思われます

一般公開を開始した年：2014年

【フォトコンテストについて】

応募方法：

Instagramにて、当園公式アカウント（ @suzuka_no_mori(https://www.instagram.com/suzuka_no_mori/) ）をフォローの上、ハッシュタグ（#鈴鹿の森庭園フォトコン2026）を付け、当園公式アカウントをタグ付けして投稿

（詳細は決定次第HPにて告知）



受賞特典：

赤塚植物園の総合園芸店アカツカFFCパビリオンの素敵なお花や、赤塚植物園オリジナルグッズなどをご用意

フォトコンテスト詳細：

https://www.akatsuka.gr.jp/group/suzuka/photocon.html

【しだれ梅の剪定と、当園での栽培管理について】

当園は、しだれ梅の仕立て技術の存続と継承を目的とする研究栽培農園です。



梅の木は、剪定して新しく伸びた枝に蕾をつける性質があるため、花を咲かせるには剪定が欠かせません。特にしだれ梅については、美しい樹形を整えるため、また、垂れ下がった枝が混み合うことで病虫害の原因にもなる点からも、独特な剪定技術が求められます。また、陽当たりや根の生育などを考慮して、木を移植や通路の位置を変える造成を行うこともあり、一年を通して梅の木の栽培管理を行っています。



当園では、数ある名木を健康な状態で保存することが重要と考え、梅の木にとって最適な水やりや施肥についても研究を重ねています。赤塚植物園の独自製品である「FFC元始活水器（水改質活性化装置）」や「FFCエース（土壌改質材）」、「FFCバーク堆肥」を使用することで、梅の木の健康維持に役立っています。



栽培管理の詳細：

https://www.akatsuka.gr.jp/group/suzuka/ffc.html

【赤塚植物園グループについて】

株式会社赤塚植物園は、園芸植物の育種開発から生産、販売、庭園の運営を事業とする三重県の総合園芸企業です。「鈴鹿の森庭園」のほか、藤のガーデンやローズガーデンを有する里山庭園「レッドヒルヒーサーの森(https://www.redhill.co.jp/)」や「赤塚ブルーベリーガーデン(https://www.akatsuka.gr.jp/group/blueberry/index.html)」、園芸店「アカツカFFCパビリオン(https://www.jp-akatsuka.co.jp/pavilion/index.html)」を運営しています。

独自技術である、動植物を健やかに育てる水の技術「FFCテクノロジー」を植物生産や庭園管理に応用しています。また、グループ企業である株式会社エフエフシー・ジャパンでは、農業や食品産業をはじめ各種事業所でのFFCテクノロジー活用サポートを行っています。

赤塚植物園グループは、園芸事業と水の事業によりSDGsの達成に貢献し、豊かな自然環境を次世代に受け継ぐことを目指しています。

赤塚植物園グループ：

https://www.akatsuka.gr.jp/