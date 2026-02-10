【男女1000人に聞いた】腕時計が似合う男性芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■腕時計が似合う男性芸能人といえば？

腕時計は単なる時間を確認するためのアイテムではなく、その人の個性やセンス、ライフスタイルを映し出すファッションアイテムでもあります。高級ブランドの腕時計ともなれば、身に着ける人の雰囲気や佇まいがより一層引き立つものです。

では、世間の人々が「腕時計が似合う」と感じる男性芸能人といえば誰なのでしょうか。

ということで今回は高級腕時計の正規販売店「HARADA」と共同で、全国の男女1000名を対象に「腕時計が似合う男性芸能人」についてのアンケートをおこないました。

「腕時計が似合う男性芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

調査日：2026年1月16日 ～ 1月29日

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「腕時計が似合う」と思う男性芸能人を1人教えてください。

質問2：その有名人を選んだ理由を教えてください。

腕時計が似合う男性芸能人ランキング！

◆第1位 木村拓哉 121票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・時計が主張しすぎず、自然に馴染んで見えるから。（30代・男性）

・ファッションセンスがよくどのジャンルのファッションも似合うので。（40代・男性）

・いつまでも格好よい男性なので時計のブランド力も引き立つから。（40代・男性）

・何をつけても似合うし、シックでデザインに嫌味がなさそうなものを選びそうだから。（50代・男性）

見事第1位に選ばれたのは「木村拓哉」さんでした。

ドラマで着用した腕時計がブームを巻き起こしたエピソードや、どんなスタイルでも時計を自然に着けこなすカリスマ性が高く評価されています。派手すぎず品のある着こなしが、多くの人から支持される理由のようです。

◆第2位 舘ひろし 92票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・ビシッとしたスリーピースの袖から見える高級腕時計が似合いそう。（70代・男性）

・高齢とはいえ、スーツの似合う体形を維持していることと顔立ちから。（60代・男性）

・スーツ姿に高級腕時計が似合います。（60代・男性）

・ダンディな感じが腕時計が似合いそうだから。（40代・女性）

・渋くてカッコイイから。（70代・男性）

第2位は「舘ひろし」さんでした。

「ダンディ」「渋い」「スーツ姿に似合う」といった声が多く集まりました。年齢を重ねてもスタイリッシュな佇まいを維持していることが、高級腕時計のイメージと結びついているようです。

◆第3位 GACKT 79票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・時間を見るための物、としてではなくファッションの一部としてかっこよく腕時計を取り入れていると思うので。（40代・女性）

・派手な高級な時計が似合いそうだからです。（40代・男性）

・何を付けても似合いそうな雰囲気がある。（70代・男性）

・センスがよい方なので高級時計も似合いそう。（50代・男性）

・どんな派手目なものでもつけこなせそうでした。（40代・女性）

第3位は「GACKT」さんでした。

ゴージャスな雰囲気と洗練されたファッションセンスが、高級腕時計との相性を想像させるようです。派手なデザインの時計でも着けこなせそうという声が多く寄せられました。

◆第4位 所ジョージ 70票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・こだわりを持って身に着けているから。（40代・男性）

・多趣味でセンスのよい時計を持っていそうだから。（50代・男性）

・腕時計してるイメージ。ユーモアある大人のおしゃれ。（30代・女性）

・いろいろなことをするのに時間を気にしそうです。（70代・男性）

・自分でデザインした世界で一個だけのものを何個も作っていそう。（30代・女性）

第4位は「所ジョージ」さんでした。

「こだわりがありそう」「センスがよくておしゃれ」「多趣味で色々な時計を持っていそう」といった理由が挙げられています。独自のライフスタイルを楽しむ姿勢が、時計選びにも表れていそうというイメージがあるようです。

◆第5位 大谷翔平 60票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・現代の日本人で最も輝いており、タイムイズマネーを感じさせてくれる人物だから。（70代・男性）

・腕時計は腕の太い人でないと似合わないから。（60代・男性）

・CMのイメージキャラクターでもあり、印象が強い。（40代・男性）

・腕時計でもファッションでも何でも似合う。（60代・男性）

第5位は「大谷翔平」さんでした。

世界で活躍するアスリートとしての存在感が、腕時計のイメージとも重なっているという声が寄せられました。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 阿部寛 53票

・スーツを着た生真面目な役柄が多いので、いつも腕時計をしている気がするから。（50代・男性）

・腕が長いので、目立たない大きさに見え、おしゃれ感が際立つと思うから。（50代・男性）

・骨太でしっかりしているので似合うと思います。（60代・男性）

第7位 反町隆史 44票

・高級腕時計が様になるスタイルのよい容姿だから。（40代・男性）

・スタイルもよくて小麦色の肌に時計が似合いそうだからです。（60代・女性）

・男らしくてかっこいいので、ごつい腕時計が似合いそう。（30代・女性）

同率第8位 水谷豊 33票

・杉下右京役の時に似合っているから。（50代・男性）

・相棒の演技を見ているので最高にピッタリです。（70代・男性）

・ダンディなイメージが腕時計と結びつくから。（40代・男性）

同率第8位 ディーン・フジオカ 33票

・洗練された雰囲気と国際的なセンスで、クラシックな時計がすごく似合う。（60代・男性）

・オシャレでスタイリッシュな印象の方だからです。（50代・女性）

・カチッとした雰囲気があるので。（30代・女性）

第10位 福山雅治 30票

・高級時計でも嫌味にならず、むしろ品のよさが際立つから。（60代・男性）

・男性が腕時計を見ている状況をイメージしたらこの人が浮かびました。（30代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

腕時計が似合う男性芸能人には「ダンディ」「渋い」「高級感がある」といった印象を持つ方が多く選ばれました。スーツ姿が似合う大人の雰囲気を持つ芸能人や、ファッションにこだわりを感じさせる芸能人が、腕時計の似合う人物としてイメージされやすいようです。

腕時計はその人の個性やライフスタイルを表現するアイテムでもあり、自分に合った一本を見つけることで装いの印象は大きく変わります。今回のランキングで挙げられた芸能人のスタイルを参考に、自分らしい腕時計選びを楽しんでみてはいかがでしょうか。

