TechGALAサイドイベント「まるっと循環！食の未来会議：イノベーションとサステナブルを「おいしく」考える FOODBIZ CONNECT」を開催しました

株式会社折兼（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：伊藤崇雄）は2026年1月28日(水)に「TechGALA Japan 2026」のサイドイベント「まるっと循環！食の未来会議：イノベーションとサステナブルを「おいしく」考える FOODBIZ CONNECT」を開催し、同年4月18日（土）に開催される「循環フェス名古屋(https://nagoya.junkan-fes.com/)」において、共創型企画"ピクニックステーション"を実施することを発表いたしました。

共創型企画"ピクニックステーション"について

"ピクニックステーション"は、手ぶらで気軽に参加できる循環型ピクニック体験を通じて、サステナブルな食と消費の在り方を“楽しく、おしゃれに”体感できる新たな試みです。食事を「食べる・使う・返す・育てる・また食べる」という循環の流れとして捉え、生活者・企業・地域が一体となって育てていくフードカルチャーの創出を目指します。

本企画では、環境配慮型製品を活用しながら、循環型の行動を特別なものではなく、日常の延長線上にある体験として提供します。都市の中に循環型ピクニック体験を実装するプラットフォームとして、今後の展開も見据えた取り組みです。

トークセッションの様子

イベントではバックグラウンドの異なる7名の登壇者によるトークセッションが行われ、サステナブルな取り組みを生活者の行動変容につなげるためには、「正しさ」だけでなく「楽しさ」や「参加したくなる体験」として設計することが重要であるという認識が共有されました。

トークセッションでは、AIやDXなどの仕組みを活用し、循環を特別な行動でなく日常に溶け込ませる視点や、ビジネスとして経済的な循環を生み出すための意識改革についても議論が交わされ、"ピクニックステーション"はその具体的な実装モデルの一つとして位置づけられました。

参加者の反応

ミートアップの様子食事の取り皿にはバガス容器が使用されました

参加者からは「「サステナブルで、尚且つ、カッコいい」という理念は、今の若い世代には刺さるのではないかと思った。」「サステナビリティとビジネスが両立する世界を、業界全体で実現していきたいと改めて感じた。」といった感想をいただきました。

"ピクニックステーション"への参画企業を募集しています

現在、株式会社折兼では、「循環フェス名古屋」で実施する"ピクニックステーション"への参画企業・団体を募集しています。本企画を通じて、サステナビリティとビジネスが両立する新しいフードビジネスの形を、共に創り上げていきたいと考えています。