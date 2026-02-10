不朽の名作「サイボーグ009」の 純金カードが登場！！

株式会社ニッポン放送プロジェクト

株式会社ニッポン放送プロジェクトは、石ノ森章太郎の代表作にしてライフワークである「サイボーグ009」の純金カードを数量限定で発売いたします。

1964年の連載開始以来、60年以上が経過した今も根強い人気を誇る「サイボーグ009」。

本商品は、日本の漫画史に燦然と輝く「サイボーグ009」の世界観とキャラクターの魅力を、純金（K24）という最高級素材で表現した、コレクターズアイテムです。

カードは各100点限定で、裏面には、1～100までのシリアルナンバーが入ります。

限定数量に達し次第、販売終了となりますので、お早めにお申込みください！

＜商品概要＞

商品名／「サイボーグ009」純金カード0.5ｇ（全2種類）※特製桐箱付き

販売種類／全2種類（１.原画版 ２.地下帝国“ヨミ”編版）

素材・重量（約）／純金（K24）0.5ｇ

※裏面に三菱マテリアルトレーディング株式会社品質保証マークが印字されます。

サイズ（約）／純金カード：54×86ｍｍ、特製桐箱：115×85×25ｍｍ

販売価格／各60,000円（税込）

販売数量／各100点

※シリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）

※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。

□純金カード 原画版（表）□原画版（裏） ※シリアルナンバー入り□純金カード 地下帝国“ヨミ”編版（表）□地下帝国“ヨミ”編版（裏）※シリアルナンバー入り

□特製桐箱

商品名／「サイボーグ009」純金カード2点セット

セット内容／１.純金カード×全2種類（１.原画版 ２.地下帝国“ヨミ”編版）、２.特製桐箱×2箱、

３.セット特典：特製アクリルフレーム×1個（サイズ（約）160×130ｍｍ）

※2点セットご購入特典として専用の「特製アクリルフレーム」が付きます！

販売価格／120,000円（税込）

※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。

□特製アクリルフレーム

予約受付／１.「CYB00960 THE FINAL ~60th Anniversary~」先行予約

会期：2026年2月17日（火）～3月3日（火）

場所：京王新宿店B1階 on the Corner（東京都東京都新宿区西新宿1-1-4）

※お申込の詳細は展示会会場でご確認ください。

２.一般予約受付

2026年3月4日（水）10：00～

〇ニッポン放送ラジオリビングWEBサイト https://www.jolf-p.jp

〇電話予約 0120-1242-37（受付時間：午前10時～午後6時（土・日は除く））

お届け／受注生産商品のため、お申込み後約3ヶ月前後

※商品画像はすべてイメージです。

☆「サイボーグ009」の最新情報は下記をチェック！

https://ishimoripro.com/cyborg009/