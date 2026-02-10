不朽の名作「サイボーグ009」の 純金カードが登場！！
株式会社ニッポン放送プロジェクトは、石ノ森章太郎の代表作にしてライフワークである「サイボーグ009」の純金カードを数量限定で発売いたします。
1964年の連載開始以来、60年以上が経過した今も根強い人気を誇る「サイボーグ009」。
本商品は、日本の漫画史に燦然と輝く「サイボーグ009」の世界観とキャラクターの魅力を、純金（K24）という最高級素材で表現した、コレクターズアイテムです。
カードは各100点限定で、裏面には、1～100までのシリアルナンバーが入ります。
限定数量に達し次第、販売終了となりますので、お早めにお申込みください！
＜商品概要＞
商品名／「サイボーグ009」純金カード0.5ｇ（全2種類）※特製桐箱付き
販売種類／全2種類（１.原画版 ２.地下帝国“ヨミ”編版）
素材・重量（約）／純金（K24）0.5ｇ
※裏面に三菱マテリアルトレーディング株式会社品質保証マークが印字されます。
サイズ（約）／純金カード：54×86ｍｍ、特製桐箱：115×85×25ｍｍ
販売価格／各60,000円（税込）
販売数量／各100点
※シリアルナンバー入り（シリアルナンバーはお選びいただけません）
※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。
□純金カード 原画版（表）
□原画版（裏） ※シリアルナンバー入り
□純金カード 地下帝国“ヨミ”編版（表）
□地下帝国“ヨミ”編版（裏）※シリアルナンバー入り
□特製桐箱
商品名／「サイボーグ009」純金カード2点セット
セット内容／１.純金カード×全2種類（１.原画版 ２.地下帝国“ヨミ”編版）、２.特製桐箱×2箱、
３.セット特典：特製アクリルフレーム×1個（サイズ（約）160×130ｍｍ）
※2点セットご購入特典として専用の「特製アクリルフレーム」が付きます！
販売価格／120,000円（税込）
※受注生産のため、お申込み後のキャンセル・返品はお受けできません。
□特製アクリルフレーム
予約受付／１.「CYB00960 THE FINAL ~60th Anniversary~」先行予約
会期：2026年2月17日（火）～3月3日（火）
場所：京王新宿店B1階 on the Corner（東京都東京都新宿区西新宿1-1-4）
※お申込の詳細は展示会会場でご確認ください。
２.一般予約受付
2026年3月4日（水）10：00～
〇ニッポン放送ラジオリビングWEBサイト https://www.jolf-p.jp
〇電話予約 0120-1242-37（受付時間：午前10時～午後6時（土・日は除く））
お届け／受注生産商品のため、お申込み後約3ヶ月前後
※商品画像はすべてイメージです。
☆「サイボーグ009」の最新情報は下記をチェック！
https://ishimoripro.com/cyborg009/