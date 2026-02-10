「楽天ポイントカード」、ワールドグループが展開する「OPAQUE.CLIP」「index」「Dessin」「ITS′DEMO」で利用可能に

株式会社 ワールド

株式会社ワールド（以下「ワールド」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、ワールドグループが展開する「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」「index（インデックス）」「Dessin（デッサン）」「ITS'DEMO（イッツデモ）」の185店舗（注1）において、本日より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」が利用可能になることをお知らせします。なお、導入ブランドは今後も拡大していく予定です。

本導入により、利用者は店舗（注2）において、「楽天ポイントカード」（注3）を提示して支払いをすると、200円（税抜）の支払いに対して1ポイントの「楽天ポイント」が進呈され、支払い時には1ポイント1円相当として利用することができます。さらに、ワールドグループのポイントサービス「WORLD Premium Club（ワールド プレミアムクラブ）」の会員カード（注4）と同時に「楽天ポイントカード」（注3）を提示することで、両方のポイントを貯めることができます。

本導入を記念して、2026年2月10日（火）から2月28日（土）まで、「ワールド 楽天ポイントカード導入記念！総額100万ポイント抽選キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンは、キャンペーン期間中にキャンペーンページよりエントリーのうえ、店舗（注2）で「楽天ポイントカード」（注3）を提示して500円（税抜）以上の支払いをした方の中から、抽選で100名に「楽天ポイント」10,000ポイントを進呈します。

ワールドは、2020年より楽天グループ株式会社が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」に参加し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「楽天ポイントカード」を導入することで、データマーケティングや販促施策をより強化することが可能となります。また、会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上を目指します。

ワールドと楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）2026年2月10日時点

（注2）一部対象外店舗があります。

（注3）「楽天ポイントカード」「Edy-楽天ポイントカード」「楽天ポイントカード」機能が搭載されたアプリ、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関する詳細はこちらからご確認ください。

https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top

（注4）「WORLD Premium Club（ワールド プレミアムクラブ）」に関する詳細はこちらからご確認ください。

https://store.world.co.jp/wpc/

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2439/table/1878_1_8d0d5e2bf7f31cbd27cec8d1dccfe8ce.jpg?v=202602101051 ]

【株式会社ワールドについて】https://corp.world.co.jp/

株式会社ワールドは、「創造全力、価値共有。つねに、その上をめざして。」をコーポレートステートメントに掲げ、幅広い世代、テイスト、販路、価格帯に対応したブランド展開で、お客様に多様な価値を提供しています。また、グループ中長期ビジョンとして「ワールド・ファッション・エコシステム」の確立と進化を目指し、ファッション関連事業への投資とバリューアップを推進。多様な資本関係とサービスの活用で、ファッション産業の共通基盤づくりを主導しています。さらに、市場とビジネスモデルに応じて、2026年3月から「B2C」と「B2B」の二大セグメントに再編。ワールドグループが培ってきたノウハウと仕組みを活用したプラットフォームのオープン化を推進し、業界の枠組みを超えた新たな事業領域の拡大に取り組み、未来を創造していきます。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/ (https://payment.rakuten.co.jp/)

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。