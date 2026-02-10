「Radi-Cool（HCシリーズ使用）遮光耐風自動開閉58」がMakuake目標金額1,765％を達成！

株式会社ニフティカラーズ

株式会社ニフティカラーズ（本社：東京都墨田区）は、クラウドファインディングサイドMakuake（マクアケ）にて『Radi-Cool（ラディクール）』HCシリーズ生地を使用した耐風自動開閉傘の先行販売を実施し、目標金額1,767％を達成したことをご報告いたします。今後の展開としましては、2月下旬頃より店頭、自社ECサイトにて販売を開始いたします。

■Makuakeプロジェクトページはこちら↓■

https://www.makuake.com/project/niftycolors_radi-cool/

■プロジェクトの背景

夏の暑さは年々厳しさを増し、紫外線や高温は日焼けにとどまらず、健康面にも大きな影響を与えるようになってきました。

10年前までは「日傘＝女性のもの」という認識が一般的でしたが、近年では男性や子どもにとっても日傘は欠かせないアイテムとして広く受け入れられています。今後もその需要は、さらに高まっていくと予想されます。

特に、夏の気温上昇による熱中症対策として高い遮熱性を備えた日傘への期待は年々大きくなっています。加えて、「日傘としても雨傘としても、年間を通して使いたい」というニーズも増えており、晴雨兼用であることが重要なポイントとなっています。

今回先行販売した**「遮光耐風自動開閉58」**は、放射冷却技術を応用した『Radi-Cool（ラディクール）』HCシリーズ生地を採用。

高い遮熱性を持ちながら、風に強い耐風構造と便利な自動開閉機能を備えた、高機能スペックの晴雨兼用日傘として開発しました。

■『Radi-Cool』放射冷却技術を応用した生地の耐風自動開閉傘の特徴■

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=706Y87tfUXs ]

１、『Radi-Cool（HCシリーズ使用）』の性能

「Radi-Cool」は、電力などのエネルギーを使わず、受けた熱を効率よく外へ逃がすことで温度上昇を抑える放射冷却技術を応用した素材で、炎天下でも日陰にいるような快適な使用感を実現します。

地球上のあらゆる物体は、熱を電磁波として放出しています。その際、受ける熱量より放出する熱量が上回ることで温度が下がる現象を「放射冷却」と呼びます。

２、一級遮光、高遮熱性能

遮光率100%※、紫外線遮蔽率100%※の一級遮光の性能があるので、強い日差しも紫外線もしっかり遮ります。

遮熱性も高く、公的検査機関での遮熱試験にて遮熱性67~62％の結果が出ており、高い水準で熱を遮蔽することが実証されています。

同時に、マネキンを使用したサーモグラフィー検査でも傘がない状態に比べて頭部の温度がー37.1度の差が出ることが分かりました。

※試験方法 JIS L 1055 A法（遮光率）、JIS L 1925（紫外線遮蔽率）、記載の遮光率・紫外線遮蔽率の検査結果は試料（生地の一部）に基づくものであり、製品全体の性能を保証するものではございません。

３、雨傘としても最高スペック

傘の骨には太いグラスファイバーを使用し、強風を受けても折れにくい丈夫な構造で風速15m/sの耐風試験に合格しています。

さらにワンタッチで自動に開閉する自動開閉傘は、荷物で手が塞がっているときや車の乗降時などに便利です。

■商品概要■

性別年代問わずお使いいただける親骨58cmサイズで、爽やかな４色のカラーリングです。ケースにカラビナが付いているので、バッグ等に引っ掛けて持ち運ぶことが可能です。

■今後の販売展開■

日差しを遮るサイズ感と、清潔感あるカラーリングがポイント

販売先

PLAZA(一部店舗)、株式会社ハンズ(一部店舗)、株式会社ロフト(一部店舗)

自社オンラインショップ

・自社HP https://niftycolors.com/

・楽天 https://www.rakuten.co.jp/niftycolors/



