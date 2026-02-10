Renewer、西日本フィナンシャルホールディングス傘下のシティアスコムと、生成AI活用支援ビジネス拡大に向けた業務提携

株式会社Renewer

株式会社Renewer（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：堀内 亮平、以下「Renewer」）は、株式会社シティアスコム（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：池田 勝、以下「シティアスコム」）と、企業における生成AI活用を支援することを目的として、業務提携契約を締結したことをお知らせします。

シティアスコムは、長年にわたり受託開発を中心に多様な業界のシステムを支えてきたIT企業です。近年では、生成AI活用支援サービス「CAPTAIN Assistant AI」を提供開始するなど、西日本フィナンシャルホールディングスグループの一員として、金融領域を含む幅広い顧客接点を活かして顧客へのAI活用支援サービスを拡大しています。

本提携では、シティアスコムのBPOで培われた実務知見、西日本フィナンシャルホールディングスグループの顧客基盤、そしてRenewerのAI活用ノウハウ／プロダクトを掛け合わせ、実務に根差した生成AI活用支援を推進します。

これにより、地域金融機関や顧客企業の現場において再現可能なAI活用モデルを構築し、段階的にAIエージェント導入へとつなげる支援メニューを提供してまいります。

両社は、西日本フィナンシャルホールディングスグループでの取り組みを起点としつつ、同様の課題を持つ他企業や他地域の金融機関グループにも横展開可能な支援体系として、共同推進してまいります。

左から：株式会社シティアスコム 営業本部 グループ統括部 部長 林田 利彦氏、株式会社Renewer 代表取締役CEO 堀内 亮平、株式会社シティアスコム 代表取締役専務 福嶋 正道氏、株式会社シティアスコム デジタルイノベーションサービス本部 BPO事業部 部長 長尾 龍太氏

業務提携の背景や今後の展望についてはインタビュー記事も合わせてご覧ください。

西日本フィナンシャルホールディングスグループのシティアスコムが、Renewerと実現する「顧客に最も近い」AI革新

URL：https://note.com/renewer/n/n5522487befd7(https://note.com/renewer/n/n5522487befd7)

■株式会社Renewerについて

［社名］株式会社Renewer

［本社所在地］東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

［設立年月日］2023年3月31日

［代表者］代表取締役CEO 堀内 亮平

［コーポレートサイト］https://renewer.jp/

［公式note］https://note.com/renewer

［お問い合わせ］https://tayori.com/f/renewer-inquiry

■株式会社シティアスコムについて

［社名］株式会社シティアスコム

［本社所在地］〒814-8554 福岡市早良区百道浜2-2-22 AITビル

［創立］1971年1月

［代表者］代表取締役社長 池田 勝

［コーポレートサイト］https://www.city.co.jp/