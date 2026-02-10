【株式会社ブンカ】キャンペーン一括代行「キャンパケ」が、インスタントウィンシステム『キャン☆ガチャ』を提供開始！

株式会社ブンカ

株式会社ブンカ（所在地：大阪市城東区、代表取締役社長：道下弘俊）が展開する、キャンペーン一括代行サービス「キャンパケ」が、新たにインスタントウィンシステム「キャン☆ガチャ」のサービス提供を開始したことをお知らせ致します。

「キャン☆ガチャ」サービスページ：https://www.campake.com/camgacha(https://www.campake.com/camgacha)

近年、SNSや店頭販促において「その場で当たりがわかる」体験型キャンペーンの需要が高まっています。今回リリースした『キャン☆ガチャ』は、二次元コードやシリアルコードからスマートフォンで手軽に参加できるシステムです。抽選画面のアニメーションや背景を自由にカスタマイズできるほか、当選確率変更、個人情報取得フォーム（キャンフォーム）との連携など、柔軟なカスタマイズ機能を備えています。

■キャン☆ガチャ サービス概要

認知拡大、購買・来店促進など、さまざまなキャンペーンで活用できるインスタントウィン機能をサービス提供し、初期設定から実施中の運用までをご支援します。二次元コード、シリアルコード等を入口にスマートフォンでどこでも参加できて、即時当落が分かるインスタントウィンシステム「キャン☆ガチャ」は、企画ごとに景品や抽選画面のカスタマイズができます。賞品を後日発送する場合には個人情報を取得するWebフォームとの組み合わせも可能です。多様なキャンペーンに対応し、すぐに取り入れられるインスタントウィン機能をご提供します。

■サービス特長

１.デザインのカスタマイズ

抽選画面のアニメーションのほか当選画面、ハズレ画面、全体の背景のカスタマイズが可能です。

２.デジタル・物品の景品設定

1つのキャンペーンの中で、景品は賞ごとにデジタル、物品を切り分けて設定できます。

３.実施途中の当選確率変更

キャンペーン実施中でも当選確率の変更ができます。リアルタイム反映のほか、予約設定も可能です。

４.Webフォームとの連携

インスタントウィン参加の前後に、当社キャンフォームを組み合わせて利用できます。

５.はずれ画面に待ち受け画像

はずれを無くして、落選しても待ち受け画像が当たるように設定が可能です。

６.実績数値レポーティング

抽選済み枚数、引換済み枚数、未使用枚数、日毎の各賞当選数といった数値が取得できます。

■キャンペーン事例

キャンペーン実用例１.

●商品購入またはサービス利用を条件とした「クローズドキャンペーン」

・対象商品のパッケージに貼付した二次元コードから参加

・条件達成（購入金額・個数）によりレジで抽券を配布。記載の二次元コードから参加

※当選した景品によってデジタルインセンティブ（引換画面/デジタルギフトコード/デジタル壁紙など）と物品（後日発送）を出し分けて設定できます

※キャンフォームについてはこちら https://www.campake.com/camform

キャンペーン実用例２.

●アンケートやレビューの情報入力を条件とした「リサーチ型キャンペーン」

・購入または利用した商品・サービスに関するアンケートに答えて参加

・資料請求、参加申込のための情報入力を行うことで参加

※当選した景品によってデジタルインセンティブ（引換画面/デジタルギフトコード/デジタル壁紙など）と物品（後日発送）を出し分けて設定できます

※キャンフォームについてはこちら https://www.campake.com/camform

キャンペーン実用例３.

●アナログの店頭抽選会をデジタルにシフト

・店舗で配布する抽選券に記載の二次元コードから参加。引換所で景品を受け取り

・店舗でのお買い上げレシートを抽選会場で提示し、会場設置の大型モニターで参加

※抽選会場を設置して実施の場合、インスタントウィン画面を投影するタッチパネル式モニターの貸し出しも可能です。

■キャン☆ガチャ サービス利用費

●初期費用：20万円●月額費用：15万円

抽選画面のデザイン変更や、Webフォームと連携した利用などご希望に応じてカスタマイズが可能なオプション（別途費用）もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

※「キャン☆ガチャ」サービスページ：https://www.campake.com/camgacha

■キャンパケとは

「キャンパケ」は販売促進などのキャンペーンに必要な設計・計画から最終的な実績報告に至るまでの全工程をワンストップで代行し、運営業務をまとめてお任せいただけるサービスです。

１．設計・計画から実績報告までワンストップで完結

設計・計画から賞品配送、実績報告まで、多岐にわたる運営業務をワンストップで代行いたします。

貴社が関係各所とやり取りしていただく必要がないため、ご担当者様の通常業務が圧迫される心配はございません。

キャンペーンについて、顧客からのお問い合わせにお答えするコールセンターもご用意し、貴社に代わって丁寧に応対いたします。

キャンペーンに関わる業務をまるごと当社にお任せください。

2. 目的・予算・ターゲットに応じて多彩なキャンペーンを代行

新商品の販売促進や、新サービスのプロモーション、ブランディングなど、貴社の目的やご予算に応じて多彩なキャンペーンをご提供いたします。

弊社が長年培ってきたナレッジをもとに、より明確なターゲットに向けた効果的なキャンペーン実施を、企画の段階から全力でサポートいたします。

３．ISMS認証企業による安心・安全の個人情報管理

当社は、印刷事業・情報処理事業・物流事業という事業領域を背景として、情報システム部門において国際標準規格のISMSを認証・取得しています。

キャンペーン運営代行事業で豊富な実績があり、万全の個人情報管理体制が整っておりますので、安心してお任せいただけます。

■キャン☆ガチャ、キャンパケサービスに関するお問い合わせ窓口

●キャンペーン一括代行サービス「キャンパケ」お問い合わせ窓口

TEL 0120-112-251（9:30～18:00、土・日・祝・年末年始を除く）

オンラインでのお問い合わせはサービスホームページのお問い合わせフォームをご利用ください

詳細を見る :https://www.campake.com/

■株式会社ブンカについて

株式会社ブンカは1947年設立し、74年間にわたり広告全般業務に携わる。

主に国内外の流通企業におけるSP・広告・イベント業務を中心としたサービスを提供。

現在、TVCM・映像制作・デジタルメディア事業・Web事業・データベース構築事業など業務の幅を広げ、総合的なサービスとソリューションを提供中。

【大阪本社】

〒536-0001 大阪府大阪市城東区古市1丁目15番8号

TEL 06-6934-8889

【東京支社】

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-9-11 NEWS日本橋堀留町 7F

TEL 03-3664-1071

【配送センター】

〒574-0052大阪府大東市新田北町2-24

TEL 072-875-3608

詳細を見る :https://www.e-bunka.biz/