株式会社MOBIPARK・ブランド・商品発表会を開催

株式会社MOBIPARK

株式会社MOBIPARK（東京都港区、代表取締役社長 山岸史明）は、2026年2月9日、P.O.南青山ホール（東京都港区）にて、E-BIKE（電動アシスト自転車）のブランド・商品発表会を開催し、日本初のE-BIKE（電動アシスト自転車）全10モデルを発表いたしました。

本発表会では、ブランドコンセプトである「移動を”着こなす”時代へ」の世界観を体現する企画として、E-BIKEとファッションを融合させたショー「MOBIコレ」を開催。また、スペシャルゲストとして三代目 J SOUL BROTHERSパフォーマーの山下健二郎氏、声優・俳優の勝矢氏、さらに元警察官で犯罪コメンテーターの秋山博康氏が登壇し、E-BIKEの魅力や安全性についてトークセッションを行いました。

■ファッションとして楽しむ E-BIKE という新提案

第1部にて代表取締役 山岸氏より「ブランド・商品発表」と製品ポリシー等について説明したのち、イベント第2部では、最新のE-BIKE10モデルを用いたファッションショー「MOBIコレ」を開催。E-BIKEを単なる移動手段ではなく、ライフスタイルやファッションの一部として提案しました。

山下健二郎氏は、MOBIPARKのE-BIKEについて次のようにコメントしました。

「自転車は生活の一部と感じていて、かっこいいE-BIKEが増えた中でMOBIPARKの安心、安全に乗れる車輌は魅力に感じました。」

またブランドアドバイザーを務める勝矢氏は、

「通常の自転車と違い背が高い人でも乗り心地も操作性もよく今までにはないE-BIKEと感じました。」

と、プロダクトの魅力を語りました。

また、どのようなシーンでこのE-BIKEを使用したいかという質問に対し、山下氏は「車の後ろに積んで釣りのポイント移動でぜひ使いたい」と語り、勝矢氏も「日常使いで、コーヒー買いに行くだけでそこがヨーロッパになる」とコメントし、日常生活への活用可能性を示しました。

■日本法規への徹底対応と安全性へのこだわり

イベント第3部では、元警察官の「リーゼント刑事」こと秋山博康氏を交え、電動アシスト自転車を取り巻く法規や交通安全についてトークセッションを実施しました。MOBIPARKのE-BIKEは、日本の道路環境や日常利用を前提に、道路交通法および道路運送車両法に定められたアシスト比率や自転車の基準を満たすように、モビリティ業界のエキスパートたちがモーターやコントローラーの開発に関与し、アシスト比の調整と最終仕様の決定を行っています。

株式会社MOBIPARKの代表取締役社長 山岸史明は次のように述べています。

「法令遵守は企業文化として最も重要な価値です。モビリティ業界で成長してきた当社は、何が違法で、何が正しいE-BIKEなのか、消費者へ正確に届ける使命を持っていると考えています。情報開示とともに改造防止や法規適合を徹底した製品を提供することで、お客様への安全性と信頼性の確保を図っていきたい。」

■2026年4月開始の「青切符制度」にも注意喚起

秋山氏は、2026年4月より開始される自転車の交通反則通告制度（青切符制度）について解説しました。

携帯電話使用運転、信号無視、一時不停止などが反則対象となり、罰則強化が予定されています。

MOBIPARKは、安全で適法なE-BIKE利用の普及にも積極的に取り組んでまいります。

■ブランドアドバイザー起用の背景

MOBIPARKでは、ブランド戦略強化のため俳優の勝矢氏をブランドアドバイザーとして起用。ブランド立ち上げ段階から商品開発や世界観構築について助言を受けています。

また勝矢氏の提案により、スペシャルゲストとして山下健二郎氏の出演が実現しました。

■MOBIPARKについて

株式会社MOBIPARKは、モビライズグループの一員として設立されたE-BIKE（電動アシスト自転車）輸入販売会社です。

自動車販売・モビリティ事業で培った知見を活かし、日本市場に適合した安全性・法規適合・デザイン性を兼ね備えた E-BIKEの提供を目指しています。

■発表会概要

名称：MOBIPARK ブランド・商品発表会

日時：2026年2月9日 11：30～12：30

会場：P.O.南青山ホール（東京都港区南青山２丁目５－17）

内容：

・ブランド・商品紹介プレゼンテーション

・E-BIKEファッションショー「MOBIコレ」

・トークセッション

登壇者：

・山下健二郎氏（三代目 J SOUL BROTHERS／イベントアンバサダー）

・勝矢氏（俳優／ブランドアドバイザー）

・秋山博康氏（リーゼント刑事／元警察官／犯罪コメンテーター）

・山岸史明（株式会社MOBIPARK代表取締役社長）