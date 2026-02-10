2025年12月、テキサス州ヒューストンに【ヒーローズプレイグラウンド】のコンテンツが登場！

株式会社SK HEROES

株式会社SK HEROES（本社:東京都新宿区、代表取締役：李宗奎)は2025年12月20日より、Round One Entertainment Inc.（本社:12900 Park Plaza Drive, Suite 200, Cerritos, CA、代表取締役社長：Akira Ide)が運営するテキサス州ヒューストンの【Round1 Bowling & Arcade Willowbrook Mall】内スポッチャ (Spo-cha)にて、当社開発による人気コンテンツ【ヒーローズプレイグラウンド】を展開することをお知らせいたします。

【ヒーローズプレイグラウンド】が北米のラウンドワン店舗に登場するのは、ペンシルベニア州ランカスターの【Round1 Bowling & Arcade Lancaster (Park City Center)】に続く2店舗目となります。

シンプルなルールで直感的に遊べる【ヒーローズプレイグラウンド】のコンテンツは、海外諸国でも小さなお子様からご年配の方まで、多くのお客様に楽しんでいただいています。

■ゲーム内容 紹介

ジャンプロープランニング

利用時間：2分

定員人数：1～4人

内容：

なわとびを使ったレーシングゲーム。

なわとびを速く跳ぶほど、キャラクターがスピードアップ！

だるまさんがころんだ

利用時間：2分

定員人数：1～2人

内容：

全世界で社会現象となった韓国発サバイバルドラマでおなじみの「だるまさんがころんだ」を体験できる、ハラハラドキドキのゲーム。

3-in-1 SPORTS CHALLENGE

利用時間：5分

定員人数：2人

内容：

野球・サッカー・アーチェリーで異星人と対決して地球を守るゲーム。多彩なゲームモードで様々なスポーツが楽しめる。

■【ヒーローズプレイグラウンド】とは

【ヒーローズプレイグラウンド】は、リアルな映像と迫力のサウンド、最先端技術によって、圧倒的な臨場感を味わえる体感型バーチャルスポーツコンテンツです。

野球やサッカーなどの人気スポーツはもちろん、アーチェリーやカーリングなど日常では体験できないスポーツをはじめ、壁抜けゲームや脳トレゲームなど、小さなお子さまから大人まで、家族や友だちみんな一緒に楽しめるコンテンツを多数取り揃えています。

40種類以上の多彩なコンテンツはこちら⇒ https://sk-heroes.com/#contents

■【Round1 Willowbrook Mall】営業情報

所在地 ：3000 Willowbrook Mall (A), Houston, TX 77070, USA

営業時間 ：AM10:00～AM2:00

ホームページ：https://www.round1usa.com/locations/063wlb

■会社概要

会社名 ： 株式会社SK HEROES

代表取締役： 李宗奎

所在地 ： 東京都新宿区中里町29-3

設立日 ： 2015年7月27日

資本金 ： 7,500万円

事業内容 ： デジタルコンテンツの開発／販売／コンサルティング事業

公式サイト： https://sk-heroes.com/