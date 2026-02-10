JAPAN AI、「coorum（コーラム）」を導入し、ユーザー同士でAI活用ノウハウを共有し合うコミュニティを開設

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、JAPAN AI株式会社（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下「JAPAN AI」）に、ゼロパーティーデータ *1を基盤としたAsobicaの提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」（ https://coorum.jp/ ）を導入いただき、公式オンラインコミュニティを開設したことをお知らせいたします。

*1 ゼロパーティーデータ：顧客が自らの意思で、意図的に企業と共有するデータ

「coorum」導入背景・選定理由

（１）導入背景

JAPAN AIは、日本企業の生産性向上を目指し、高精度なAIプラットフォームを展開しています。これまで同社のカスタマーサクセス部門では、主に導入企業の推進担当者（管理者）へのハイタッチな支援を行っておりました。 しかし、実際に現場でAIを利用するエンドユーザー一人ひとりとの接点は持ちづらく、「AI活用の疑問解消」や「最新情報のキャッチアップ」において、推進担当者に負担が集中してしまう課題がありました。また、AI技術はアップデートが早いため、ユーザーへ迅速かつ継続的に情報を届ける手段が求められていました。

そこで、ユーザーとの継続的な接点を創出し、テクノロジーを活用して広範囲な支援を行うテックタッチ支援を強化するため、本コミュニティの導入を決定いたしました。

（２）選定理由

本コミュニティは、導入初期のオンボーディング（定着化）から、その後の活用促進、そして製品改善までを一貫して行う場として機能します。

1. オンボーディングの効率化と活用定着

ユーザーがいつでもアクセスできる学習コンテンツやFAQを集約することで、導入初期のつまずきを解消し、スムーズなオンボーディングを支援します。また、ユーザー同士でAI活用のノウハウや成功事例を共有し合うことで、自社だけでは気づけなかった活用法を発見し、組織全体の生産性向上につなげます。

2. ユーザーの声を製品開発へ活用（VOCの収集）

「coorum」を通じて、現場ユーザーのリアルな声（VOC：Voice of Customer）や要望をダイレクトに収集します。集まった声を開発チームへフィードバックすることで、より現場のニーズに即した製品改善（機能アップデート等）のサイクルを加速させます。

3. データ分析による顧客解像度の向上



コミュニティ内での行動データや発言データを分析することで、ユーザーが「どこでつまずいているか」「どのような機能に関心があるか」を可視化し、より精度の高いカスタマーサクセス活動へと繋げます。

JAPAN AI ユーザーコミュニティ「JAPAN AI CONNECT」について

本コミュニティは、「AIを使いこなし、共に成長する」をコンセプトに、JAPAN AIのユーザーがナレッジを共有し、全員の成功につなげる場所を目指しています。

コミュニティURL：https://community.japan-ai.co.jp/

JAPAN AI担当者様からのコメント

生成AIは導入して終わりではなく、「どう使いこなすか」が重要です。

これまで私たちが個別に支援させていただいていたノウハウを、ユーザーの皆様同士でも共有できる場を作ることで、日本企業のAX（AIトランスフォーメーション）がさらに加速すると確信しています。

「coorum」を通じて皆様のリアルな声（本音）をお聞きし、共にサービスを進化させていけることを楽しみにしています。

coorum（コーラム）について

coorum（コーラム）は、顧客の本音データとAIを起点に、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。

デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

coorum HP：https://coorum.jp/

サービス紹介資料：https://coorum.jp/document_requests/

