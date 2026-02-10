第18回スイーツ甲子園「ペコちゃん賞」受賞 育成調理師専門学校高等課程とスマイルスイッチ部のコラボスイーツ「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」登場

■スイーツ甲子園「ペコちゃん賞」受賞校がスマイルスイッチ部と共同開発

2022年9月に発足した、ケーキ好きなら誰でも入部できる「スマイルスイッチ部」。“ケーキで世界をもっともっとハッピーにしたい”を合言葉に、ケーキの魅力でより多くの人々の毎日を応援していくため、さまざまな企画を展開しています。

今回スマイルスイッチ部がコラボしたのは、2025年9月に開催された「第18回スイーツ甲子園」で「優勝」と同時に「ペコちゃん賞」に輝いた育成調理師専門学校高等課程（兵庫県）のチーム「Eclat fiere（エクラフィエール）」の3人です。賞の特典でもあるコラボ商品共同開発に奮闘し、高校生ならではの自由な発想から生まれた、「かわいい！」と「おいしい！」をぎゅっと詰め込んだ「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」を完成させました。『友達や家族と一緒に楽しんでほしい』という想いが込められた、高校生とのコラボレーションならではの一品です。

第18回スイーツ甲子園「ペコちゃん賞」に輝いた3人＝2025年9月15日（月・祝）、東京都世田谷区の日本菓子専門学校にて決勝大会で作品制作中のEclat fiere（エクラフィエール）の3人◆共同開発した商品が不二家洋菓子店に登場！「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」

ラズベリー風味の生地で模様をあしらったロール生地で、ラズベリーソースとクリームチーズ入りのフロマージュクリームを巻きました。上面には苺とパティシエペコちゃんのイラストがかわいいマカロンコックを飾りました。ペコちゃんのコックタイは生徒さんのユニフォームの青色とリンク！ 高校生の遊び心とセンスが光る、見た目もキュートなロールケーキです。

「いっしょに！Smile Switch！ベリーのフロマージュロール」

2026年3月１日（日）～3月31日（火）

期間限定発売 税込691円

高校生がお菓子作りの技術とアイデアを競うイベント（主催：産経新聞社、特別協賛：貝印）。

2025年9月15日（月・祝）に「第18回スイーツ甲子園」の全国大会決勝が行われ、西日本、東日本の各予選ブロックから勝ち進んだ6チームが出場。優勝（文部科学大臣賞）のほか、各協賛社より賞が贈られました。育成調理師専門学校高等課程のチーム「エクラフィエール」は「優勝」と「ペコちゃん賞」をダブル受賞し、コラボ商品開発権を獲得しました。

※不二家は2021年より協賛社の一社として参加しています。

