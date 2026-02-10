【新店オープン】パンツ一筋31年のストレッチパンツ専門店「ビースリー」、そごう広島店本館4階に2月17日(火) NEW OPEN
全国137店舗を展開する、神戸発のストレッチパンツ専門ブランド「ビースリー」（運営：株式会社バリュープランニング）は、2026年2月17日(火)、そごう広島店本館4階に新店舗をオープンいたします。
■オープンを記念して、完売店舗続出の「つんぱびたフワサラ・ワイド」の新色を数量限定で販売
「つんぱびた」は、「たびぱんつ」を逆から読んだ名称で、“旅行のためのパンツ”を意味します。
2015年6月に「つんぱびた・スキニー」を発売して以来、スリム・ストレート・ワイドなど累計19商品を展開し、シリーズ累計販売本数は約23万本を超える人気商品へと成長しました。
今回、新色が追加される「つんぱびたフワサラ・ワイド」は、2025年秋の発売後、わずか2カ月で完売した注目商品です。
素材の異なる生地を表裏で楽しめるリバーシブル仕様が特徴で、シーンに応じて簡単に温度調節が可能なため、寒暖差のある春の季節にも適した一本です。
広島地域の皆さまに、ビースリーならではのストレッチパンツのはき心地と快適さを、ぜひ店頭で体感していただきたいです。
製品名：つんぱびたフワサラ・ワイド
品番：270006
価格： 18,590円(税込)
新色カラー：ホワイト/ベージュ
サイズ： S・M・L
素材： ポリエステル57％・綿35％・ポリウレタン8％
お手入れ： 洗濯機洗い可
商品概要はこちら：https://b-three.jp/products/270006
■オープンを記念して、ご購入いただいたお客様にはノベルティをプレゼント！
ビースリー商品をご購入いただいたお客様へ「ビースリーオリジナルカードケース」をプレゼントいたします。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
■ビースリーそごう広島店 店舗情報
営業時間：10:00~19:30
定休日：そごう広島店に準ずる
TEL：082-209-3672(#)
住所：〒730-8501 広島県広島市中区基町6-27 そごう広島店本館4階
アクセス：広島電鉄「紙屋町西」電停よりすぐ
■ストレッチパンツ専門店「ビースリー」について
ビースリーはパンツに特化した専門メーカーです。コンセプトは「Healthy & Beauty」。“女性にいつまでも若々しく、美しく、そして健康的であってほしい”という想いを込め、心地よさと美しさを両立するパンツを開発・提供しています。
ストレッチパンツには、独自開発のオリジナル素材を使用。縦・横・斜めの360°全方向に伸縮し、これまでにないはき心地の良さを実現しました。
既成概念にとらわれず、唯一無二の価値と機能を追求し、世界中の人々に“本物”の感動と笑顔を届け続けます。
