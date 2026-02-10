【新店オープン】パンツ一筋31年のストレッチパンツ専門店「ビースリー」、そごう広島店本館4階に2月17日(火) NEW OPEN

株式会社バリュープランニング※イメージ画像

全国137店舗を展開する、神戸発のストレッチパンツ専門ブランド「ビースリー」（運営：株式会社バリュープランニング）は、2026年2月17日(火)、そごう広島店本館4階に新店舗をオープンいたします。

■オープンを記念して、完売店舗続出の「つんぱびたフワサラ・ワイド」の新色を数量限定で販売

そごう広島店4階フロアマップつんぱびたフワサラ・ワイド/ホワイト

「つんぱびた」は、「たびぱんつ」を逆から読んだ名称で、“旅行のためのパンツ”を意味します。

2015年6月に「つんぱびた・スキニー」を発売して以来、スリム・ストレート・ワイドなど累計19商品を展開し、シリーズ累計販売本数は約23万本を超える人気商品へと成長しました。

今回、新色が追加される「つんぱびたフワサラ・ワイド」は、2025年秋の発売後、わずか2カ月で完売した注目商品です。

素材の異なる生地を表裏で楽しめるリバーシブル仕様が特徴で、シーンに応じて簡単に温度調節が可能なため、寒暖差のある春の季節にも適した一本です。

広島地域の皆さまに、ビースリーならではのストレッチパンツのはき心地と快適さを、ぜひ店頭で体感していただきたいです。

製品名：つんぱびたフワサラ・ワイド

品番：270006

価格： 18,590円(税込)

新色カラー：ホワイト/ベージュ

サイズ： S・M・L

素材： ポリエステル57％・綿35％・ポリウレタン8％

お手入れ： 洗濯機洗い可

商品概要はこちら：https://b-three.jp/products/270006

■オープンを記念して、ご購入いただいたお客様にはノベルティをプレゼント！

つんぱびたフワサラ・ワイド/ホワイトつんぱびたフワサラ・ワイド/ベージュ

ビースリー商品をご購入いただいたお客様へ「ビースリーオリジナルカードケース」をプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ビースリーそごう広島店 店舗情報

営業時間：10:00~19:30

定休日：そごう広島店に準ずる

TEL：082-209-3672(#)

住所：〒730-8501 広島県広島市中区基町6-27 そごう広島店本館4階

アクセス：広島電鉄「紙屋町西」電停よりすぐ

■ストレッチパンツ専門店「ビースリー」について

ビースリーはパンツに特化した専門メーカーです。コンセプトは「Healthy & Beauty」。“女性にいつまでも若々しく、美しく、そして健康的であってほしい”という想いを込め、心地よさと美しさを両立するパンツを開発・提供しています。

ストレッチパンツには、独自開発のオリジナル素材を使用。縦・横・斜めの360°全方向に伸縮し、これまでにないはき心地の良さを実現しました。

既成概念にとらわれず、唯一無二の価値と機能を追求し、世界中の人々に“本物”の感動と笑顔を届け続けます。

