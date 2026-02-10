大阪エムケイ、伊丹空港至近の新社屋へ北営業所を移転しレンタカー事業を開始

エムケイホールディングス株式会社

大阪エムケイ株式会社（本社：大阪市西成区、代表取締役：青木義明）は、業務拡充および就業環境の向上を目的に、大阪府豊中市二葉町２丁目１－４０にあった北営業所を2026年2月5日（木）より新社屋へ移転いたしました。


新営業所は、新築の3階建ての一部ガラス張りの建物で、開放感と高い採光性を備えた施設です。所在地は大阪府豊中市原田中1丁目14番40号で、伊丹空港から車で約7分の立地にあり、交通利便性にも優れています。また、移転・開所にあわせて北営業所では、2026年３月15日よりレンタカー事業も新たに開始を予定しております。





開所式の開催


2026年2月5日（木）、北営業所の新社屋にて開所式を執り行いました。


式典では、大阪エムケイ株式会社社長の青木義明、エムケイホールディングス株式会社社長の青木信明、労働組合、北営業所に配属されるドライバーが参加。



出席者からのコメント


大阪エムケイ代表取締役青木義明


多くの皆様の支えがあって、やはり事業が成り立っているんだなということをつくづく今日感じております。その皆様の応援に応えて、これからさらに、我々社業に専念をして、大阪エムケイさらなる発展を皆様のご期待とともに目指してまいりたいと思いますので引き続きこれからもよろしくお願いを申し上げます。と挨拶がありました。



MKホールディングス青木信明社長


『MKのブランド』は商品ではなく、社員一人ひとりの存在に支えられています。1960年創業で昨年65周年を迎え、70周年に向けても、営業所での所作や日々の行動が基盤です。そのことを忘れず、今後も頑張ってほしいとのコメントがありました。



大阪MK労働組合執行委員長 岡田敏彦
すべてのお客様に安全で快適な輸送を提供しMKブランドの浸透と確立に日々全力で業務に邁進することを誓います。我々が礎となり、新北営業所の新たな歴史を築くという気概を持ち、誠心誠意真心でお客様に接するMK精神の実践を誓います。




大阪エムケイ代表取締役青木義明

新営業所概要


新社屋は新築の3階建て・一部ガラス張りの建物で、開放感と高い視認性を備えた施設です。空港利用者のお客様にもご利用いただきやすい拠点として、サービス体制の強化を図ってまいります。


最寄り駅：阪急宝塚線　曽根駅まで徒歩15分


営業所名：北営業所


新所在地：〒561-0807 大阪府豊中市原田中1丁目14番40号


電話番号：06-6318-8800　配車依頼受付：098-969-5400


FAX番号：06-6318-8801


業務開始日：2026年2月6日



ドライバー募集



営業所移転に合わせてドライバーの募集を行います。詳しくは下記会社情報に記載のホームページの採用情報もしくは、採用担当（電話：0120-40-5644）まで。



大阪MK北営業所に併設しているレンタカー事業




MKレンタカー大阪伊丹空港店は大阪MK北営業所に併設されています。空港からの送迎サービスもあり、空港利用者をはじめ、周辺地域のお客様の多様なニーズにお応えするとともに、既存サービスとの連携により、より利便性の高いサービスを提供します。



開始時期：


2026年3月15日


予約方法：


１.ホームページ


https://rentacar.mk-group.co.jp/itm/


２.楽天トラベルサイト


https://cars.travel.rakuten.co.jp/cars/rcf130a.do?eid=16150&v=1(https://cars.travel.rakuten.co.jp/cars/rcf130a.do?eid=16150&v=1)


３.じゃらんサイト


https://www.jalan.net/rentacar/search/270000/LRG_271400/SML_271402/SHOP_7317/


４.電話受付


06-6152-8812




取扱車種：


ニッサン・セレナ



受け渡し動線：


店舗受取　及び　伊丹空港の送迎あり（往復とも）



ネットでの事前予約受付開始


3/15～6/30まで予約可能
7/1以降の予約も2月中に予約受付開始予定



４エリアにあるMKレンタカー営業所


MKレンタカーは４エリアで営業しており、空港に近い沖縄那覇空港店・関西空港店・神戸空港店。


また、京都駅から徒歩１分の京都店があり、空港や駅に到着してすぐ利用できる、いずれも利便性の良い場所に位置しています。



１.MKレンタカー沖縄那覇空港店


所在地：〒901-0147　那覇市宮城1丁目16-10


電話番号：098-996-3715


営業時間：8：00～20：00


最寄駅：ゆいレール「赤嶺駅」から徒歩約15分


※飛行機で到着のお客様は、空港への無料送迎サービスをおこなっております。


サイトURL：https://rentacar.mk-group.co.jp/okinawa/



２.MKレンタカー神戸空港店


所在地：〒650-0045　神戸市中央区港島8-11-2


電話番号：078-303-6125


営業時間：8：00～20：00


最寄駅：ポートライナー「南公園駅」から徒歩約7分


※飛行機で到着のお客様は、空港への無料送迎サービスをおこなっております。


サイトURL：https://rentacar.mk-group.co.jp/kobe/



３.MKレンタカー関西空港店


所在地：〒598-0013　大阪府泉佐野市中町4-3-44


電話番号：080-6239-7682


営業時間：8：00～20：00


最寄駅：南海「泉佐野駅」から徒歩約20分


※飛行機で到着のお客様は、空港への無料送迎サービスをおこなっております。


サイトURL：https://rentacar.mk-group.co.jp/kix/



４.MKレンタカー京都店


所在地：〒6018002　京都府京都市南区東九条上殿田町47イビススタイルズ京都ステーション１Fエムケイハートレンタカー 京都駅店


電話番号：075-662-9230


営業時間：8：00～20：00


最寄駅：「JR京都駅」から徒歩約1分


サイトURL：https://reserve.rentacar-samurai.jp/mkheartrentacar?lc=x





会社概要


＜会社情報＞


商号：大阪エムケイ株式会社


代表者：代表取締役　青木義明


設立年：1997年


本社所在地：〒557-0061 大阪市西成区北津守2丁目1-21


事業内容：タクシー・ハイヤー事業


従業員数：506人


車両台数：190両（タクシー　134両／ハイヤー　56両）


売上高：44億600万円（2025年3月期）


◆ウェブサイト＞＞ https://www.mk-group.co.jp/osaka/


◆採用サイト＞＞　 https://www.mk-group.co.jp/osaka/recruit/



＜ＭＫグループについて＞


全国主要都市で運行するハートのマークの


MKタクシーを中心に、ハイヤー、観光バス、レンタカー、ガソリンスタンド、アミューズメント等を運営する企業グループ。質の高い接客サービスとハイグレード車両で国内外から高く評価されています。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の3グループで経営しています。