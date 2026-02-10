りんくうアウトレットで新たに5店舗がオープン！日本初のアウトレット常設店「Mary Quant」や「Marimekko」「The North Face/Allbirds」ポップアップも

三菱地所・サイモン株式会社

りんくうプレミアム・アウトレット（所在地：大阪府泉佐野市 運営：三菱地所・サイモン株式会社）では、2025年秋よりブランドラインナップのさらなる拡充を進めており、これまでオープンした4店舗に加え、新たに5店舗の新規・リニューアルオープンを実施します。

Marimekko イメージ

本年2～3月には、北欧生まれのテキスタイルブランド「Marimekko」や、シューズに特化した「The North Face/Allbirds Footwear Popup」、グローバルアウトドアブランド「Merrell」などが期間限定で新規オープン。また、4月には日本初のアウトレット常設店として「Mary Quant」が登場します。

当施設では2025年10月からこれまでかけても、大阪初上陸の回転寿司「新千歳空港 札幌魚河岸57番 いきいき寿司」や、お子様・ファミリー向けの玩具やゲームを取り扱う「Hasbro Store」、高品質な国産アイウェアブランド「金子眼鏡」など幅広いジャンルの新店舗が続々とオープンしており、より充実したショッピングをお楽しみいただけます。

今後もりんくうプレミアム・アウトレットでは多様なニーズにお応えできるようブランドラインナップを充実させ、訪れるたびに新しい発見や体験がご提供できる施設づくりに努めてまいります。

【2025年10月～2026年4月の新規・リニューアル店舗】

【新店舗のご紹介】

※各店舗のオープン日・クローズ日は前後する可能性がございます。

詳細は随時施設WEBサイトをご確認ください。https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/

１.2026年2月以降オープン予定の新店舗 ※オープン日順

■The North Face/Allbirds Footwear Popup

（ザノースフェイス/オールバーズ フットウェア ポップアップ）

【期間限定店舗】

・オープン日：2026年2月10日（火）～3月29日（日）

・店舗場所：シーサイドエリア1F 6105区

【The North Face】

1966年にアメリカで創業された高機能・高品質なアウトドアブランド。厳しい自然環境に耐えうる製品開発で知られ、寝袋やダウンジャケット、バックパックなどでも世界的に人気を集め、シューズにおいても高機能素材を使用し、防水・防風・透湿性に優れた製品を提供している。アウトドアからタウンユースまで幅広く展開しており、アウトドアブランドならではの歩行性・機能性を是非とも体験してみてください。

【Allbirds】

カーボンフットプリントに注目し、「ビジネスの力で気候変動を逆転させる」という目標を掲げている、サンフランシスコ発のライフスタイルシューズブランド、オールバーズ。シンプルかつ足を包み込むフィット感で履いていることを忘れるような軽さ。ハリウッドスターからも愛され、TIME誌によって「世界一快適なシューズ」と紹介された、その極上の履き心地を是非とも体験してみてください。

■Marimekko（マリメッコ）

【期間限定店舗】

・オープン日：2026年3月2日（月）～5月31日（日）

・店舗場所：メインサイドエリア1F 1835区

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウスです。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなっています。

■Anteprima（アンテプリマ）

【リニューアルオープン】

・オープン日：2026年3月6日（金）

・店舗場所：メインサイドエリア1F 1625区

“Smart, Precious with Love”をコンセプトに、今の時代をしなやかに楽しみ、美しく強く生きる女性へ向けて発信するアンテプリマは、時代を超えて受け継がれていく“凛々しさの薫る洗練されたエレガントスタイル”を提案しています。リニューアルを記念した特別商品もご用意しています。

■Merrell（メレル）

【期間限定店舗】

・オープン日：2026年3月13日（金）～5月10日（日）

・店舗場所：シーサイドエリア2F 7110区

世界160か国以上で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。創業から常にこれまでにない新しさを追求し、アウトドアからライフスタイルまで多彩なシューズやウェアを展開しています。

■Mary Quant（マリークワント）

【日本初 アウトレット常設店】

・オープン日：2026年4月29日（水・祝）※予定

・店舗場所：メインサイドエリア2F 2700区

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し“スウィンギングロンドン”という世界的なカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

２.2025年10月～2026年1月以降にオープンした新店舗 ※オープン日が新しい順

■新千歳空港 札幌魚河岸57番 いきいき寿司

・オープン日：1月19日（月）

・店舗場所：メインサイドエリア2F 2175区

新千歳空港にある立ち食い寿司五十七番寿司が大阪に初上陸。

札幌市中央卸売市場から直送される新鮮なネタを中心に、香り豊かな赤酢を使ったシャリが自慢のオーダー制回転寿司です。



■Hasbro Store（ハズブロ ストア）

【期間限定店舗】

・オープン日：11月8日（土）～2026年3月8日（日）

・店舗場所：シーサイドエリア2F 7110区

ハズブロは世界で最も楽しく素敵な“遊び”を体験いただくことに全力を捧げている、遊びとエンターテインメントを創造するグローバル企業です。ジェンガ、モノポリー、シューティングトイのナーフ、コミュニケーショントイのファービーなど様々なおもちゃを取り扱っています。



■ドラゴンクエスト どうぐや at SQUARE ENIX POP UP STORE

【期間限定店舗】

・オープン日：11月7日（金）～2026年2月23日（月・祝）

・店舗場所：メインサイドエリア1F 1835区

プレミアム・アウトレット初となるスクウェア・エニックスの期間限定ポップアップストア。「ドラゴンクエスト」シリーズを中心に、スクウェア・エニックスのグッズが集合。『JOIN THE QUEST!』描き下ろしのTシャツやキーホルダーも登場。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX



■金子眼鏡

・オープン日：2025年10月31日（金）

・店舗場所：メインサイドエリア1F 1860区

金子眼鏡は、昭和33年（1958年）に眼鏡産地・福井県鯖江市に創業。自社工場で眼鏡職人が丁寧に製作する、上質な日本製アイウェアを取り揃えます。店内には、鯖江の職人の技をご覧いただける映像が流れ、大人の消費者に向けた居心地の良い空間を演出します。

【りんくうプレミアム・アウトレット 施設概要】

関西空港の対岸に位置し、風に揺れるヤシの木と広い海を見渡しながら、国内外の著名ブランド約 250 店舗でショッピングが楽しめるシーサイドアウトレットです。大阪湾に面したリゾート感あふれるシーサイドエリアにはグランピング施設も併設し、多様なニーズに対応。駅、空港からもアクセスのよい「りんくうタウン」内に立地しています。

・所在地：〒598-8508 大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28

・休館日：2026年2月26日（木）

・営業時間：10：00～20：00 ※一部店舗を除く

・アクセス：南海、JR りんくうタウン駅下車南へ徒歩約6分、関西国際空港よりシャトルバスで約15分

・URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/