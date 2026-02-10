【横須賀発着団体ツアー】春爛漫の九州で名城満喫！東京九州フェリーで行く「春の九州 ３名城めぐり４日間」団体ツアー発売！
春爛漫の九州で、福岡【小倉城】と佐賀【唐津城】【名護屋城跡】の名城をめぐる旅を発売いたしました。春の景色とともに歴史溢れる九州をお楽しみください。昼食は、荒波が立つ玄界灘の海の幸【佐賀名物・イカ昼食】をご用意しております。※不漁の場合は、おまかせ定食に変更となります。
また、ドッグ時期限定！通常新日本海フェリーをはしる「すずらん」が東京九州フェリー航路を運航。
東京九州フェリー船舶と新日本海フェリー船舶を片道ずつ両方楽しめるツアーとなっております。
この機会にぜひ船旅をお楽しみください。
東京九州フェリーでいく 春の九州 ３名城めぐり４日間東京九州フェリー
東京九州フェリー・はまゆう
船内には、大浴場やレストランなど、船旅ならではの大海原の景色を眺めながら、ゆっくり流れる時間をお楽しみください。
船室/ツーリストＡ（２段ベッド相部屋）
お一人様1ベッド。下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保
※追加代金で等級変更も可能です。
※写真はすべて「はまゆう・それいゆ」です。
船室/ツーリストＡ（一例）
船内/レストラン
船内/大浴場（露天風呂）
見どころ
- 福岡・小倉城
福岡県唯一の天守閣、圧巻の規模を誇り
城郭専門家から「日本一の海賊」と称される名城
写真提供/福岡県観光連盟 ※イメージ
- 佐賀・唐津城
玄界灘や壱岐、虹ノ松原の雄大な景観を楽しむ、海を望む名城
写真提供/福岡県観光連盟 ※イメージ
- 佐賀・名護屋城跡・名護屋城博物館
豊臣秀吉築城、京をもしのぐ繁栄をみせた、大都市の「破城」が残る名城跡
写真提供/佐賀県観光連盟 ※イメージ
写真提供/佐賀県立名護屋城博物館 ※イメージ
- 昼食/佐賀名物・いか定食
荒波が立つ玄界灘の海の幸!美しく美味しい佐賀名物
※イメージ ※画像の「いか活け造り」は4～６人前盛りです。
※いか活き造りは 大皿（4～6人前）で他のお客様とご一緒に盛り込み提供となります。
※不漁の場合は、おまかせ定食に変更となります。予めご了承ください。
旅行商品詳細
東京九州フェリーでいく 春の九州 ３名城めぐり４日間
出発日 2026年4月8日(水)・4月14日(火)
旅行代金 おひとり様あたり(税込価格・大人小人同額)
ホテル2名様1室利用の場合 45,800円
ホテル1名様1室利用の場合 47,800円
食事 朝1回・昼1回
行程
旅行代金に含まれるもの
東京九州フェリー往復乗船代(基本：ツーリストA)・宿泊代(１泊)・食事代（朝1回・昼１回）・バス代（３日目）・入場料（小倉城・唐津城・名護屋城博物館）・消費税等諸税
添乗員/現地同行(２日目新門司港下船時～３日目小倉駅送迎バス乗車時）
お申込みはご出発の１４日前までとなります。
最少催行人数２０名様
桜は例年３月下旬～４月上旬となりますが、気象状況によりお楽しみいただけない場合もございます。
利用船舶はドックの為、往復で異なります。
利用予定船舶（片道ずつ） ： 東京九州フェリー/はまゆう ・ 新日本海フェリー/すずらん（臨時船舶）
画像は全てイメージです。
