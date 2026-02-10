【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】2/24 提携医療機関「医誠会国際総合病院」と共同で第10回健康セミナーを開催

株式会社ラスイートPDF版ダウンロード :https://prtimes.jp/a/?f=d24670-475-02bee074d331d08b49bd74ad9edc7b31.pdf

「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）は、2026年2月24日に、提携医療機関である医療法人医誠会（代表者：谷 幸治、本社：大阪市）の「医誠会国際総合病院」と共同で、第10回健康セミナーを開催することをお知らせします。

10回目となる今回は、医誠会国際総合病院 救急搬送対策室 片桐舞佳 救急救命士を講師にお迎えし、「救急車が来るまで、あなたにできること。知っておきたいAEDと心肺蘇生」をテーマにお話しいただきます。

「もし、あなたのそばで突然人が倒れたら」その時あなたはどのような行動ができますか？「救急車到着までの数分間」その行動が救命につながります。本講座では、日常生活の中で誰にでも起こり得る命の危機に備え、救急車が到着するまでの対応を学びます。心停止時のAEDの使い方、心肺蘇生の基本に加え、窒息時の異物除去など、救急対応の基礎知識を救急救命士がわかりやすく解説します。「いざ」という時、慌てず命を守るために実践的なポイントを学んでおきましょう。

セミナー後は健康啓発のため、採血による腫瘍マーカー検査を実施します。検査結果によっては、医誠会国際総合病院での外来受診予約も可能です。未来の自分の健康について考えてみませんか。

セミナーの前後には、天然温泉をはじめとした大浴場での入浴や、発酵食を中心とした症状別提案型メニューのお食事などをお愉しみいただけます。学びと癒しを同時に体験できる、当館ならではのウェルビーイングなひとときをお過ごしください。

関連URL：https://umekita-onsen.jp/event/ho-k8wu3_4

＜医誠会国際総合病院×うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park 第10回健康セミナーについて＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/475_1_b779c9b8e4ad1a40f85b4c4b1e906c3c.jpg?v=202602101051 ]

＜医療法人医誠会について＞

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、生成AI、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

健康増進サロン屋内温水プール(25m)大浴場ジム

公式HP：https://umekita-onsen.jp/