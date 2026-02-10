公社支援によるリデザイン商品を 商談展示会にて初披露！「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」佐賀県内5事業者が合同出展！

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社


さが県産品流通デザイン公社ホームページ :
https://sagapin.jp/news/smts2026


　さが県産品流通デザイン公社（所在地：佐賀県佐賀市、所長：石井法子）は、佐賀県内事業者の商談機会創出および販路開拓・拡大を目的として、2026年2月18日（水）から20日（金）まで幕張メッセで開催される展示商談会「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展します。


　今回は、和菓子や加工食品、農産品など県内5事業者が参加し、公社の支援事業を通じてパッケージデザイン刷新を予定している商品を初披露。来場バイヤー等との対話を通じてさらなるブラッシュアップを図り、今後の販売につなげていきます。



さが県産品流通デザイン公社 の取組について


　さが県産品流通デザイン公社は、佐賀県内事業者の商談機会創出及び、販路開拓・拡大につなげるため、展示会出展支援や研修会等を実施し、販路開拓・拡大を目指す県内事業者をサポートしています。


　今回、出展事業者が参加した「売れるをつくる！リデザイン支援事業」では、”売れる”視点を重視し、バイヤー評価会や商品力強化セミナー等を通じて市場の声を可視化。商品パッケージデザインを市場ニーズに即した形に改良・改善する支援を実施しました。


　さらに、今回の展示商談会への出展を通じて、来場者から得られた意見や評価をさらなる商品改良につなげる“実践型”の場を提供し、事業者の継続的な販路拡大につなげられるよう後押ししていきます。



「第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026」概要




日時　2026年２月18日（水）～20日（水）10：00～17：00　※最終日は16：00まで


会場　幕張メッセ全館1～11ホール（千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１）


主催　一般社団法人全国スーパーマーケット協会


URL　https://www.smts.jp/jp/index.html



- さが県産品流通デザイン公社 　小間番号：10ホール-511


スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会「第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026」。


※ご来場には事前申込が必要です。以下ホームページからお申し込みください。



■「第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026」ホームページ　


https://www.smts.jp/jp/index.html




「さが県産品流通デザイン公社ブース」からの出展事業者　


さが県産品流通デザイン公社について




さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。



県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。


※支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。



■公式ホームページ「SAGAPIN」：https://sagapin.jp/