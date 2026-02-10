【団体ツアー】瀬戸内海も、太平洋も！春の船旅を楽しむ！阪九フェリー＆東京九州フェリーで行く「黒川温泉と湯布院散策３日間」団体ツアー発売！

株式会社ＳＨＫライン

往路は、瀬戸内海をはしる阪九フェリー（泉大津港発→新門司港着）で春の九州へ。名湯【黒川温泉】で日帰り入浴と、全国屈指の人気観光地【湯布院】を散策するのんびり旅。昼食は【熊本名物・あか牛のすき焼き膳】をお楽しみください。お帰りは東京九州フェリー（新門司港→横須賀港）で太平洋を満喫する船旅も現地観光も楽しめるコースとなっております。この機会にぜひ船旅をお楽しみください。

阪九フェリー＆東京九州フェリーで行く黒川温泉と湯布院散策３日間

往路利用/阪九フェリー

泉大津港～新門司を繋ぐ航路

船内大浴場には露天風呂も完備。瀬戸内の満天の星やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。

※東京駅～新大阪駅までは新幹線（自由席）付き！

ＪＲ東京駅～泉大津港まではお客様各自でご移動となります。

新大阪駅～泉大津港までは旅行代金に含まれておりません。

阪九フェリー船室・スタンダード洋室 ※イメージ

船室/スタンダード洋室（2段ベッド相部屋）

お一人様1ベッド。各ベッドはカーテンで仕切られプライベート空間も確保

※追加代金で等級変更も可能です。

阪九フェリー・レストラン ※イメージ阪九フェリー・露天風呂 ※イメージ復路利用/東京九州フェリー東京九州フェリー船室・ツーリストA ※イメージ

船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）

お一人様1ベッド。下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保

※追加代金で等級変更も可能です。

船内・レストラン ※イメージ船内・大浴場（露天風呂） ※イメージ見どころ- 熊本県・黒川温泉 -自由散策 約160分-

阿蘇山麓に位置する、里山の風情と湯めぐりが人気の温泉地

黒川温泉の旅館 25ヵ所の露天風呂の中から、お好きな 3ヵ所の温泉を選んでご入浴いただける

「入湯手形」付きとなります。日帰り入浴をお楽しみください。

※イメージ 写真提供/熊本県観光連盟入湯手形 ※イメージ 写真提供/熊本県観光連盟- 大分県・湯布院 -自由散策 約120分-

雄大な由布岳の麓に広がる全国屈指の人気観光地

JR由布院駅から金鱗湖へと続く約800mのメインストリート「湯の坪街道」をお楽しみください。

※イメージ- 昼食/熊本名物・特選 あか牛のすき焼き膳大自然の恵みで育った美食※イメージ旅行商品詳細

阪九フェリー＆東京九州フェリーでいく 黒川温泉と湯布院散策3日間

出発日 2026年5月10日(日)・20日(水)

旅行代金 おひとり様あたり(税込価格・大人小人同額)

48,800円 ★おひとり様でも追加代金なし！

食事 朝1回・昼1回

行程

※東京駅～泉大津港まではお客様各自でご移動となります。新大阪駅～泉大津港までは旅行代金に含まれておりません。お客様各自ご負担となります。

旅行代金に含まれるもの

往路/阪九フェリ-（基本：スタンダード洋室） 復路/東京九州フェリー乗船代(基本：ツーリストA)・新幹線片道自由席（東京⇒新大阪）・食事代（朝1回・昼１回）・バス代（３日目）・黒川温泉入湯手形代

添乗員/現地同行(１日目泉大津港集合時～３日目横須賀港）

お申込みはご出発の１４日前までとなります。

最少催行人数２０名様

画像は全てイメージです。

詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。

ホームページアドレス https://www.venus-t.jp/

同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。