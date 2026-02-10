ヘインズ、”最高の白T” & ”最高の黒T”に続く第三弾“THE BEST OF GRAY-T ”「Hanes T-SHIRTS MOKU」を、2月下旬より発売開始
へインズジャパン株式会社（本社:東京都新宿区）では、120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド Hanes（ヘインズ）にて、最高*のグレーTシャツを追求した、”THE BEST OF GRAY-T” 「Hanes T-SHIRTS MOKU」を2月下旬よりヘインズ公式オンラインストア及び全国のヘインズ正規取扱店で発売いたします。
2023年春の「Hanes T-SHIRTS SHIRO」、そして2025年春の「Hanes T-SHIRTS KURO」に続く、THE BEST OF T-SHIRTSシリーズ第三弾となるのが「Hanes T-SHIRTS MOKU」です。
一般的に糸から開発されることは極めて稀な杢糸ですが、独自に開発した2種類の先染めグレー糸を撚り杢糸にした、完全オリジナルの杢グレーが特長。
さらに2種類の先染め糸の一部に独自の特殊加工を施し、綿100％の吸水性は担保しながら、水分の吸収率を半減させて水分を生地上で拡散させることで、夏でも汗染みの目立ちにくい*グレーTシャツを実現しました。
「Hanes T-SHIRTS MOKU」 のカラー展開は杢グレー1色のみ、ラインナップにはショートスリーブタイプとスリーブレスタイプが揃います。
この春、白・黒・グレーの3種で構成される「THE BEST OF T-SHIRTS」シリーズが、より一層快適なスタイリングをサポートしていきます。
*ヘインズ内において
【Hanes T-SHIRTS MOKU 7つの特徴】
【COLOR】
一般的に糸から開発されることは極めて稀な杢糸。この独自に開発した2種類の先染めグレー糸を撚り杢糸にした、完全オリジナルの杢グレーが特長です。さらに2種類の先染め糸の一部に独自の特殊加工を施し、綿100％の吸水性は担保しながら、水分の吸収率を半減させて水分を生地上で拡散させることで、夏でも汗染みの目立ちにくい*グレーTシャツを実現。
【7.0oz COMFORT FABRIC】
生地は3P-T（3枚入りパックTシャツ）赤ラベルで使用している糸を撚り杢糸にして編み立てた、厚みと柔らかさを兼ね備えた7.0オンス。ソフトな肌触りと100%コットンならではの風合い。
【CREW NECK】
特徴的なラウンド形状のクルーネック。
首周りそしてフェイスラインを最もキレイに見せる最適な衿幅と後ろ下がりを付けることで、首に快適に馴染む。
【SILHOUETTE】
身幅と袖幅にゆとりを持たせたアメリカン
スタイルのシルエット。脇に縫い目の無い丸胴仕様。
【BLIND STITCH】
クリーンな仕上がりのブラインドステッチを袖と裾部分に採用。
【TAGLESS(R)】
ネームデザインを身生地同色でプリントするタグレス仕様。襟ネームの肌当たりを解消。
【PACKAGE】
ピクトグラム&ロゴの洗練されたデザイン。環境に配慮した紙素材・インクを使用。
【 Hanes T-SHIRTS MOKU 概要】
商品名：Hanes T-SHIRTS MOKUクルーネックTシャツ
品番：HM1-D203
素材：綿100%
カラー：ヘザーグレー(060)
サイズ：S, M, L, XL,XXL
価格：\3,520(税込)
XXLのみ\3,850(税込)
数量：1枚入り
発売：2026年2月下旬発売予定
商品名：Hanes T-SHIRTS MOKUスリーブレスTシャツ
品番：HM3-D203
サイズ：S, M, L, XL
価格：\3,520(税込)
*他クルーネックTシャツ同様
好評発売中「Hanes T-SHIRTS SHIRO & KURO」
商品名：Hanes T-SHIRTS SHIRO クルーネックTシャツ
品番：HM1-D201
素材：綿100%
カラー：ホワイト(010)
サイズ：S, M, L, XL,XXL
価格：\2,970(税込)
XXLのみ\3,300(税込)
数量：1枚入り
＊他にロングスリーブタイプ、スリーブレスタイプ有
商品名：Hanes T-SHIRTS KURO クルーネックTシャツ
品番：HM1-D202
素材：綿100%
カラー：ブラック(090)
サイズ：S, M, L, XL,XXL
価格:\3,520(税込)
XXLのみ\3,850(税込)
数量：1枚入り＊他にロングスリーブタイプ、スリーブレスタイプ有
【公式オンラインストア内特集ページ】
https://www.hanesbrandsinc.jp/pages/the-best-of-tshirts.aspx
ヘインズの最新情報につきましては、公式サイト及び公式SNS をご参照ください。
X: https://x.com/hanes_japan/
Instagram: https://www.instagram.com/hanes_japan/
Youtube: https://www.youtube.com/c/HanesJapan
about Hanes
1901年、広大なコットン畑が広がる アメリカ ノースカロライナ州ウィンストンセーラムの地に誕生したヘインズ。
肌着やTシャツなどベーシックなアパレルブランドとして多くの人々に親しまれ、アメリカ国内のアンダーウェアではトップシェアを誇ります。 「コンフォート(快適さ)」を最も大切なコンセプトとして、数々の魅力あふれる製品を生み出し、常に身近で親しみやすいブランドとして世界中で愛されています。 “THE KING OF PACK T-SHIRTS”のヘインズは ベーシック アパレルブランドとして肌着からカジュアルアイテム、 ボトムスやソックスに至るまで快適で気持ちのいい製品を通して 、これからも生活者のコンフォートライフをサポートしていきます。