ヘインズ、”最高の白T” & ”最高の黒T”に続く第三弾“THE BEST OF GRAY-T ”「Hanes T-SHIRTS MOKU」を、2月下旬より発売開始

へインズジャパン株式会社（本社:東京都新宿区）では、120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド Hanes（ヘインズ）にて、最高*のグレーTシャツを追求した、”THE BEST OF GRAY-T” 「Hanes T-SHIRTS MOKU」を2月下旬よりヘインズ公式オンラインストア及び全国のヘインズ正規取扱店で発売いたします。

2023年春の「Hanes T-SHIRTS SHIRO」、そして2025年春の「Hanes T-SHIRTS KURO」に続く、THE BEST OF T-SHIRTSシリーズ第三弾となるのが「Hanes T-SHIRTS MOKU」です。

一般的に糸から開発されることは極めて稀な杢糸ですが、独自に開発した2種類の先染めグレー糸を撚り杢糸にした、完全オリジナルの杢グレーが特長。

さらに2種類の先染め糸の一部に独自の特殊加工を施し、綿100％の吸水性は担保しながら、水分の吸収率を半減させて水分を生地上で拡散させることで、夏でも汗染みの目立ちにくい*グレーTシャツを実現しました。

「Hanes T-SHIRTS MOKU」 のカラー展開は杢グレー1色のみ、ラインナップにはショートスリーブタイプとスリーブレスタイプが揃います。

この春、白・黒・グレーの3種で構成される「THE BEST OF T-SHIRTS」シリーズが、より一層快適なスタイリングをサポートしていきます。

*ヘインズ内において

*使用環境・状況により効果が異なる場合があります。

【Hanes T-SHIRTS MOKU 7つの特徴】

【COLOR】

一般的に糸から開発されることは極めて稀な杢糸。この独自に開発した2種類の先染めグレー糸を撚り杢糸にした、完全オリジナルの杢グレーが特長です。さらに2種類の先染め糸の一部に独自の特殊加工を施し、綿100％の吸水性は担保しながら、水分の吸収率を半減させて水分を生地上で拡散させることで、夏でも汗染みの目立ちにくい*グレーTシャツを実現。

*使用環境・状況により効果が異なる場合があります。

【7.0oz COMFORT FABRIC】

生地は3P-T（3枚入りパックTシャツ）赤ラベルで使用している糸を撚り杢糸にして編み立てた、厚みと柔らかさを兼ね備えた7.0オンス。ソフトな肌触りと100%コットンならではの風合い。

【CREW NECK】

特徴的なラウンド形状のクルーネック。

首周りそしてフェイスラインを最もキレイに見せる最適な衿幅と後ろ下がりを付けることで、首に快適に馴染む。

【SILHOUETTE】

身幅と袖幅にゆとりを持たせたアメリカン

スタイルのシルエット。脇に縫い目の無い丸胴仕様。

【BLIND STITCH】

クリーンな仕上がりのブラインドステッチを袖と裾部分に採用。

【TAGLESS(R)】

ネームデザインを身生地同色でプリントするタグレス仕様。襟ネームの肌当たりを解消。

【PACKAGE】

ピクトグラム&ロゴの洗練されたデザイン。環境に配慮した紙素材・インクを使用。

【 Hanes T-SHIRTS MOKU 概要】

商品名：Hanes T-SHIRTS MOKUクルーネックTシャツ

品番：HM1-D203

素材：綿100%

カラー：ヘザーグレー(060)

サイズ：S, M, L, XL,XXL

価格：\3,520(税込)

XXLのみ\3,850(税込)

数量：1枚入り

発売：2026年2月下旬発売予定

商品名：Hanes T-SHIRTS MOKUスリーブレスTシャツ

品番：HM3-D203

サイズ：S, M, L, XL

価格：\3,520(税込)

*他クルーネックTシャツ同様

好評発売中「Hanes T-SHIRTS SHIRO & KURO」

商品名：Hanes T-SHIRTS SHIRO クルーネックTシャツ

品番：HM1-D201

素材：綿100%

カラー：ホワイト(010)

サイズ：S, M, L, XL,XXL

価格：\2,970(税込)

XXLのみ\3,300(税込)

数量：1枚入り

＊他にロングスリーブタイプ、スリーブレスタイプ有

商品名：Hanes T-SHIRTS KURO クルーネックTシャツ

品番：HM1-D202

素材：綿100%

カラー：ブラック(090)

サイズ：S, M, L, XL,XXL

価格:\3,520(税込)

XXLのみ\3,850(税込)

数量：1枚入り＊他にロングスリーブタイプ、スリーブレスタイプ有

【公式オンラインストア内特集ページ】

https://www.hanesbrandsinc.jp/pages/the-best-of-tshirts.aspx

