高崎市産白加賀梅シャンプー・トリートメント「tezmi（テヅミ）」、お試しパウチ販売を開始！楽天市場での取り扱いもスタート！

群栄化学工業株式会社

群栄化学工業株式会社（所在地：群馬県高崎市、代表取締役 社長執行役員：有田 喜一郎）は、高崎市産白加賀梅を使用したシャンプー・トリートメント「tezmi」にて、お試しサイズのパウチ販売を開始いたしました。さらに、より多くの方にお試しいただけるよう、新たに楽天市場での販売もスタートいたしました。高崎市の特産品「白加賀梅」を素材に、原料メーカーとして培ってきた技術力を活用し完成させた「tezmi」。頭皮と髪の本来の美しさを引き出す本製品を通して、高崎市産「白加賀梅」の魅力を広く発信してまいります。

楽天市場ショップページ：https://www.rakuten.co.jp/gcistore/

tezmi お試しパウチ

■取り組みの背景

「tezmi」は、東日本一の生産量を誇る高崎市の特産品「白加賀梅」の新たな価値を創造し、地域に貢献する取り組みとして誕生したシャンプー・トリートメントです。一粒ひとつぶ丁寧に手摘みで収穫された白加賀梅の恵みと、原料メーカーのこだわりを詰め込み、社内外でのモニター評価や分析技術を活用した改良を重ねることで、頭皮と髪に本来の美しさを引き出すケアアイテムとして完成しました。2025年4月の販売開始以来、ボトル商品のみを展開してまいりましたが、毎日を頑張るより多くのお客様に『いちど使ってみて欲しい』、その思いから、このたびお試しサイズのパウチ販売を開始しました。また、これまで群馬県内の商業施設やAmazonを中心に販売していましたが、より幅広いお客様に商品をお届けできるよう、楽天市場での販売も開始いたしました。

■商品の特徴

～ 毎日を頑張るあなたに代わって、手間暇を「tezmi」に込めました。～

＊丁寧に手摘みされた青梅の恵みとこだわりの香り

農家さんが一粒ずつ丁寧に手摘みした群馬県高崎市産白加賀梅から抽出したウメ果実エキスを配合。

こだわり抜いたみずみずしくフルーティーな香り※1が、頭皮と毛髪の不快臭をやわらげます。

＊トステア×HAGmiがもたらす毎日のご褒美ケア

コンディショニング剤トステア(R)※2、保湿剤HAGmi(R)（グリセリルグルコシド）を配合。指通りが

良く、うるおいのある髪へ導きます。

＊忙しいバスタイムを、至福の「泡ケア」時間へ

泡立ちと泡持ちの良さを追求。手のひらで実感できる濃密泡が、頭皮の汚れをしっかり落としつつ、

洗い上がりはつっぱりません。

＊6つのフリー処方を採用

サルフェート、紫外線吸収剤、合成着色料、鉱物油、シリコーン※3、アルコール（エタノール）を

使用しないフリー処方で仕上げました。

※1：香料による ※2：アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（コンディショニング剤）※3：シャンプーのみ

■楽天市場のキャンペーン情報

楽天市場での取り扱い開始を記念して、クーポンキャンペーンに参加いたします。ぜひこの機会にお試しください。

＊クーポンキャンペーン：RaCoupon特別企画

クーポン獲得期間/利用期間

2026年2月6日(金)～ / 2026年2月10日(火) 10:00 ～ 3月3日(火) 9:59

特設サイト：https://event.rakuten.co.jp/coupon/newshop/

■商品概要

商品名： テヅミ モイスチャーリペアシャンプー, モイスチャーリペアトリートメント

形状 ： パウチ（シャンプー・トリートメントセット）

価格 ： 220円(税込)

内容 ： シャンプー10mL トリートメント10g

URL ： https://tezmi.jp/

＜群栄化学工業株式会社 会社概要＞ 商号：群栄化学工業株式会社 代表者：代表取締役 社長執行役員 有田 喜一郎 所在地：〒370-0032 群馬県高崎市宿大類町700番地 設立：1946年1月 事業内容：化学品、食品及び不動産活用業 URL：https://www.gunei-chemical.co.jp/ tezmi公式サイト：https://tezmi.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】 群栄化学工業株式会社 新事業開発室 担当：今荘 TEL：027-353-1818（代表） お問い合わせフォーム：https://www.gunei-chemical.co.jp/contact/