祝3周年！「おふろcafe yusa」がもっと美味しい場所へ。山形を味わい尽くす、“地産地消”新カフェメニューが2026年2月13日(金)より提供開始！

株式会社旅館古窯（山形県上山市、代表取締役社長：佐藤太一）が運営する山形市黒沢温泉おふろcafe yusaは、2025年12月をもちましてオープン3周年を迎えました。これまで多くのお客様に支えられ、共に歩んできた感謝を込め、2026年2月13日(金)より、カフェメニューを大幅にリニューアルいたします。

今回のリニューアルでは、私たちが一貫してこだわってきた「山形のフルーツや地産素材」をさらに強化。山形が誇るブランド食材を贅沢に使った「花笠御膳」や、全国的な広がりを見せる「サウナ飯（通称：サ飯）」を拡充しました。「おふろ上がりやサウナの後に、最高においしい山形を味わっていただきたい」という想いから、リピーターのお客様も驚くような、個性的でエネルギッシュなメニューを取り揃えています。

■ リニューアルの背景：お客様への感謝を「食」の進化に込めて

おふろcafe yusaは、山形の豊かな自然と文化、そして四季折々の食材に魅了され、その魅力を発信する拠点として歩んでまいりました。3周年を迎えられたのは、ひとえに日頃から足を運んでくださる地域の皆様、そして全国からお越しくださるリピーターの皆様のおかげです。「いつ来ても新しい山形に出会える」「何度食べても飽きない」と感じていただけるよう、地元の生産者の皆様と手を取り合い、素材の良さをこれまで以上に贅沢に引き出したラインナップを実現しました。

■ 今回のリニューアルの目玉メニュー

1. 山形の味覚を一度に堪能！「花笠御膳」

山形牛、芋煮、だし、だだちゃ豆豆腐、季節のフルーツなど、山形に受け継がれる郷土の味と、地元食材を詰め込んだ、まさに“山形の食のフルコース”。これまでの感謝を込めた、彩り豊かなおふろcafe yusa自慢の御膳です。

山形の味覚を味わう花笠御膳 価格：2,980円（税込）2. 進化したフルーツ料理「さくらんぼのナポリタン」

おふろcafe yusaのアイデンティティであるフルーツ活用がさらに深化。特製さくらんぼピューレを添えた、さくらんぼの甘みとトマトの酸味が調和する新感覚の味わいは、リピーター様にもぜひ召し上がっていただきたい一品です。

さくらんぼのナポリタン～さくらんぼピューレ添え～ 価格：1,480円（税込）3. サウナ後の身体が欲する！本格「サウナ飯（サ飯）」

サウナでととのった後の鋭敏な味覚に突き刺さる、パンチの効いたメニューが仲間入り。

・まぜそば：ニンニクのパンチと魚粉の旨み、にら・ネギの香味野菜に肉味噌のコクを重ねた火照った身体に染み渡る一杯です。

・こだわり豆腐の石焼麻婆膳： 地元の地豆豆腐を使用。石鍋で熱々のまま提供され、豆腐のしっかりとした風味とコクのある麻婆餡が相性よく絡みます。別添えの山椒オイルを加えることで香りと痺れが際立つ味わいへと変化します。

まぜそば 価格：1,080円（税込）こだわり豆腐の石焼麻婆膳 価格：1,380円（税込）4. 究極の贅沢体験！山形が誇る米沢牛を1kg使用した「至極の冷やしラーメン」

山形のご当地グルメ「冷やしラーメン」を究極まで突き詰めました。山形が誇るブランド牛である米沢牛を贅沢に1kg使用し、とろけるような旨味を冷やしラーメンならではのさっぱりとしたスープに凝縮させた、特別なひとときにふさわしい究極の一杯です。

※完全予約制での提供。3日前までに要予約。

■ 地域の生産者と共に、次のステージへ

至極の冷やしラーメン 価格：39,800円（税込）

「玉谷製麺所」の麺、「米の娘ファーム」のブランド豚、「山田鶏卵」の紅花たまごなど、私たちがこの3年間で出会い、共に歩んできた生産者の皆様の食材をこれまで以上に大切に使用しています。食材の宝庫・山形が持つポテンシャルを、一皿ひと皿に最大限に引き出しました。

「おふろcafe yusa」は、これからも食と癒やしを通じて、お客様と山形をつなぐ場所であり続けます。新しくなったカフェメニューで、最高に美味しいひとときをお過ごしください。

■【メディア・インフルエンサー関係者様向け】新メニュー体験内覧会のご案内

リニューアルしたメニューを実際にご取材・ご体験いただける場として、以下の通り内覧会を開催いたします。オープン後の賑わいとともに、こだわり抜いた「新・yusa飯」をぜひご取材ください。

・開催日時： 2026年2月26日（木） 13:00 ～ 15:00（受付開始 13:00）

・会場： おふろcafe yusa（山形県山形市大字黒沢319-2）

・内容：新メニューの撮影・試食（全メニューの中から数品を予定）

・担当者による開発背景・こだわりポイントの解説

・館内施設（山形最大級のサウナガーデン等）の撮影

・対象： 報道関係者様、Webメディア運営者様、SNSインフルエンサー様

・お申し込み方法：

貴社名（またはSNSアカウント名）、参加人数、代表者連絡先を明記の上、2月24日（火）までに下記メールアドレス・電話番号・おふろcafe yusa公式インスタグラム（https://www.instagram.com/ofurocafe_yusa/）のいずれかまでご連絡ください。

おふろcafe yusa

おふろcafe yusaは、株式会社温泉道場が展開する長時間滞在型温浴ブランドおふろcafe (R)としては東北初の施設で、コンセプトは「果樹園×クラフト×カフェ」。

おふろcafe yusaのサウナガーデンは、収容人数30人以上、男女で一緒に楽しむことができる山形最大級の大型サウナ室です。ストーブはドイツから海を渡ってきたサウナストーブ EOS Zeus/Zeus L を採用。サウナストーンに水をかけて水蒸気を発生させて発汗を促進させる、セルフロウリュもお楽しみいただけます。

https://ofurocafe-yusa.com/

所在地：山形県山形市大字黒沢319-2

営業時間：10:30～22:00（最終入館 21:00）

カフェ・レストラン：11:30～21:00(フードL.O.20:00 / ドリンクL.O20:30)

※ご宿泊のお客様は、24:00まで館内利用可能。サウナエリアは翌朝6:00よりご利用いただけます。

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20

公式HP：https://www.koyo-gr.com/