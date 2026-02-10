【スタートアップワールドカップ2026】世界に挑戦するスタートアップを共に応援していただくスポンサー募集！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米・カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026」（以下、「本大会」。）において、世界に挑戦するスタートアップを共に応援していただくスポンサーを募集しております。

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が行われ、優勝投資賞金約1億5千万円を誇る、世界最大級のビジネス・ピッチコンテストです。2026年の日本予選は、名古屋・東京・九州の３都市で開催され、会場およびオンライン配信を含め、8,000名以上の来場・視聴者を見込んでおります。毎年500社以上がエントリーする本大会は、スタートアップとのビジネスマッチングに最適な場所です。

日本予選では、上場を果たしたマネーフォワード社やispace社を始め、昨年の世界大会でトップ10入りを果たしたAcompany社、Skydrive社、ヘラルボニー社など、著名なスタートアップを多数輩出しております。本大会は、日本の次世代を担う起業家たちの挑戦を後押しし、日本から世界へのグローバル展開に向けた登竜門としての役割を果たしています。

スポンサーのメリット

昨年の東京予選におけるバナー掲載の例

1. 500社超の有望スタートアップとの協業・投資機会

本大会には、500社以上の有望なスタートアップ・成長企業が集結。

スポンサー企業は、ブース出展やスピードデーティング（商談会）での個別面談を通じて、

協業・PoC・出資・M&Aにつながる実理的な接点を獲得できます。

2. イノベーションを牽引する企業としてのブランディング

日本予選だけで8,000名以上の観客が集まる本大会へのスポンサー参画により、イノベーション創出

を本気で推進するリーディングカンパニーとして、業界内外に強いメッセージを発信できます。

公式サイトや会場での大規模なブランド露出に加え、東京および地方予選でのステージ登壇を

通じて、貴社の事業ビジョンや協業方針を貴社自身の言葉で、直接発信することも可能です。

3. ハイレベルなネットワーキングの機会

VIPラウンジやネットワーキングパーティーへの参加により、他のスポンサー企業、登壇者、

業界のキーパーソンとの直接的な関係構築が可能です。

スポンサープラン

本大会では、日本大会3都市全ての予選を対象とした「プラチナ／ゴールド／シルバー／ブロンズ／ブース」の5種類のスポンサー・プランをご用意しており、ブランド露出による認知拡大、ネットワーキングによるリアルな接点づくりなど、スポンサーとしてご参画いただくことで、より深い交流の場としてご活用いただけます。各プランの詳細につきましては、下記よりお気軽にお問い合わせください。

【スポンサーご応募・お問い合わせ先】

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当者：中村(ps@pegasusventures.com)

TEL：03-6417-4570

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に290社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570