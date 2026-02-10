睡眠のソルーションを、もっと身近に。日本最大級のアウトレットに新拠点 『nishikawaアウトレット 三井アウトレットパーク 木更津店』 2026年2月13日(金)オープン！

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：竹内雅彦、以下 nishikawa）は、2026年2月13日（金）、千葉県木更津市の「三井アウトレットパーク 木更津」内に、直営アウトレット店舗『nishikawaアウトレット 三井アウトレットパーク 木更津店』をオープンいたします。

本店舗は、創業460年の歴史で培ったnishikawaの知見と、最新の睡眠科学を融合させた「アウトレットショップ」です。多くのアスリートに支持されるコンディショニングマットレス［エアー］をはじめ、直営店ならではの多種多様な寝具をラインナップ。眠りのプロによるコンサルティングやキッズスペースの完備により、ご家族皆様で納得の一枚をアウトレット価格でお選びいただける、新しい眠りの拠点をご提案します。

約45坪の店内には、nishikawaの厳しい品質基準をクリアした羽毛ふとん、マットレス、枕から、タオルなどの寝装雑貨までを幅広く取り揃えました。 「良い寝具を長く使いたいが、まずは手頃な価格から試したい」というお客様のニーズに応え、直営アウトレットだからこそ実現できる多種多様なラインナップを特別価格で提供。ライフスタイルや予算に合わせた、最適な寝室環境のトータルコーディネートが可能です。

また、広大なアウトレットパーク内での買い物をより快適にするため、店内には「キッズスペース」を完備しました。お子様が遊んでいる間に、じっくりと寝心地を比較検討していただけます。 また、公式アプリ「nishikawa ID」を活用することで、購入後のアフターケアが今まで以上に簡単・スムーズに。デジタルとリアルな接客を融合させることで、忙しい現代の共働き世代やファミリー層にとっての「時短で質の高い購買体験」を実現します。

※［エアー］シリーズは、アウトレット価格の対象外となります。

nishikawaアウトレット 三井アウトレットパーク 木更津店 概要

■店舗名:

nishikawaアウトレット 三井アウトレットパーク 木更津店

■オープン日：

2026年2月13日(金) 10：00～

■場所：

千葉県木更津市金田東3-1-1 三井アウトレットパーク 木更津 7300区画

■営業時間：

10:00-20:00（※施設の営業時間に準ずる）

■店舗面積： 約45坪

■主な取り扱い商品： ［エアー］シリーズ、羽毛ふとん、マットレス、枕、タオル、寝装雑貨

■店舗サイト： https://www.nishikawa1566.com/shops/chiba/200206/

おすすめアイテム

［エアーSX］マットレス レギュラー

［エアー］マットレスの最上位モデル。ＤＲ4構造(R)※（ハイブリッド4層構造）で、しなやかにボディラインにフィットする柔軟性と、しっかり身体を支える硬度、寝返りしやすい高弾力性を兼ね備えています。調整スリットと、両サイドのエッジを強化したカッティングにより、眠りのフォームを繊細かつタフにサポートします。

税込価格：176,000円（シングルサイズ）～

※ＤＲ構造(R)（Deep sleep for Recovery 4構造：特殊立体クロススリッド構造）

［エアーSX］マットレス レギュラー