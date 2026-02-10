20代女性チームによるフェムテックブランド「BiBiO（ビビオ）」Femtech Japan Award 2025銀賞受賞。さらに仏・パリ「メゾン・エ・オブジェ」出展を経て、グローバル展開にも挑戦

株式会社AQUA WEDGE

BiBiO Ring Blue（ビビオリング ブルー）

株式会社AQUA WEDGE（本社：東京都、代表取締役：モレリ町田弥生）が展開する、フェムテックブランド「BiBiO（ビビオ）」は、「第4回 Femtech Japan Award 2025」において銀賞を受賞いたしました。

また、国内での本格展開に先駆け、世界最高峰のデザイン展示会「Maison & Objet（メゾン・エ・オブジェ）」（フランス・パリ）に出展、BiBiO（ビビオ）は、パートナー間の愛情や親密さがこれまでよりも自然に温かく深まっていくことを大切にした日本発フェムテックブランドとして今後グローバル市場での展開を本格化してまいります。

Femtech Japan Award 2025 銀賞受賞

BiBiO Ring Blue（ビビオリング ブルー）左：東京都男女平等参画審議会委員 東京都議会議員 高橋まきこ様 / 右：銀賞を受賞した株式会社AQUA WEDGE モレリ町田弥生

今年で4回目の開催となる、女性の健康課題を解決する優れた製品・サービスを表彰するアワード「Femtech Japan Award 2025」にてBiBiO Ring Blue（ビビオリング ブルー）が銀賞を受賞致しました。

本アワードは、その年に日本のフェムテック・フェムケアにインパクトを与えた商品やサービスの中から、利用者の悩みや想いに寄り添い、女性の健康課題解決に特に貢献したものを選出・表彰するアワードです。

今回は、金賞にLIXIL、銅賞にPanasonicといった大手企業が名を連ねる中、20代の日本人女性が立ち上げ、わずか2名体制で運営するBiBiOが、その独自性と実用性を評価され受賞に至りました。

Femtech Japan Award 2025 授賞式の様子

Femtech Japan Award 2025 受賞ブランド

金賞 株式会社LIXIL

INAXシャワートイレ

「ビデ専用ノズル」

銀賞 株式会社AQUQ WEDGE

BiBiO Blue

銅賞 パナソニック株式会社

体調ナビゲーションサービス

「RizMo」（リズモ）

◼️受賞の背景と評価ポイント

・革新的な理念とデザイン：愛や性、親密さへの向き合い方に新たな視点を提示するメッセージ性と、国際的に活躍する日本人デザイナーを起用したアートブランドとしての佇まいが評価

・新しいカテゴリーの確立： 単なるプレジャーアイテムに留まらず、愛や親密さをより美しく引き立てる「ベッドジュエリー」という独自のコンセプトの新規性

・社会的な期待：唯一無二の商品開発を行うなど、大手企業に劣らない、今後のフェムテック・ヘルスケア分野における新しい価値創出への期待感

パリ、世界最高峰のデザイン展示会

「Maison & Objet（メゾン・エ・オブジェ）」に出展

また、国内での本格展開に先駆け、フランス・パリで開催された約7万人を動員する世界最高峰のデザイン展示会「Maison & Objet（メゾン・エ・オブジェ）」（フランス・パリ）に出展しました。

日本の繊細な感性とウェルネスの思想を融合させたプロダクトとして、多数の現地バイヤーやメディアから注目を集めるなど、異例の反響を獲得しました。

Maison＆Objet 2026 BiBiOブースの様子

◼️パリでの評価

・異例の選出と反響： 同展示会においてフェムテック、またはセクシャルウェルネス・カテゴリーからの選出は極めて稀とされる中、タブー視されがちな「性」をジュエリーというアートピースとして再解釈した姿勢と、繊細かつ完成度の高いデザインが、バイヤーやメディアから驚きと共感をもって迎えられた

・「2人の日本人女性」が変える業界の常識：男性視点や機能偏重が当たり前だった分野において、女性自身が女性視点の身体やパートナーとどう向き合うべきかを再定義。日本の伝統や美意識を背景に、現代のウェルネス思想を融合させたBiBiO（ビビオ）のアプローチは、「相手や自分の体と向き合う美しさ」を提案する新しい価値観として高く評価された。

Maison＆Objet 2026 BiBiOブースの様子左：BiBiO PR 小谷緑(27) 右：代表 モレリ町田弥生(29)

◼️代表コメント

AQUA WEDGE代表モレリ町田弥生

この度、Femtech Japan Award 2025において銀賞をいただいたことを、大変光栄に思います。また、パリでの展示を通じて改めて感じたのは、愛や親密さを大切に扱いたいという想いは、国や文化を超えて共有されているということでした。BiBiO（ビビオ）は、何かを教えたり、変えたりするための存在ではありません。手に取ることで、自然とパートナーとの時間や関係性が、より優しく、温かいものになっていく。そんな体験を大切にしています。今回の受賞やパリでの評価を励みに、愛や親密さを人生の一部として美しく育んでいくための選択肢を、これからも丁寧に届けて参ります。

フェムテックブランド「BiBiO（ビビオ）」

■ BiBiO（ビビオ）

製品名：BiBiO Ring（ビビオリング）

特徴：宝石に秘められた繊細な振動が、パートナーとの、そして自分自身との愛の時間を、より丁寧で上品な体験へと昇華するプレジャーアイテム

BiBiO ロゴ

■ AQUA WEDGE株式会社について

会社名 株式会社AQUA WEDGE

代表者 代表取締役 町田モレリ弥生

設立 2020年09月

資本金 440万円

本社所在地 東京都中央区銀1-12-4

お問い合わせ先 BiBiO広報 machida@a-wedge.com