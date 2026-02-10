全天候型ウェザーケアブランド「SOLA WEATHER CARE」が、2026年2月17日(火)より順次全国で発売開始！ヘアミルクinミスト付きのお得なセットが数量限定で登場！
株式会社ヴィークレア(本社:東京都港区、代表取締役社長:岸野洋之) は、2025年8月より全国のウエルシアグループにて先行発売を開始している、どんな天気の日でも、輝く晴れツヤ髪へ導く新ウェザーケアブランド「SOLA WEATHER CARE(ソラ ウェザーケア)」 を全国のドラッグストア・バラエティストアにて順次発売を開始いたします。
また、全国での展開を記念して、「ソラ ウェザーケア クリスタル モイストタイプ 限定ヘアミルクinミストトリプルセット」 、「ソラ ウェザーケア クリスタル リペアタイプ 限定ヘアミルクinミストトリプルセット」を、全国のドラッグストアにて2026年2月17日(火)より順次2種同時展開で数量限定発売いたします。
「SOLA WEATHER CARE(ソラ ウェザーケア)」とは
2025年8月にデビューしたSOLA WEATHER CAREは、「お天気美容」に着目しどんな天気の日でも、輝く晴れツヤ髪へ導くヘアケアブランドです。
髪も心も晴れやかになるウェザーケアで、芯から輝くきらめき髪へ導きます。
仕上がりで選べる、「SOLA WEATHER CARE Crystal Moist type (ソラ ウェザーケア クリスタル
モイストタイプ)」と、 「SOLA WEATHER CARE Crystal Repair type (ソラ ウェザーケア クリスタル リペアタイプ)」の2ラインを展開しております。
お得なヘアケアセット
ご自身の髪悩み・髪質に合わせてお選びいただけるように、モイストタイプとリペアタイプの2種のヘアケアセットを数量限定で販売いたします。
シャンプーとヘアトリートメントにヘアミルクinミスト現品が入ったお得な3点セットです。今だけシャンプーとヘアトリートメントのセットの価格で、アウトバスアイテム現品もお試しいただけます。このセットで、晴れの日に気になる髪のパサつきや紫外線ダメージをケアし、きらめくツヤ髪へと導きます。
セット内容概要
ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアミルクinミストについてパサつきケアもUV対策※1も、
これ１本で2WAYヘアミルクinミスト
プッシュの速さで質感が変わる、2WAY仕様のアウトバスアイテム。素早くプッシュすれば、ヘアミストとして髪のUV対策※1に。
ゆっくりプッシュすれば、ヘアミルクになり、
しっとりと包み込むように髪を保湿します。
ヘアミルクとして
ヘアミストとして
Moist type
セット内容
・ソラ ウェザーケア クリスタル シャンプー モイストタイプ 400mL 1,500円(税抜) 1,650円(税込)
・ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアトリートメント モイストタイプ 400g 1,500円(税抜) 1,650円(税込)
・ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアミルクinミスト モイストタイプ 150mL 1,450円(税抜) 1,595円(税込)
特別合計価格※2 3,000円(税抜)/3,300円(税込)
Repair type
セット内容
・ソラ ウェザーケア クリスタル シャンプー リペアタイプ 400mL 1,500円(税抜) 1,650円(税込)
・ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアトリートメント リペアタイプ 400g 1,500円(税抜) 1,650円(税込)
・ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアミルクinミスト リペアタイプ 150mL 1,450円(税抜) 1,595円(税込)
特別合計価格※2 3,000円(税抜)/3,300円(税込)
会社概要
ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。
2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ＊1美容ヘアケアブランド
「&honey(アンドハニー)」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの「THERATIS(セラティス)」を発売し、ベストコスメ等を多数受賞※3しています。
2025年3月に「タイパ美容」に着目した「&PAIR(アンドペア)」、
2025年4月にオールインワンクリームシャンプー「&Cream(アンドクリーム)」、
2025年8月には全天候型ウェザーケア美容コンセプトの
「SOLA WEATHER CARE(ソラ ウェザーケア)」を展開しております。
※1 紫外線による乾燥対策
※2 シャンプー・ヘアトリートメント各\1,650(税込)とヘアミルクinミスト\1,595(税込)の通常合計価格\4,895 (税込)より\1,595(税込)オフの価格
※3 2025年7月末時点(2019年～2026年1月末)
＊1 保湿
◯画像は全てイメージです