全天候型ウェザーケアブランド「SOLA WEATHER CARE」が、2026年2月17日(火)より順次全国で発売開始！ヘアミルクinミスト付きのお得なセットが数量限定で登場！

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア(本社:東京都港区、代表取締役社長:岸野洋之) は、2025年8月より全国のウエルシアグループにて先行発売を開始している、どんな天気の日でも、輝く晴れツヤ髪へ導く新ウェザーケアブランド「SOLA WEATHER CARE(ソラ ウェザーケア)」 を全国のドラッグストア・バラエティストアにて順次発売を開始いたします。

また、全国での展開を記念して、「ソラ ウェザーケア クリスタル モイストタイプ 限定ヘアミルクinミストトリプルセット」 、「ソラ ウェザーケア クリスタル リペアタイプ 限定ヘアミルクinミストトリプルセット」を、全国のドラッグストアにて2026年2月17日(火)より順次2種同時展開で数量限定発売いたします。

「SOLA WEATHER CARE(ソラ ウェザーケア)」とは

2025年8月にデビューしたSOLA WEATHER CAREは、「お天気美容」に着目しどんな天気の日でも、輝く晴れツヤ髪へ導くヘアケアブランドです。

髪も心も晴れやかになるウェザーケアで、芯から輝くきらめき髪へ導きます。

仕上がりで選べる、「SOLA WEATHER CARE Crystal Moist type (ソラ ウェザーケア クリスタル

モイストタイプ)」と、 「SOLA WEATHER CARE Crystal Repair type (ソラ ウェザーケア クリスタル リペアタイプ)」の2ラインを展開しております。

お得なヘアケアセット

ご自身の髪悩み・髪質に合わせてお選びいただけるように、モイストタイプとリペアタイプの2種のヘアケアセットを数量限定で販売いたします。

シャンプーとヘアトリートメントにヘアミルクinミスト現品が入ったお得な3点セットです。今だけシャンプーとヘアトリートメントのセットの価格で、アウトバスアイテム現品もお試しいただけます。このセットで、晴れの日に気になる髪のパサつきや紫外線ダメージをケアし、きらめくツヤ髪へと導きます。

セット内容概要

ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアミルクinミストについて

パサつきケアもUV対策※1も、これ１本で2WAYヘアミルクinミスト

プッシュの速さで質感が変わる、2WAY仕様のアウトバスアイテム。素早くプッシュすれば、ヘアミストとして髪のUV対策※1に。

ゆっくりプッシュすれば、ヘアミルクになり、

しっとりと包み込むように髪を保湿します。

Moist type

ヘアミルクとしてヘアミストとして

セット内容

・ソラ ウェザーケア クリスタル シャンプー モイストタイプ 400mL 1,500円(税抜) 1,650円(税込)

・ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアトリートメント モイストタイプ 400g 1,500円(税抜) 1,650円(税込)

・ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアミルクinミスト モイストタイプ 150mL 1,450円(税抜) 1,595円(税込)

特別合計価格※2 3,000円(税抜)/3,300円(税込)

Repair type

セット内容

・ソラ ウェザーケア クリスタル シャンプー リペアタイプ 400mL 1,500円(税抜) 1,650円(税込)

・ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアトリートメント リペアタイプ 400g 1,500円(税抜) 1,650円(税込)

・ソラ ウェザーケア クリスタル ヘアミルクinミスト リペアタイプ 150mL 1,450円(税抜) 1,595円(税込)

特別合計価格※2 3,000円(税抜)/3,300円(税込)

会社概要

ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。

2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ＊1美容ヘアケアブランド

「&honey(アンドハニー)」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの「THERATIS(セラティス)」を発売し、ベストコスメ等を多数受賞※3しています。

2025年3月に「タイパ美容」に着目した「&PAIR(アンドペア)」、

2025年4月にオールインワンクリームシャンプー「&Cream(アンドクリーム)」、

2025年8月には全天候型ウェザーケア美容コンセプトの

「SOLA WEATHER CARE(ソラ ウェザーケア)」を展開しております。

※1 紫外線による乾燥対策

※2 シャンプー・ヘアトリートメント各\1,650(税込)とヘアミルクinミスト\1,595(税込)の通常合計価格\4,895 (税込)より\1,595(税込)オフの価格

※3 2025年7月末時点(2019年～2026年1月末)

＊1 保湿

◯画像は全てイメージです