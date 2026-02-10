東京都小金井市と「高齢者等の見守りに関する協定」を締結

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月美佐緒、以下「当社」）は、このたび東京都小金井市と「高齢者等の見守りに関する協定」を締結いたしました。

本協定に基づき、双方が連携・協力することで、小金井市における高齢者等の見守り体制の充実を図り、高齢者福祉の向上に寄与してまいります。

左から 当社 第３営業部 部長 西島 幸司、小金井市長 白井 享氏

■協定締結の背景

当社は「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」として、全国で健康づくり事業を推進しています。

小金井市においては、当社が運営する「スポーツクラブ ルネサンス 武蔵小金井24」を中心に、地域住民の健康づくりを支援してまいりました。

小金井市では、65歳以上の高齢者が総人口の約21％と増加傾向にあり、過去10年で約２倍に伸長しています。こうした状況を踏まえ、「住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる仕組みづくり」を目指し、住民の健康・福祉の向上に寄与するため、今回の協定締結に至りました。

■スポーツクラブが地域の課題解決の拠点に

「スポーツクラブ ルネサンス 武蔵小金井24」は、2002年のオープン以来、高齢者向けの運動指導や健康増進プログラムなど、多様な取組を通じて、地域住民の健康を支えてきました。

本協定を機に、地域住民の健康増進や福祉課題への対応はもちろん、地域社会が抱える幅広いニーズに応える取組をさらに強化してまいります。地域に根差した拠点として、お一人おひとりの「生きがい創造」に貢献していくことを目指します。

「スポーツクラブ ルネサンス 武蔵小金井24」ホームページ https://www.sportsoasis.co.jp/sh64/

■協定の内容および主な具体的取組について

小金井市の高齢者等の安全の確保及び見守りのために情報の提供等を行い、高齢者の福祉の寄与していくことを目的としています。

１．安全の確保と見守り

日常業務時の高齢者への状況確認や体調確認を実施

２．市への情報提供

気になる高齢者がいる場合は市や地域包括支援センターに連絡できる体制づくり

３．相談窓口の紹介

近隣の地域包括支援センターを高齢者に紹介できる体制づくり

小金井市ホームページ https://www.city.koganei.lg.jp/