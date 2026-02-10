【平日夕方以降がダブルでお得！！】2月10日～2月27日まで割引キャンペーンを実施。『動き出す浮世絵展 OSAKA』大阪・梅田で開催中！

テレビ大阪株式会社

大阪・梅田で好評開催中(3月14日まで)の『動き出す浮世絵展』は葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使し、立体映像空間で浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアムです。

関西初上陸となった大阪展の様子をご紹介します。さらに平日夕方以降お得なキャンペーンのお知らせも！

＜お得なキャンペーンのお知らせ！＞

割引キャンペーンを期間限定で実施します。平日の夕方以降に来場いただくと当日料金から100円割引！入場料金はもちろん、土日・祝日と比べゆっくりとご鑑賞・撮影いただけるのでダブルでお得！！ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

期間：2月10日(火)～2月27日(金) 平日限定

【開催概要】

〈名 称〉動き出す浮世絵展 OSAKA

〈開 催 日〉2026年1月17日(土)～3月14日(土) 10:00～20:00（最終入場 19:30）

〈開 催 場 所〉グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ

〈料 金〉一般：2,300円／子ども(4歳以上中学生以下)：1,000円／学生(高・大・専門)：1,600円

※3歳以下入場無料 ※障がい者割引あり

※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。

※お客様都合によるチケット購入後の払い戻し、および券種の変更は出来ません。

〈主 催〉 動き出す浮世絵展 OSAKA実行委員会（テレビ大阪、日本経済新聞社、一旗、テレビ愛知）

〈特 別 協 賛〉大同生命保険

〈協 力〉パナソニックコネクト、キャライノベイト、ナレッジキャピタル、ヤマハ

〈浮世絵アドバイザー〉堀口茉純

〈企画制作〉一旗、テレビ愛知

◆展覧会公式ホームページ ｜ https://www.ukiyoeimmersiveart.com/osaka