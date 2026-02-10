今買って、春までずっと。 賢く繋ぐ即戦力アイテム【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」を運営する株式会社mighty（代表取締役社長：木下常一）は、"今買って、春までずっと。 賢く繋ぐ即戦力アイテム" 特集ページを2月10日(火)に公開いたしました。

新しい季節を賢く、自分らしく迎える！

特集ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/f/feature/260210/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260210

2月に入り暦の上では春を迎え、冬の装いには少し飽きてきたけれど、春物一枚ではまだ寒い……そんな今の時期こそ手に入れたいのは、今の寒さを防ぎつつ、春本番まで長く活躍する「即戦力」のアイテムです。本特集では、コートの下に仕込める薄めニットや、見た目の印象をパッと変えるレイヤードアイテム、そして軽やかな薄手コートを厳選しました。大好きなレースや柄、異素材使いなど、こだわりを詰め込んだデザインなら、一枚足すだけでいつものコーディネートが新鮮に。新しい季節を賢く、自分らしく迎えましょう。

◆寒さを防いで春を纏う。軽やかな「薄手アウター」の選択

2月の冷たい風を遮りつつ、見た目には春の軽快さを取り入れられる薄手のアウターを紹介します。冬のウールコートから着替えるだけで、全体の印象がパッと明るく変化。インナーにニットを仕込めば今すぐ使え、暖かくなればブラウスの上にさらりと羽織れる、長く使える一着を提案します。

◆重ねて、一枚で。温度調節に優れた「薄めニット」

n'OrLABEL MA-1ミリタリーブルゾン(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/lightouter/165500?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260210) \4,980somari imaginationレースフリルブルゾン(https://www.osharewalker.co.jp/c/outer/blouson/13oo0aa?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260210) \7,980

今の時期はコートの下のインナーとして、春先には主役として活躍するハイゲージのニット。厚みを抑えた質感は、レイヤードしても着ぶくれしにくく、スッキリとしたシルエットを保ちます。ホワイトやネイビーといった定番色から、顔周りを明るく見せる春色まで。自宅でのお手入れがしやすく、日常のパート仕事から週末のショッピングまで、シーンを選ばず重宝します。

◆「春色」を一点投入。冬の景色に映える差し色術

n'OrLABEL異素材バックプリーツVネックニット(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/knit/11tp02f?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260210) \3,960n'OrLABELＶネックドルマンニットプルオーバー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/knit/11tn0ae?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260210) \3,960

ブラックやネイビー中心のクローゼットに、柔らかな春色をプラスしてみましょう。お気に入りのカラーを身に纏うことは、気持ちを前向きにする一番の近道。派手すぎず、大人の肌に馴染む絶妙な色合いのアイテムを厳選。今の時期から春本番まで、長く愛用できるカラー提案です。

◆視線を惹きつける「素材・柄」の軽快なアクセント

n'OrLABEL配色ボリュームチュールスカート(https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/sfn0195?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260210) \2,990n'OrLABELタックデザインVネックプルオーバー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/cutsew/cutsew_long/11tm0t8?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260210) \3,960

春の気配を真っ先に取り入れるなら、細やかな素材や柄を施したアイテムがおすすめです。重めな冬物の中に一点投入するだけで、全体の雰囲気が一気に和らぎます。襟元や袖口にデザインがあるものを選べば、アウターを羽織った際にもアクセントになり、お出かけの際の気分を高めてくれるはず。デザインと実用性を兼ね備えた、今の時期にこそ手に入れたいディテールです。

会社紹介

somari imaginationフラワープリントパーカー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/parka/tjs0070?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260210) \5,900n'OrLABELレース切替ハイネックカットソー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/cutsew/cutsew_long/11tp00l?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260210) \3,590

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU、MDR、OUKA SELECTの5ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

