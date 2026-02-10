山九グループのインフォセンス、経済産業省が定める「DX認定事業者」に認定

株式会社インフォセンス

山九グループである株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、 代表取締役社長：辛島 信司）は、2026年2月1日付で経済産業省が定めるDX認定制度における「DX認定」を取得しました。

DXの取り組みについて

ITを生業とする当社において、常に世の中におけるデジタル技術に関する動向情報にアンテナを張り巡らせ、良いものは感度良くスピード感をもって取り入れ、持続的に我々自身が進化・進展を遂げていく必要があります。そのため、このたび今後の取り組みについて、「DX戦略」として体系的に策定いたしました。

「お客様のために」の気持ちを忘れることなく、持続的にデジタル技術を最大限に駆使した付加価値の高いサービスを提供する仕組みを構築して、「当社にしかできないコト」を実現します。お客様のお困りごとについて改革・解決に導き、1社でも多くの「お客様」と善き長きお付き合いができる会社を目指して参ります。

インフォセンスのDX戦略について

インフォセンスの強みは、「業務ノウハウ（現場力）」と「SI力」の融合にあります。 さらに、課題の発見から解決、そしてビジネススキームの改善に至るまで、事業のあらゆるフェー ズでお客様を支援できる多彩なソリューションを提供している点も、当社の大きな特長です。 今後は、これらの事業を支える社内DX戦略（守り）と、お客様に価値を提供する外向きのDX戦略（攻め）の両輪を推進することで、経営基盤のさらなる強化を図って参ります。

