アン ミカ特別コラボ企画も登場！ルクア大阪がコスメイベント「LUCUA COSME FES」を開催

JR西日本SC開発株式会社(大阪市北区梅田／代表取締役社長：竹中 靖)が運営するファッションビル「ルクア大阪」では、2026年2月28日(土)～3月1日(日)の期間、『LUCUA COSME FES～この春の“かわいい”はここから始まる！～』を開催いたします。“白って200色あんねん”のフレーズでもおなじみ、モデル・俳優・歌手のアン ミカさんとの特別コラボ企画「My PINK診断」が登場のほか、16ブランドの春コスメが並ぶ「FanFunCosme！Produced by shop in」や、香水スプレー自販機「PERFUMATIC」、プロによるメイクレッスン、パーソナルカラー診断など、多彩なビューティー体験が楽しめる2日間です。 “ときめきメイク”に出会える特別なコスメイベントをぜひお楽しみください。

▶アン ミカさんと特別コラボ企画！ 「My PINK 診断 ーピンクって100色あんねんー」

診断結果に合わせて16種のピンクカラー札と、ポジティブワードもプレゼント！

この春、コスメ売り場には“かわいいピンク”がずらり。でも、ひと口にピンクと言っても 青みピンク・ピンクベージュ・コーラルピンク… と、種類は本当にさまざま。「どれを選べば似合うのかわからない…！」という声にお応えして、セルフ診断チャートで肌色・瞳・髪色などをもとにあなたに似合う“マイピンク”を見つけるMyPink診断ブースが登場。さらに、会場では各ブランドの春のおすすめコスメをご紹介します。無数のピンクの中から“わたしにぴったりのピンク”に出会える体験をたのしんで！

▶1６ブランドの春コスメが大集合した「FanFunCosme！Produced by shop in」が登場

関東・関西を中心に展開するセレクトコスメショップ「shop in(ショップイン)」がプロデュースするコスメフェスティバル『FanFunCosme！』がルクア大阪のLUCUA COSME FESに登場！

“Cosme Shower！”をテーマに、新作コスメをいち早く体験できるだけでなく、各ブランドの豪華アイテムがあたるゲーム企画やお得なクーポンもプレゼント。shop inでしか買えない限定アイテムや、新商品の先行販売も行います。バイヤーが厳選したアイテムがシャワーのように降りそそぐ、この春限定のコスメのお祭りをお楽しみください。

〈出店ブランド〉 ※アルファベット順／出店ブランドは変更になる場合がございます

▶今話題の香水スプレー自販機 「PERFUMATIC(パフューマティック)」がイベントに登場

“好きな香水を1プッシュ自販機で試す”という革新的な体験をぜひ楽しんで！

今回のイベントに合わせて、「春」と「ピンク」をテーマにした香りをご用意し、ここでしか試せない限定の香りやブランドもピックアップしております。高品質な香りを“好きなときにワンプッシュで楽しめる”次世代型フレグランスサービスを体験してみてください。

【参加方法】Amuletteの公式LINEアカウントをお友達登録していただくと、お一人様1回無料で体験いただけます。

▶ 〈事前予約制〉プロから学ぶメイクレッスン

プロのメイクアップアーティストが、あなたに似合うメイク術をお教えします。毎日のモヤモヤを解決し、悩みを魅力に変えます。独自メソッドで分析し、基礎から応用まで丁寧にレッスン。明日から実践できるテクニックをご提供いたします。

【参加費】8,800円(税込み)／60分

【予約サイト】https://www.make-me.co.jp/lucua

▶ 〈事前予約制〉パーソナルカラー診断イベント

「なんとなく選んでいた色」が「あなたを輝かせる色」に更新される体験を。プロのイメージコンサルタントによるパーソナルカラー診断をもとに、あなたに似合うカラーや、印象をぐっと引き上げるポイントを丁寧にアドバイス！

※オリジナル診断シート付き

【参加費】7,700円(税込み)／30分 ※80名様限定

【予約サイト】https://coubic.com/profelier01/3791055

開催概要

【名称】LUCUA COSME FES～この春の“かわいい”はここから始まる！～

【開催日】2026年2月28日(土)～3月1日(日)

【開催時間】2月28日(土)10:30～20:30

3月1日(日)10:30～18:00

【場所】大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア 9F 「LUCUAホール」

【参加条件】LUCUAメンバーズカード会員様※WESPOアプリ内にLUCUAメンバーズカードを登録されている方も対象

当日、会場にてLUCUAメンバーズカードに新規入会いただいたお客さまも対象でございます。

【新規入会特典】各日、先着50名様限定で当日LUCUAメンバーズカードにご入会いただいた方に、ルクア イーレ4F「パフェ＆ジェラート ラルゴ」のジェラートチケットをプレゼント！

【入場方法】各日、オンラインにて「入場整理券」(無料)の予約が必要です。※各日、9：00より受付を開始いたします。

※ご注意※入場、オンライン「入場整理券」の詳細は、イベント公式HPで最新情報をご確認ください。

【イベントHP】https://www.lucua.jp/topics/p-1800901.html

※本イベントは、体験型のコスメイベントです。会場内での販売はございません。商品はルクア大阪内の各ショップにてご購入いただけます。

JR西日本SC開発株式会社

【代表取締役社長】竹中 靖

【本社所在地】大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビルディング オフィスタワー16階

【事業内容】ショッピングセンターの運営・管理および開発

【HP】https://jrwsc.co.jp/



【運営施設】LUCUA osaka（ルクア大阪）

東館「LUCUA」(ルクア)／西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)

【住所】大阪市北区梅田3-1-3

【TEL】06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）

【施設HP】https://www.lucua.jp/